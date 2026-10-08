Pérez déplore que ’tout tourne autour du plafond budgétaire’ en F1

Sergio Pérez estime que le plafond budgétaire de la Formule 1 peut jouer contre les petites équipes, arguant qu’il a contribué aux écarts importants actuellement observés sur la grille, même si les écarts actuels sont plus serrés que jamais. Le pilote Cadillac F1 a étayé sa théorie en marge du Grand Prix de Singapour ce jeudi, expliquant les limites de ce système selon lui.

S’exprimant à Singapour devant les médias, le pilote Cadillac a réfléchi à la différence entre travailler pour une équipe de pointe telle que Red Bull Racing et les défis auxquels fait face une équipe plus récente et plus petite.

Mais les faits contredisent en partie les dires du Mexicain, car même si le fossé entre top teams et peloton, et bien que le groupe d’équipes de pointe soit désormais à quatre équipes au lieu de trois il y a cinq ans, les écarts sont bien plus serrés qu’ils ne l’étaient entre tous les teams.

"Nous sommes évidemment une nouvelle équipe et une petite équipe. Je pense que le plafond budgétaire de nos jours est beaucoup plus injuste pour les petites équipes car, lorsque j’étais chez Red Bull, par exemple, nous avions l’habitude d’apporter des améliorations à peu près chaque week-end" a déclaré Pérez.

"On n’entendait jamais parler du plafond budgétaire. Tout tournait autour de la performance, d’apporter, de jeter tout ce qu’on pouvait."

Alors que le plafond budgétaire a été introduit pour rendre la Formule 1 plus compétitive, le pilote estime que les plus petites structures peuvent se retrouver désavantagées en raison de leur manque relatif d’efficacité.

"Mais quand vous êtes dans une petite équipe, parce qu’elle n’est pas aussi efficace et que ses méthodes ne sont pas aussi claires, vous finissez par dépenser beaucoup plus d’argent en trop. Donc, en fait, le plafond budgétaire, au lieu de resserrer les écarts entre les équipes, crée ces écarts massifs que nous avons actuellement sur la grille."

Par ailleurs, il pense que le Grand Prix de Singapour sera la dernière occasion pour Cadillac d’intégrer la zone des points cette année, en tant que manche urbaine. La toute nouvelle équipe de la discipline a connu une campagne difficile jusqu’à présent et n’a pas encore marqué le moindre point.

"C’est une bonne opportunité pour nous. Probablement notre dernière pour faire quelque chose d’important, étant donné l’écart que nous avons actuellement avec la voiture et le fait que nous n’apportons rien. C’est probablement notre dernière bonne chance d’essayer d’obtenir un bon résultat ici. Ce sera un moment crucial pour nous."

Le week-end de Singapour est le dernier Sprint de l’année, offrant aux équipes deux occasions de marquer des points. Mais la course du samedi laisse peu de chances avec seulement huit pilotes dans les points, et Pérez explique qu’il faudra tenter des choses pour signer un bon résultat.

"Le format Sprint met un peu plus d’incertitude sur le week-end, un peu plus de tension. Sur un circuit urbain, lors d’une course où il est si difficile d’acquérir de la confiance pour progresser, le pilote peut faire un peu la différence lors de ce genre de week-end. Normalement sur un circuit, il vous faut un peu de temps pour monter en puissance."

"Donc, une seule séance d’essais avant les qualifications, c’est bien. Nous donnerons tout ce que nous avons. Nous le devons, en particulier pour les qualifications, nous devons être capables de surperformer massivement pour obtenir quelque chose. Bakou a été un bon exemple. J’espère qu’il en sera un peu de même ici."