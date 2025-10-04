4e sur la grille, Antonelli se voyait jouer la pole ou la première ligne à Singapour

Kimi Antonelli a été extrêmement performant sur le circuit urbain de Singapour aujourd’hui.

L’Italien a signé à plusieurs reprises d’excellents chronos en qualifications avec sa Mercedes W16 mais a dû se contenter du 4e temps, alors que George Russell a signé la pole position.

Antonelli admet donc, malgré son inexpérience de ce circuit, "être un peu déçu de terminer notre journée en 4e place."

"J’ai fait une bonne Libre 3 et j’ai réalisé de bons tours en Q1 et Q2. Malheureusement, ça n’a pas vraiment fonctionné en Q3, car j’ai poussé un peu trop fort dans les deux tours."

"J’ai perdu beaucoup de temps au tour et c’est frustrant. C’est dommage, car je pense que nous avions vraiment une chance de décrocher la pole position, ou au moins la première ligne."

"Je suis content d’avoir réussi à atteindre rapidement la vitesse nécessaire sur un circuit que je n’avais jamais emprunté auparavant, mais nous aurions certainement pu faire mieux que notre résultat final."

"Il y a quelques inconnues à l’approche de la course. Peu de voitures ont réussi à effectuer un long run représentatif et nous savons à quel point le rythme et la gestion des pneus seront critiques pour le Grand Prix de demain. En partant en 4e place, nous avons la possibilité de nous battre pour le podium si nous avons un bon rythme de course et j’espère que nous pourrons ramener un bon résultat."