Les pilotes McLaren F1 seront libres de choisir la suspension qui leur convient

McLaren F1 a connu un week-end difficile avec une MCL39 qui a été longue à mettre dans le rythme. Oscar Piastri s’est qualifié troisième, Lando Norris sera septième au départ, et Andrea Stella, le directeur de l’équipe, explique le travail effectué avec la suspension avant évoluée, et la manière dont ses pilotes seront libres de l’utiliser.

"Nous avons donc adopté la nouvelle suspension avant sur la voiture de Lando" a déclaré Stella. "La suspension elle-même était disponible pour les deux pilotes, mais nous avons expérimenté la suspension du côté de Lando."

"Le changement de suspension vise à transmettre un peu plus de sensations à travers la suspension et la direction à nos pilotes. Et à cet égard, je pense qu’il s’agit d’un si petit changement qu’il est difficile pour les pilotes d’en isoler l’effet, à moins de faire une comparaison directe, ce qui est toujours très difficile à faire lors d’un week-end de course."

En revanche, l’Italien confirme que la nouvelle suspension est un développement positif, et que Norris en a dit du bien, en dépit d’un week-end délicat en matière de progression : "Mais du point de vue de Lando, il n’y a pas eu d’inconvénients."

"Malgré le résultat que nous avons eu en Q3 avec Lando, et malgré les difficultés que nous avons eues avec la voiture presque tout de suite, je pense que Lando a été compétitif, surtout comparé à Oscar tout au long du week-end, et il a juste perdu un peu en Q3."

"Nous pensons donc que l’expérimentation de la suspension avant est réussie et qu’il s’agit d’une préférence, d’une option de réglage qui peut être différente d’un pilote à l’autre, en fonction de leurs besoins du point de vue de la conduite."

Concernant la septième place de Norris, Stella ne pense pas que ce soit un problème venant de la voiture : "Comme je l’ai déjà dit, malgré les difficultés de la voiture, Lando a été très compétitif tout au long du week-end, et il est assez impressionnant qu’il soit passé en Q3 en utilisant des pneus neufs en Q2."

"Nous étions donc assez optimistes pour la Q3. Je pense que dans ce cas, c’est simplement l’un des cas où Lando en a trop fait. Je pense qu’il a senti que la vitesse était là, mais sur ce circuit, si vous en faites trop, vous risquez d’en payer le prix, et c’est ce qui s’est passé."

"Je pense donc que la vitesse était là, même dans la dernière tentative lorsqu’il a touché le mur. Jusqu’à ce moment-là, le tour s’annonçait plutôt bien, et il était tout à fait en ligne pour la pole position. La vitesse est donc là, il faut juste accepter le fait qu’on ne peut pas toujours être à 100 %, surtout quand une petite erreur peut coûter si cher."

Stella va plus loin et estime même que Norris avait la potentiel pour jouer la pole position avec sa voiture telle qu’elle était en qualifications : "Je pense pouvoir confirmer que malgré le résultat de la Q3, Lando a progressé dans son aisance au volant de la voiture."

"En début de saison, il a fait des commentaires sur le fait qu’il n’avait pas assez de repères, en particulier au niveau de la direction et de la compréhension de l’adhérence à l’avant. Cette situation s’est améliorée grâce aux changements apportés à la voiture, notamment à la suspension avant, car Lando semblait relativement en forme dès le départ."

"Je pense que le cas de la Q3 est vraiment un cas réel dans lequel il a juste essayé trop fort. La vitesse est là. Si nous lui donnions un autre train de pneus et que nous lui disions de ne pas en faire trop, je suis sûr qu’il serait là et qu’il se battrait pour la pole position."

"Il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter outre mesure. Le jeu est extrêmement compétitif, mais en même temps, cela ne veut pas dire que nous pouvons toujours pousser à la limite. Dans le cas du dernier set, ce devait être le seul tour invalide, car le premier set en Q3, pour des raisons similaires, n’a pas donné les tours que nous espérions."