Avec Hadjar et Lindblad, Red Bull se prépare à la vie après Verstappen

En matière de pilotes, le verre est soit à moitié plein, soit à moitié vide pour l’écurie de Formule 1 Red Bull.

D’un côté, le Dr Helmut Marko qualifie Max Verstappen de « pilote parfait ». Mais cela signifie que le Néerlandais peut se permettre de rompre son long contrat s’il le souhaite vraiment.

"Red Bull n’est pas stupide," a déclaré le champion du monde 2016 Nico Rosberg à Montréal.

"Ils paient Max une fortune et l’ont engagé pour plusieurs années. Je ne pense pas qu’il puisse simplement partir."

"Mais on ne peut pas non plus forcer quelqu’un à rester. S’il veut partir, il faut l’accepter à un moment donné. Mais cela se paiera forcément par la nouvelle équipe."

Si Verstappen devait rejoindre Mercedes ou Aston Martin, Red Bull Racing ne se retrouverait plus qu’avec Yuki Tsunoda – et peut-être George Russell.

"L’importance de la contribution de Max est évidente," reconnait Christian Horner, le directeur de l’écurie.

"Et je sais qu’un jour, nous devrons nous passer de lui. Espérons que cela prendra quelques années encore."

"Mais ses performances sont incroyables et, grâce à cela, il propulse toute l’équipe vers un niveau supérieur."

Horner insiste sur le fait qu’il n’est absolument pas inquiet du départ imminent de Verstappen.

"Non. Il a toujours été fidèle à l’équipe et à Red Bull en général. Il est arrivé ici adolescent et est aujourd’hui père de famille à 27 ans et quadruple champion du monde. Avec Max, on sait toujours à quoi s’en tenir. Je pense qu’il se sent toujours très bien ici."

Néanmoins, Red Bull anticipe clairement les choses, conscient que Tsunoda n’est pas prêt à devenir le numéro 1.

"Il a réalisé l’une de ses meilleures séances de qualifications," a déclaré Marko à Montréal, "et maintenant, il écope d’une pénalité de dix places sur la grille. Frustrant."

Verstappen a révélé qu’il essayait d’aider le Japonais à se mettre au niveau.

"C’est difficile d’expliquer cet écart. On essaie de l’aider avec des conseils, par exemple sur ce que je fais avec la voiture, sur la mise en température des pneus, mais au final, il doit le faire lui-même, bien sûr."

En revanche, les compliments adressés au Français de Racing Bulls, Isack Hadjar, sont nombreux. Et sans fin.

"Isack surprend de plus en plus," reprend Marko. "Il est performant régulièrement et se classe toujours en Q3. C’est incroyable qu’il y parvienne à chaque fois."

Red Bull se donne également une autre option : Arvid Lindblad, qui a désormais obtenu une super licence à seulement 17 ans.

On a demandé à Marko si cela signifiait que le pilote britannico-suédois pouvait désormais participer aux séances d’essais officiels.

"Oui, il est désormais autorisé à piloter en Grand Prix. Nous le ferons probablement rouler en Libres 1."

Marko a toutefois minimisé l’idée que Lindblad puisse remplacer Verstappen si le Néerlandais devait purger une suspension de course.

"Lindblad n’a que 17 ans. Il a été très rapide dans toutes les catégories. Il est également très fort mentalement et il a une soif incroyable d’apprendre. Nous n’avions qu’un seul pilote de réserve, Ayumu Iwasa, et il a également des engagements en Super Formula."

"Il était donc important pour nous d’avoir quelqu’un d’autre. Lindblad a toutes les qualités pour devenir un très grand pilote."

"Avec Isack et lui, nous préparons notre futur. Mais nous voulons garder Max aussi longtemps que possible, bien entendu."

Une autre option pour Red Bull est Nico Hülkenberg, 35 ans, que Marko avoue admirer. Plutôt tournée vers le passé comme option, non ?

"Il faut reconnaître qu’il a réalisé une belle performance après son retour inattendu en F1. C’était peut-être une bonne chose qu’il n’ait pas pris le volant à côté de Max quand nous avons discuté. Il peut se détendre un peu plus."

Quant à la question de savoir si Red Bull pourrait tenter de recruter à nouveau l’Allemand, Marko a répondu : "Il a un contrat à long terme avec Audi. Mais c’est une option à laquelle je ne renoncerais pas."