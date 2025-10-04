En forme à Singapour, Alonso est frustré par les réglages adoptés en qualification

Fernando Alonso n’était pas vraiment ravi à la radio de s’être qualifié 10e et en Q3 pour le Grand Prix de Singapour.

L’Espagnol a bien fait savoir à son équipe que ce n’est pas la direction qu’il souhaitait en termes de réglages.

Alors qu’il avait réussi à rouler parmi les meilleurs lors des Libres, c’est un double champion du monde un peu frustré qui a commenté sa séance.

"Je suis satisfait de mon tour en Q3 et je suis content que nous ayons réussi à nous classer parmi les dix premiers, mais nous n’avions pas les performances nécessaires pour faire mieux avec ces réglages," commente Alonso.

"Nous avons apporté quelques modifications entre les séances, mais dans l’ensemble, c’est allé dans le mauvais sens et la voiture s’est avérée assez difficile à piloter lors des essais libres 3 et des qualifications."

"Pour ne rien oublier, nous partons également du côté sale de la grille, mais nous verrons ce qui se passera demain et espérons pouvoir nous battre pour les points."

Lance Stroll était lui seulement 17e de la séance.

"On dirait que c’est l’un de ces jours où il est difficile de réaliser des tours propres. J’ai poussé lors du deuxième tour des qualifications et j’ai malheureusement bloqué l’avant dans le secteur trois, où j’ai perdu trop de temps."

"Nous partirons en 17e position demain et nous verrons ce que nous pouvons faire. La voiture a été difficile à piloter ici tout au long du week-end, donc la course pourrait être longue et difficile pour nous."