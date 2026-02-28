Audiences et résultats financiers records : les dollars pleuvent sur la F1

La Formule 1 a dévoilé ses résultats financiers et opérationnels pour l’année 2025, et ceux-ci confirment la trajectoire ascendante impulsée par Liberty Media.

Grâce au suspense de la deuxième moitié de saison dernière, marquée par le duel entre Lando Norris, Oscar Piastri et Max Verstappen, la F1 a attiré du public… et donc généré pas mal d’argent !

L’attrait pour la catégorie reine du sport automobile se traduit ainsi par une croissance solide, constante et pour ainsi dire fort encourageante, ce qui valide d’autant la stratégie des Américains. Indéniablement, c’est une réussite par rapport à l’ère CVC d’Ecclestone.

Sur toute l’année 2025, avec un chiffre d’affaires franchissant la barre des 3,9 milliards de dollars, soit une hausse significative de 14 % par rapport à l’exercice annuel précédent, la discipline est donc en très bonne forme. Le suspense de la saison 2025, serrée jusqu’au dernier virage du dernier Grand Prix, n’y a sûrement pas été pour rien !

Dans le détail, les revenus de la Formule 1 pour l’année 2025 s’articulent autour de trois piliers fondamentaux qui génèrent la grande majorité de ses rentrées financières. Les droits télévisuels et médiatiques s’imposent comme la première source de revenus (31,3 % du total), talonnés par les frais payés par les promoteurs de courses (26,7 %) et les accords de sponsoring (21,7 %). Les 20,3 % restants proviennent d’activités annexes mais hautement lucratives, telles que les prestations d’hospitalité VIP, la logistique du fret et les produits dérivés.

La croissance globale enregistrée sur l’ensemble de l’exercice 2025 repose sur une dynamique positive au sein de chacune de ces branches. Du côté des droits médiatiques, l’augmentation s’explique par des accords de diffusion revus à la hausse, le succès continu des abonnements à la plateforme F1 TV, mais également par une rentrée d’argent exceptionnelle liée au film sur la Formule 1. En outre, la hausse des revenus annexes a été largement portée par le succès des nouvelles installations de la Grand Prix Plaza à Las Vegas.

Enfin, tout comme l’année précédente, la F1 a tiré d’immenses bénéfices de son statut de promoteur direct du Grand Prix de Las Vegas, encaissant l’intégralité des recettes générées par la billetterie, les sponsors locaux et les espaces VIP de l’événement.

Cette croissance des revenus s’accompagne d’une rentabilité accrue, le bénéfice d’exploitation bondissant de 28 % pour atteindre 632 millions de dollars, tandis que l’OIBDA ajusté frôle le milliard à 946 millions de dollars (+20 %).

Un sport plus bénéficiaire… car plus populaire

Ces indicateurs comptables positifs sont sans surprise liés à une popularité toujours très vive du sport. En 2025, ce sont 6,75 millions de spectateurs qui se sont pressés dans les tribunes des 24 circuits durant les Grands Prix, une hausse de 4 %.

Mais c’est surtout devant les écrans que la progression est la plus spectaculaire, avec une augmentation de 21 % des audiences live durant les GP.

Le Grand Prix de Las Vegas, dont Liberty Media est le propre promoteur, a également rassuré les analystes : il fut à guichets fermés (300 000 personnes sur le week-end), et a généré 1,8 milliard d’impressions sur les réseaux sociaux.

Si ce virage vers le « sport-spectacle » à l’américaine peut parfois faire grincer des dents les puristes historiques, force est de constater que la stratégie d’expansion de Liberty Media est implacablement efficace. Mais peut-être ces puristes regrettaient-ils le temps où la F1 était confidentielle et où les équipes souffraient pour attirer des sponsors ?

Stefano Domenicali, PDG de la F1 pour Liberty Media, a donc dressé un bilan particulièrement satisfait de ces derniers chiffres.

« La Formule 1 a terminé une nouvelle saison record, marquant une année exceptionnelle pour le 75e anniversaire de ce sport. Le prochain chapitre de la F1 apporte de l’enthousiasme en piste avec une nouvelle course à Madrid, les débuts de Cadillac et Audi, et le retour de Honda et Ford sur la grille. Cette saison à venir est une période passionnante pour notre sport alors que nous introduisons la prochaine génération de voitures, de moteurs et de réglementations qui garantiront assurément des courses dynamiques et des intrigues captivantes. Notre sport n’a jamais été aussi fort, comme en témoigne notre liste de partenaires de premier plan, dont Disney, Lego, Pepsi, Apple et Standard Chartered. »