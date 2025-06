Russell : ’Ce n’est pas le bon moment’ pour négocier avec Mercedes F1

George Russell a beau être en pole position au Canada, il n’a toujours pas de contrat en poche pour l’année prochaine. Cependant, alors qu’il est non seulement lié à une prolongation de contrat avec Mercedes F1, mais qu’il serait également en contact avec Red Bull et Aston Martin, le pilote de 27 ans est confiant.

"Je sais que je serai en Formule 1 l’année prochaine" a déclaré Russell à Montréal. "Mon objectif est de devenir champion du monde avec Mercedes. Et je suis sûr que Toto Wolff aimerait également devenir champion du monde avec moi."

Cependant, le patron de l’équipe, Toto Wolff, qui est également le manager de Russell, n’est pas encore prêt à lui offrir un contrat pour 2026, comme l’a confirmé le pilote : "Pas de nouvelles. Mais je ne me laisse pas abattre."

"Parce que les contrats sont souvent surestimés. C’est vrai que si vous êtes performant, vous êtes dans une bonne position. Et si vous ne le faites pas, vous ne l’êtes pas. C’est comme ça que ça marche."

Cela ne le dérange pas qu’aucune discussion avec Wolff n’ait encore eu lieu : "Ce n’est pas le bon moment pour cela. Les négociations ne feraient que me faire perdre du temps et de l’énergie."

Sa relation avec Wolff ne se dégrade pas à cause de cela, et Wolff est "comme une famille pour moi. Nous avons une relation proche depuis longtemps. Aujourd’hui, nous sommes pratiquement voisins à Monaco. Nous nous voyons presque tous les jours quand nous sommes à la maison."

Nico Rosberg pense que ce qui retient Wolff, c’est l’espoir de signer Max Verstappen, comme il l’a dit à Sky Deutschland : "Toto devrait le signer maintenant. C’est son pilote numéro 1, et ses performances cette saison ont encore été extraordinaires. Peut-être qu’il y a des discussions en coulisses avec Verstappen."

Verstappen a un long contrat avec Red Bull, mais tout le paddock de la Formule 1 est désormais bien conscient de l’existence de clauses de sortie liées aux performances. Le quadruple champion du monde est peut-être plus nerveux au sujet de la toute nouvelle unité de puissance Red Bull-Ford pour 2026.

Christian Horner l’admet : "Il serait naïf et presque irrespectueux envers Mercedes, Ferrari et Honda, entre autres, de penser que nous serons la référence dès notre première année. Nous n’avons jamais construit de moteur et nous n’avons donc jamais fait un tour avec. Mais je suis convaincu que nous avons les bonnes personnes pour tenir nos promesses."

Horner a de nouveau minimisé les détails du contrat de Verstappen : "Comme je l’ai dit plus tôt ce week-end, pour moi, les relations sont plus importantes que les contrats. Si vous devez pointer du doigt un contrat, cela montre surtout qu’une relation ne fonctionne pas. Il y aura toujours de l’agitation dans ce paddock autour d’un pilote de sa stature et de son talent."

Certains pensent que Russell est soudainement si indulgent au sujet de son accrochage avec Verstappen à Barcelone parce qu’il est ouvert à l’idée d’être associé au Néerlandais l’an prochain.

"Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas" a toutefois déclaré Russell lorsqu’il a été interrogé à ce sujet. "En fin de compte, les meilleures équipes attirent toujours les meilleurs pilotes. Cela a toujours été le cas."

"Mais qui sait ? Les pilotes sont tous très loyaux envers leur équipe en ce moment, mais qui sait si [Charles] Leclerc est engagé pour toujours avec Ferrari, ou [Lando] Norris et [Oscar] Piastri avec McLaren ? Les choses changent."

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait des nouvelles de la situation contractuelle de Russell au Canada, Wolff a répondu : "Non, il n’y a pas de nouvelles. George fait partie de la famille depuis longtemps. Tout se passe vraiment comme prévu."