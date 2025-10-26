Une amitié forgée dans la rivalité : Hamilton se confie sur Vettel

Lewis Hamilton est revenu sur le lien très fort qu’il entretient avec Sebastian Vettel, qu’il décrit aujourd’hui comme une relation incroyable.

Les deux champions du monde ont longtemps été des adversaires acharnés en Formule 1, notamment lors des saisons 2017 et 2018 où ils se sont disputé le titre. À l’époque, Hamilton défendait les couleurs de Mercedes tandis que Vettel tentait de ramener Ferrari au sommet. Le Britannique avait fini par s’imposer lors de ces deux saisons, renforçant encore la rivalité sportive entre les deux hommes.

Cependant, au fil des années et alors que les performances de Vettel déclinaient du côté de la Scuderia puis d’Aston Martin, les rapports entre les deux figures de la discipline ont évolué vers une relation plus complice et respectueuse. Dégagés d’une partie de la pression liée à la lutte pour le championnat, Hamilton et Vettel se sont rapidement retrouvés autour de causes communes.

Les deux pilotes ont pris de plus en plus position sur des sujets sociétaux majeurs tels que le combat contre le racisme, l’égalité ou encore la protection de l’environnement. Cette proximité dans leur vision des choses a contribué à renforcer leurs liens hors de la piste.

Au Grand Prix de Mexico, Hamilton a expliqué qu’il restait toujours en contact avec l’Allemand, retiré de la F1 depuis fin 2022. Il affirme conserver une grande admiration pour Vettel, qu’il considère comme une personne engagée, sincère et inspirante, bien au-delà de son palmarès impressionnant de quadruple champion du monde.

"J’ai une relation extraordinaire avec Sebastian," a fait savoir Hamilton.

"Pour moi, parmi tous les pilotes que j’ai côtoyés au cours de ma carrière, c’est lui qui est le plus complet."

"Et quand je parle d’un pilote complet, je veux dire en tant qu’être humain, quelqu’un qui fait preuve d’empathie, quelqu’un qui est extrêmement compétitif, mais qui comprend qu’il y a une réalité bien plus grande que nous."

"Il n’y a pas de ’moi, moi, moi’ avec lui, il s’agit plutôt de rassembler les gens."

"J’adore le fait qu’il utilise sa plateforme sur les réseaux pour continuer à véhiculer des valeurs. Il m’a soutenu pendant une période assez intense, et il fait de grandes choses aujourd’hui."

"Nous restons en contact. Il me soutient pendant mes week-ends, il m’envoie des SMS. Je lui suis éternellement reconnaissant pour la relation que nous avons."