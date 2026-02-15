Bearman doit éviter ’les erreurs bêtes de débutant’ pour éviter une suspension

Oliver Bearman doit aborder le début de sa deuxième saison en Formule 1 avec prudence pour éviter de déclencher une suspension de course. Un des cadres de Haas F1 s’attend à voir une prudence plus importante de la part de son pilote.

Le Britannique a écopé de son dixième point de pénalité lors de la dernière course de l’année dernière, ce qui le laisse à seulement deux points d’une suspension automatique en ce début de saison 2026.

"De notre point de vue, nous devons être un peu plus prudents" a reconnu Ed Brand, responsable de la stratégie et du développement des pilotes chez Haas. "Évidemment, nous ne voulons pas qu’il soit suspendu. Il réalise de très bonnes performances."

Cependant, Brand a souligné que peu de points de pénalité de Bearman provenaient d’incidents avec des rivaux, ce qui est généralement la cause la plus courante de sanctions. Et c’est le reste des incidents, liés souvent à des drapeaux rouges, que Brand veut voir disparaître.

"Beaucoup de ces points en 2025 provenaient d’erreurs bêtes, même pas en course. Un incident sous drapeau rouge à l’entrée des stands à Silverstone et la même chose à Monaco. Des erreurs bêtes, des erreurs de débutant, dont il a tiré les leçons."

"S’il s’agissait de points liés aux ’normes de pilotage’, nous aurions peut-être une approche légèrement différente. Mais nous étions dans une situation similaire en 2024. Nous avions Kevin [Magnussen] qui a effectivement reçu une suspension de course, ce qui n’a pas été le moment fort de la saison."

Brand a affirmé que la vitesse pure de Bearman est son attribut le plus important, et que l’équipe peut travailler sur les points qu’il doit améliorer : "Il est naturellement très, très rapide. Parfois, il s’agit de canaliser cela. Il nous est arrivé quelques fois qu’il continue de pousser, encore et encore, et c’est là que les erreurs surviennent."

"Mais naturellement, il est si rapide. Vous le mettez sur un circuit qu’il ne connaît pas et il est immédiatement dans le rythme. C’est la meilleure configuration possible : devoir le freiner légèrement. Mais il est très à l’écoute. Il comprend les choses très rapidement."