Comment Aston Martin F1 va éviter des ’problèmes de coût et de logistique’

Aston Martin F1 ne continuera pas à comparer ses différentes spécifications de plancher après la pause estivale, comme cela a été fait à Silverstone et au Hungaroring. Mike Krack, directeur des opérations en piste, assure que l’équipe ne va pas revenir à ses égarement de l’an dernier.

"Nous ne referons pas cela, donc nous ne ferons pas ce que nous avons fait l’année dernière" a déclaré Krack. "Je pense que c’est aussi pour cela, comme je viens de le mentionner, que nous voulons recueillir plus de données, car ces séances d’EL1 sont toujours assez courtes."

"Vous avez différents types de pneus, des conditions changeantes, et vous ne pouvez pas modifier le plancher pendant les séances, donc vous devez faire des comparaisons entre voitures, entre séances, ce genre d’exercices."

"Lorsque vous prenez ce type de décision, vous devez en être sûr, sinon vous finirez toujours par transporter cinq exemplaires de chaque pièce, ce qui pose non seulement un problème logistique, mais aussi un problème de coût. C’est pourquoi nous voulons acquérir une connaissance plus approfondie de nos données, afin de prendre les bonnes décisions."

Un plancher révisé introduit à Imola semble avoir marqué un tournant pour l’équipe. D’autres évolutions ont suivi à Silverstone, où un nouveau plancher a été testé, bien qu’il n’ait finalement pas été utilisé en course à Spa-Francorchamps. À la place, Aston Martin a apporté un nouvel aileron avant, mais a vécu l’un de ses week-ends les plus difficiles de l’année.

Au Hungaroring, l’équipe a conservé l’aileron avant évolué, mais a de nouveau renoncé à utiliser le nouveau plancher en course, ne le faisant rouler que sur la voiture de Lance Stroll lors de la première séance du vendredi. Le pilote remplaçant Felipe Drugovich a continué avec la spécification précédente, afin de permettre une comparaison.

"Non, il ne s’agit pas d’être sûr, comme je l’ai mentionné auparavant, les caractéristiques du Hungaroring sont très différentes de celles de Silverstone. Silverstone est un circuit un peu particulier, et n’oubliez pas que nous avons aussi eu des conditions pluvieuses, donc vous n’obtenez pas toutes les informations que vous voudriez avoir."

"Il s’agit simplement d’être certain, car nous ne voulons pas revivre la saga des discussions autour du plancher que nous avons eue par le passé. Pour prendre une décision éclairée, il faut avoir des informations fiables. C’est ce que nous voulions faire avant la pause estivale."

Les progrès d’Aston Martin pourront se confirmer avec le dernier plancher en date sur l’AMR25, et Krack a confiance quant au fait qu’il n’y a pas besoin de changer trop souvent : "Je n’ai aucun doute à ce sujet, je pense qu’il nous apporte ce que nous attendons."

"Nous avons la nouvelle soufflerie qui tourne depuis quelques mois maintenant. Les développements ont vraiment apporté ce que nous avions anticipé, ce qui est très encourageant. Il s’agit d’accumuler plus de données pour renforcer l’analyse et faire les bons choix selon les circuits."