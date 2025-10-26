Bottas raconte comment son comeback chez Williams lui a échappé

Valtteri Bottas a révélé que son retour chez Williams pour la saison 2025 a été compromis par l’arrivée de Carlos Sainz.

L’ancien pilote Mercedes se retrouve cette année sans volant après la décision de Sauber de ne pas prolonger son contrat au profit du jeune Brésilien Gabriel Bortoleto, promu en provenance de la F2.

Le Finlandais avait pourtant entamé des discussions avancées avec l’écurie de Grove, où il avait fait ses débuts en Formule 1 en 2013 avant d’y évoluer jusqu’en 2016. Williams recherchait alors un pilote d’expérience pour accompagner Alex Albon dans son projet de remontée au classement. Bottas apparaissait comme un candidat naturel, disposant d’une solide connaissance de l’équipe et d’une riche expérience au plus haut niveau.

Cependant, les plans ont changé lorsque James Vowles a intensifié ses efforts pour sécuriser la signature de Carlos Sainz. Mis sur la touche par Ferrari pour faire place à Lewis Hamilton en 2025, l’Espagnol représentait une opportunité de choix sur le marché des transferts. Williams a finalement fait le pari de son profil plus jeune, encore en pleine dynamique, et des performances solides démontrées ces dernières saisons.

Bottas ne s’en cache pas : un accord était en préparation avant que Sainz ne bouleverse la donne. Désormais tourné vers l’avenir, le pilote finlandais se prépare à revenir sur la grille en 2026 avec la nouvelle équipe Cadillac, avec l’ambition de redevenir un acteur régulier des points.

"J’ai aimé travailler avec James [Vowles] et j’étais en fait, oui, sur le point de signer avec eux pour cette année," a confié Bottas à Motorsport Week.

"L’année dernière, nous avions déjà le contrat prêt, c’était presque fait."

"Et Carlos Sainz est arrivé. Oui, c’est ça, la F1."

La décision de Sainz de snober Alpine et Sauber pour rejoindre Williams semble avoir été inspirée, puisque l’équipe est en tête du milieu de peloton avec plus de 100 points cette saison.

Bottas a rendu hommage à Vowles, avec qui il a travaillé pendant son passage chez Mercedes, pour son rôle crucial dans la revitalisation de l’équipe de Grove.

"Oui, je pense qu’ils sont définitivement sur la bonne voie. Williams a fait des progrès."

"Les résultats varient encore un peu d’un week-end à l’autre, mais si l’on regarde où ils en étaient il y a quelques années, ils ont fait un excellent travail."

"Je pense qu’ils sont désormais soutenus par un bon groupe d’investisseurs, et James a apporté beaucoup de connaissances acquises chez Mercedes, il a donc très bien travaillé."