Lawson minimise un avantage potentiel de Lindblad chez Racing Bulls

Alors que la Formule 1 entame un nouveau cycle réglementaire marqué par de profonds changements techniques, Liam Lawson a été interrogé sur un possible avantage dont pourrait bénéficier son nouveau coéquipier Arvid Lindblad chez Racing Bulls. Une hypothèse que le Néo-Zélandais reconnaît partiellement, tout en refusant d’en faire un alibi pour la saison à venir.

Unique rookie de la grille cette année, Lindblad débarque en Formule 1 à un moment charnière, au début d’une nouvelle ère réglementaire impliquant des évolutions majeures tant sur le plan aérodynamique que sur celui des unités de puissance. Une situation particulière, qui oblige les pilotes plus expérimentés à s’adapter à une philosophie entièrement nouvelle, tandis que le jeune Britannique n’a pas à "désapprendre" d’anciens réflexes.

Interrogé sur le fait que cela puisse représenter un avantage pour son coéquipier, Lawson ne l’exclut pas totalement.

"Peut-être, oui. Mais au final, nous sommes censés être les meilleurs au monde et des professionnels," affirme-t-il.

"Nous devrions être capables de piloter et de nous adapter à n’importe quoi."

Le pilote Racing Bulls souligne également la diversité de son parcours comme un atout dans cette phase de transition.

"J’ai aussi eu la chance de piloter beaucoup de voitures différentes," poursuit-il. "J’essaie d’ailleurs de conduire des voitures très variées aussi souvent que possible pour cette raison précise : être adaptable."

Pour Lawson, la question d’un éventuel avantage accordé à Lindblad ne saurait toutefois servir de justification en cas de difficulté.

"Ce ne serait pas une excuse que je chercherais à avancer," tranche-t-il.

Cette saison, Lawson devrait assumer un rôle plus central au sein de Racing Bulls, notamment pour orienter le développement de la monoplace, fort de son expérience supérieure à celle de son coéquipier débutant. Une position qu’il aborde avec recul, malgré son statut désormais plus "senior".

"C’est un peu étrange, parce que je me suis toujours senti assez jeune en arrivant en F1," confie-t-il à propos de ce nouveau rôle.

"Ça ne change pas grand-chose. Au final, je ne me sens pas très différent. C’est seulement ma deuxième saison complète."

"Je sais qu’il y a encore énormément de choses à apprendre pour moi, mais on apprend très vite dans ce sport."

"On dispute beaucoup de courses dans l’année, donc j’ai énormément appris la saison dernière. Je me sens dans une bonne dynamique et je veux simplement continuer à progresser."