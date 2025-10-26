Perez : même Hamilton ou Leclerc souffriraient face à Verstappen chez Red Bull

Sergio Perez a déclaré qu’aucun pilote de F1, pas même Lewis Hamilton ou Charles Leclerc, ne pourrait s’épanouir chez Red Bull face à Max Verstappen.

Perez a passé quatre ans chez Red Bull avant d’être écarté à la fin de la saison dernière. Le Mexicain a connu des succès variables. Il a joué un rôle crucial dans le titre de champion du monde remporté par Max Verstappen en 2021.

2022 a été sa meilleure année chez Red Bull, puisqu’il a terminé troisième du championnat, avec un écart moins important par rapport à Verstappen que lors des autres saisons. Perez pensait pouvoir se battre pour le titre en 2023 après avoir remporté deux des quatre premières courses.

Cependant, une défaite démoralisante à Miami l’a entraîné dans une mauvaise passe. Il a failli perdre sa place au profit de Daniel Ricciardo au milieu de l’année 2024, mais il a tenu bon jusqu’à la fin de l’année. Finalement, il a été écarté pour 2025.

Les difficultés rencontrées par Liam Lawson et Yuki Tsunoda ont donné raison à Perez lorsqu’il se plaignait de la difficulté d’être le coéquipier de Verstappen chez Red Bull.

Et Perez, présent à Mexico en tant que futur pilote Cadillac F1, estime que tous les pilotes, y compris Hamilton et Leclerc, auraient du mal chez Red Bull aux côtés de Verstappen.

"Je n’aime pas critiquer les pilotes, car j’ai été dans cette situation. Je sais exactement ce qu’ils vivent."

"Dès que j’ai acté mon départ de Red Bull, lorsque nous sommes parvenus à un accord, j’ai pensé : ’Pauvre gars qui arrive ici’ car j’ai réussi à survivre. C’est un endroit très difficile. Évidemment, être aux côtés de Max est très difficile, c’est quelque chose que les gens ne comprennent pas."

"Je pourrais vous en dire long à ce sujet, mais en bref, c’est tout simplement un travail très difficile pour un pilote. Aucun pilote ne pourrait y survivre. Peu importe que vous y mettiez Hamilton ou Leclerc, ou n’importe qui d’autre, il aura énormément de mal."

"En tant que pilote, c’est vraiment difficile parce que vous devez tout le temps réfléchir à la façon de piloter une telle monoplace. Quand vous passez votre temps à réfléchir à la façon de conduire la voiture, vous savez ce qui se passe ensuite..."

Perez a déclaré que le défi provenait en grande partie des préférences extrêmes de Verstappen en matière de réglages. À l’instar de Michael Schumacher chez Ferrari, Verstappen excelle au volant d’une voiture qui offre une sensation maximale avec le train avant, même si cela rend l’arrière nerveux.

"Il faut s’adapter au style de conduite de Max. Ce n’est pas que la voiture se comporte mal, mais son équilibre est très particulier. Et si vous ne conduisez pas comme lui, vous êtes complètement perdu."

"Il y a tellement de choses que les gens de l’extérieur ne comprennent pas. Il ne s’agit pas seulement de conduire vite, il faut aussi gérer la pression et les attentes. C’est vraiment difficile. Et c’est pourquoi je dis qu’aucun pilote ne peut simplement arriver chez Red Bull et s’attendre à ce que tout fonctionne comme sur des roulettes."