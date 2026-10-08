Norris espère que McLaren a trouvé la solution à son manque de vitesse de pointe

Lando Norris aborde le Grand Prix de Singapour avec l’espoir de retrouver une McLaren compétitive après deux week-ends particulièrement frustrants en Azerbaïdjan et en Malaisie. Le Champion du monde en titre souffre depuis plusieurs courses d’un mystérieux déficit de vitesse de pointe qui lui coûte un temps précieux et compromet ses résultats en qualifications. Alors que McLaren a multiplié les analyses depuis Sepang, le Britannique estime que son équipe a progressé dans la compréhension du problème, sans toutefois pouvoir garantir qu’une solution définitive a été trouvée avant les premiers essais à Marina Bay.

Vainqueur à deux reprises cette saison, Norris traverse une période plus compliquée au volant de sa MCL40. Cinquième des qualifications à Bakou puis à Sepang, il n’a pas été en mesure de se battre aux avant-postes lors de ces deux rendez-vous.

En Azerbaïdjan, sa course s’est achevée dans un accident impliquant plusieurs monoplaces. En Malaisie, lors du Grand Prix de Bahreïn, une erreur commise en fin de course l’a finalement relégué à une décevante neuvième place.

Mais au-delà de ces incidents, c’est surtout le comportement de sa monoplace qui préoccupe le Britannique. Norris a notamment dénoncé un manque de vitesse en ligne droite particulièrement "douloureux", estimant que ce déficit lui coûte environ deux dixièmes de seconde au tour.

Interrogé ce jeudi à Singapour sur les enseignements tirés des dernières courses, il a expliqué que McLaren avait consacré beaucoup de temps à comprendre pourquoi sa monoplace avait perdu une partie de sa compétitivité par rapport aux rendez-vous précédents.

"Nous avons appris pas mal de choses, aussi bien de mon côté qu’en tant qu’équipe, sur ce qui s’est passé pendant la course, mais aussi plus généralement sur la voiture, sur ce que nous devons mieux faire et sur la manière de retrouver le niveau que nous avions lors des courses précédentes, à Budapest, Zandvoort et Madrid."

"L’équipe a travaillé très dur, nous avons tous beaucoup travaillé pour comprendre ce que nous pouvions apprendre du week-end dernier, ce que nous pouvions et devions améliorer. Je n’ai pas besoin d’entrer dans les détails précis, mais il y avait beaucoup de choses à analyser."

"Certains problèmes étaient évidents, comme la vitesse en ligne droite et les difficultés que je rencontre avec la voiture. Ce sont des éléments visibles, mais il y avait aussi des aspects plus techniques, notamment pour comprendre comment exploiter davantage le potentiel de la monoplace afin de retrouver les performances que nous avions auparavant."

"C’est donc quelque chose de compliqué à résoudre. Mais il y avait beaucoup de travail et l’équipe n’a pratiquement pas arrêté, ce qui est une bonne chose."

Norris estime que les difficultés rencontrées par McLaren ne sont pas totalement indépendantes des caractéristiques des circuits récemment visités.

À Sepang, la rugosité du revêtement pourrait notamment avoir joué un rôle dans les problèmes rencontrés par la MCL40. Mais le Britannique rappelle que les difficultés étaient déjà présentes à Bakou, ce qui exclut de réduire la situation à un simple problème propre au circuit malaisien.

"Eh bien, nous n’étions pas nécessairement très rapides à Bakou non plus, donc je ne dirais pas que c’est uniquement lié à la Malaisie. Il y a certainement certains aspects du circuit malaisien, notamment la rugosité de l’asphalte, qui, selon nous, jouent un rôle."

"Ce sera une bonne chose pour nous de voir ce week-end si une partie des performances qui nous manquaient là-bas revient. Singapour est un circuit que j’ai toujours apprécié et nous y avons été plutôt performants ces dernières années."

"Une partie du problème vient certainement du tracé des circuits. Les deux derniers ne correspondaient pas autant à nos points forts que Madrid et certaines autres courses. Mais dans l’ensemble, nos performances restent inférieures au niveau que nous devons et voulons atteindre. Nous devons donc faire mieux, quoi qu’il arrive."

Le circuit urbain de Marina Bay pourrait justement offrir un environnement plus favorable à McLaren. Contrairement à Bakou ou Sepang, les performances en ligne droite y occupent une place relativement moins importante, tandis que les nombreux virages et les phases de relance pourraient permettre à Norris de mieux exploiter les qualités de sa monoplace.

Reste à savoir si les progrès réalisés dans l’analyse des problèmes rencontrés ces dernières semaines se traduiront réellement par un gain de performance.

Interrogé sur sa confiance dans la capacité de McLaren à avoir trouvé un remède aux difficultés de sa MCL40, Norris s’est montré prudemment optimiste.

"Oui, j’ai bon espoir. Mais il faut d’abord prendre la piste et voir dans quelle mesure les choses se sont améliorées."

"C’est évidemment aussi un circuit où les lignes droites ne constituent pas la priorité absolue et où ce déficit est moins pénalisant que lors des derniers week-ends. Néanmoins, on veut toujours être aussi rapide que possible en ligne droite, à la vitesse que la voiture devrait pouvoir atteindre. Et c’est toujours difficile lorsqu’on sort mieux des virages pour finalement se retrouver plus lent ensuite."

Le Britannique souligne que ce manque de vitesse ne représente pas seulement quelques dixièmes perdus sur un tour. Dans une hiérarchie particulièrement serrée, il peut aussi entraîner une perte de plusieurs places sur la grille de départ.

"Ces deux derniers week-ends ont été frustrants, à essayer de comprendre d’où venait le problème et pourquoi nous souffrions constamment d’un manque de vitesse et de performance en ligne droite."

"Surtout dans la bataille dans laquelle nous étions engagés lors des deux dernières séances de qualifications, cela représentait deux ou trois positions. Cela m’a donc coûté assez cher."

"En même temps, il y a évidemment des choses que je peux aussi mieux faire, mais je suis convaincu que l’équipe a fait du bon travail. Elle a consacré énormément d’efforts à essayer de comprendre les problèmes et j’espère que les choses iront mieux ce week-end. Mais, pour être honnête, il faut d’abord prendre la piste pour le vérifier."