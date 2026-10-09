Pérez n’est ’pas très loin’ de son meilleur niveau en Qualifs Sprint malgré un accident

Cadillac F1 a connu un début de week-end agité au Grand Prix de Singapour, avec un accident pour Sergio Pérez et une 20e place finale pour le Mexicain en Qualification Sprint. Son accident a déclenché un drapeau rouge et il a eu le temps de rentrer au stand pour faire ensuite un autre tour, mais il est sous enquête pour avoir roulé de manière dangereuse quand il avait son aileron avant bloqué sous ses roues.

Il détaille son accident après la séance, et explique que c’est un talonnage sur une bosse qui a causé cette sortie de piste. Bien qu’il ait évité un plus gros accident en tirant tout droit, il n’a pas arrêté la voiture à temps et a cassé son aileron avant.

"J’étais au milieu du virage 4, chaque tour compte en Qualification Sprint, j’ai beaucoup attaqué, et j’ai talonné au milieu du virage. Je n’ai pas pu le contrôler, j’ai évité de prendre le virage mais j’ai terminé dans le mur" raconte Pérez.

"J’ai endommagé mon aileron avant, j’ai dû rentrer aux stands le réparer et ce n’était pas une qualification idéale. Nous ne sommes pas très loin d’où nous devrions être, j’ai fait un bon tour à la fin, mais on devra comprendre et avoir une meilleure voiture en course."

Valtteri Bottas était 21e au terme de la séance mais ne le savait même pas quand il est descendu de sa voiture, à cause d’un problème de chronométrage. Informé de sa position, il a fait le bilan de sa séance.

"C’est une séance mitigée. On a eu un vrai roulage après le drapeau rouge, et le deuxième tour a été perturbé par le trafic. Nous avons progressé après les essais libres et on va essayer de continuer dans cette direction pour le reste du week-end" explique Bottas.

"C’est très bosselé ici cette année, l’équipe a plus de bosses qu’avant, donc on doit améliorer la tenue de route. Ce sont les plus gros gains de temps que nous puissions faire, mais la séance a aussi été perturbée, donc nous avons le potentiel pour faire mieux."