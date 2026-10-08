Bearman est ’optimiste’ pour Haas F1 à Singapour et explique pourquoi

Oliver Bearman espère retrouver une meilleure forme qu’à Sepang, ce week-end à Singapour, alors que Haas F1 a connu un GP de Bahreïn difficile. Cette fois, le pilote britannique pense qu’il sera possible de profiter d’un tracé plus sinueux et lent, ce qui a réussi à l’équipe américaine il y a deux semaines à Bakou, afin de viser notamment des points ce dimanche.

Il rappelle d’ailleurs qu’il a fini dans les points l’année dernière, même si l’équipe était mieux placée dans la hiérarchie à ce moment-là de la saison, et il reste positif, alors qu’il a peaufiné sa préparation physique.

"Je suis optimiste, on a eu un très bon week-end l’an dernier avec une neuvième place et une bonne qualification. J’avais eu un très bon feeling sur ce circuit et j’espère que j’aurai à nouveau ce feeling" a déclaré Bearman.

"On était très compétitifs à Bakou, qui était le dernier circuit urbain et avait les mêmes caractéristiques que celui-là. On veut être plus compétitifs qu’à Sepang, où on n’a pas été rapides, ce qui a été une surprise dans le mauvais sens."

"Les courses les plus dures de l’année sont celles où on est lents, et Sepang était dur car on n’était nulle part en termes de rythme. C’est bien plus difficile que les courses difficiles physiquement. On est entraînés pour le physique et je suis bien plus préparé que l’an dernier, où j’avais été plutôt tranquille jusqu’à la neuvième place."

"J’espère avoir une voiture aussi bonne que l’an dernier, je regardais la vidéo de la qualification et la voiture était accrochée à la place. Cette voiture me manque, elle était tellement compétitive à la fin de la course. Mais ça peut être une course plus facile."

Haas n’aura pas de nouveautés à Singapour, ce qui est pratique pour rapidement préparer le week-end sous le format Sprint, mais Bearman explique qu’il devra quand même faire un travail de fond qui pourrait perturber son début de week-end.

"C’est un bénéfice sur un week-end de Sprint, on veut que la voiture soit le plus stable possible. J’aurai quelques tests à faire en EL1, ça ne va pas aider mon week-end, mais c’est une direction dans laquelle on veut aller depuis un moment, et qui devrait nous aider pour développer la voiture. Donc même si ça perturbe ma Qualification Sprint, il faut le tester."

Un des défis qui sera particulièrement délicat sera celui du Sprint, qui se disputera de jour et mettra donc les pilotes et les pneus à grande épreuve, avec des contraintes qui seront différentes par rapport à la qualification et à la course.

"La chaleur surtout, les températures en essais libres et en EL3 normalement, donc lors du Sprint, sont bien plus élevées que quand on court la nuit. Et c’est une chose sur laquelle on doit se pencher, car cela changera les réglages de la voiture."