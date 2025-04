Bearman termine dixième mais ne voit pas Haas F1 comme la cinquième force

Oliver Bearman a signé sa deuxième entrée dans les points consécutive, avec une dixième place au Grand Prix du Japon. Le pilote Haas F1 s’était qualifié à la même place et n’a pas caché sa satisfaction de rapporter un point à son équipe sur un circuit de Suzuka qui est très sélectif.

"C’était à fond, je le sentirai demain ! C’était différent avec les faibles températures, les pneus étaient très performants. Même sur les tours de mise en grille, j’ai dit aux gars que ce serait une course très différente de ce qu’on avait connu en essais libres samedi, où la dégradation était importante et où il fallait gérer" a déclaré Bearman.

"Avec ces températures plus faibles, la surface du pneu est bien plus fraiche et vous pouvez attaquer davantage. Comme je l’ai dit, j’ai fait 50 tours de qualification, c’était amusant mais je vais le ressentir physiquement demain !"

Le Britannique a rapidement compris que la dixième place serait celle à laquelle il arriverait, compte tenu des écarts stabilisés : "Après quelques tours, j’ai compris que je n’avais pas le rythme pour me battre avec les gars devant, et que les gars derrière n’avaient pas le rythme pour me battre."

"Ma seule peur était Tsunoda, dans une voiture plus rapide, mais c’était très difficile de dépasser et je n’ai rien tenté, on n’a pas tenté un undercut trop important car c’était notre rythme. C’est un mauvais sentiment d’avoir l’impression de se résigner sur des points, mais on en marque un. C’était une course ennuyeuse, mais ça va."

Il pense toutefois que Carlos Sainz et Liam Lawson l’auraient battu s’ils s’étaient qualifiés aussi bien qu’Alex Albon et Isack Hadjar : "C’était difficile de dépasser, mais je n’ai vu personne proche dans mon rétro. Les Racing Bulls et les Williams auraient été plus rapides si elles s’étaient qualifiées devant moi."

"Je ne pense pas qu’on soit là au mérite, je ne pense pas qu’on ait la cinquième voiture la plus rapide actuellement mais si on fait un bon tour qualif, il semble qu’on puisse tenir la position. Le rythme de course est bon et je vais devoir tenter d’autres bons tours de qualifs !"

Bearman est impatient d’enchaîner sur les deux courses suivantes de ce triplé, notamment en Arabie saoudite où il a couru pour Ferrari l’année dernière en remplacement de Sainz : "Je vais rentrer à la maison et me reposer quelques jours, et on va aller à Bahreïn et Djeddah, deux circuits sur lesquels j’ai couru en F1."

"Ce sera différent des trois courses précédentes et ça me donne un avantage. Je suis impatient d’être de retour à Djeddah pour d’évidentes raisons. Ce sera bien d’aller à Bahreïn sur un circuit où j’ai piloté, et à Djeddah où j’ai couru en course, j’aurai moins l’impression d’être un rookie là-bas !"

Esteban Ocon a payé sa mauvaise qualification et a tenté une stratégie inversée qui était finalement peu payante par rapport à celle des pilotes s’élançant en pneus mediums. Le Français essaie de rester positif en voyant le résultat de son équipier.

"Ca n’a pas payé, mais on n’avait rien à perdre en partant de si loin. On attendait une voiture de sécurité en partant de si loin. On part d’où on partait mais sans voiture de sécurité ce n’est pas la meilleure stratégie" a déclaré Ocon.

"L’important c’est que l’équipe a réussi à amener des améliorations qui ont marché sur la voiture d’Ollie ce week-end. C’est top qu’il ait réussi à marquer un point et on doit transférer ça sur ma voiture pour avoir la performance qu’on a vue."

Ocon va désormais se pencher sur les données de la course pour espérer trouver des réglages qui fonctionneront aussi bien à Bahreïn : "On aura plus de données pour regarder, on était sur une stratégie différente mais l’écart est toujours là, il y avait quatre à cinq dixièmes au tour et c’est donc assez conséquent."