Tsunoda espérait faire mieux pour son Grand Prix avec la Red Bull

Yuki Tsunoda avait de grandes ambitions pour sa première course avec Red Bull Racing mais c’est la déception qui prime aujourd’hui.

Après avoir d’abord visé un podium pour son Grand Prix au Japon, Tsunoda a vite redescendu la barre à une entrée dans le top 10.

Si le vendredi s’est bien passé pour lui, il a malheureusement loupé ses qualifications. Parti 14e sur la grille de départ, il a terminé 12e seulement dans une course qui n’a pas permis de chambouler le top 10.

"Je suis satisfait de ma performance, mais je voulais terminer dans les points. J’attendais mieux de mon Grand Prix national, donc le sentiment est mitigé. J’étais toujours dans le train arrière d’une autre monoplace. J’ai fait le maximum possible."

"J’apprends et je prends confiance dans la voiture. C’était 53 tours importants pour la comprendre. Je me sentais en contrôle. Je suis satisfait compte tenu du temps que j’ai passé au volant et j’ai hâte d’être à Bahreïn."