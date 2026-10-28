Audi F1 recrute un ancien de Mercedes pour diriger son programme moteur

Audi poursuit la restructuration de son organisation en Formule 1 avec l’arrivée d’un nouveau dirigeant expérimenté à la tête de son département moteur. Le constructeur allemand a annoncé la nomination de Thomas Fuhr au poste de directeur général d’Audi Formula Racing GmbH, l’entité basée à Neuburg chargée de développer ses groupes propulseurs. Passé notamment par Mercedes-AMG High Performance Powertrains, l’ingénieur et dirigeant dispose de plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie. Son arrivée doit permettre à Audi de renforcer son organisation tout en donnant davantage de liberté à ses responsables techniques pour poursuivre le développement de son premier moteur de F1.

Audi continue de consolider les structures de son programme de Formule 1, quelques mois après avoir fait débuter son premier groupe propulseur conçu en interne dans le championnat du monde.

Le constructeur aux quatre anneaux a officialisé l’arrivée de Thomas Fuhr au poste de directeur général d’Audi Formula Racing GmbH, sa division spécialisée dans le développement et la fabrication des groupes propulseurs, installée à Neuburg, en Allemagne.

Cette nomination s’inscrit dans la volonté d’Audi de renforcer son organisation industrielle et technique afin de poursuivre sa progression face aux motoristes déjà établis en Formule 1.

Fuhr prendra la tête du site de Neuburg en venant compléter l’équipe dirigeante actuelle, sans remplacer les responsables déjà en poste.

Audi précise ainsi que cette nouvelle organisation permettra à Dreyer de "se concentrer pleinement sur la direction du développement technique du groupe propulseur de Formule 1 d’Audi".

De son côté, Christian Foyer conservera ses fonctions de directeur des opérations et continuera de superviser la gestion quotidienne du site de Neuburg.

Un ancien responsable des moteurs Mercedes rejoint Audi

Le recrutement de Thomas Fuhr présente un intérêt particulier en raison de son expérience dans le développement des moteurs de haute performance. Fort de plus de 30 années de carrière dans l’industrie, il a notamment occupé le poste de directeur général de Mercedes-AMG High Performance Powertrains entre 2009 et 2012.

Il a ainsi dirigé la structure spécialisée dans les groupes propulseurs de Mercedes à une période précédant l’introduction de la réglementation hybride de 2014.

Son parcours ne se limite toutefois pas au sport automobile. Fuhr a également occupé plusieurs postes de direction au sein de groupes industriels internationaux, notamment GROHE et LIXIL. Plus récemment, il exerçait les fonctions de directeur de la technologie chez Georg Fischer Building Flow Solutions, où il supervisait des organisations internationales d’ingénierie et de production.

Cette combinaison de connaissances techniques, d’expérience industrielle et de compétences en management a particulièrement intéressé Audi. Le constructeur cherche en effet à faire progresser son groupe propulseur maison, qui a effectué ses débuts en compétition cette saison, tout en développant une organisation capable de rivaliser durablement avec les meilleurs motoristes du championnat.

Binotto veut faire d’Audi le meilleur motoriste de F1

Mattia Binotto, directeur général et patron de l’écurie Audi F1, considère cette nomination comme une nouvelle étape dans la construction du projet allemand.

L’ancien dirigeant de Ferrari souligne notamment l’importance du travail déjà accompli à Neuburg, où Audi a développé son premier groupe propulseur de Formule 1 à partir de zéro.

"Nous avons construit des bases solides à Neuburg, en développant entièrement notre premier groupe propulseur de Formule 1."

"Thomas comprend à la fois le défi technique et ce qu’il faut pour construire et diriger des équipes très performantes. Je suis donc convaincu qu’il jouera un rôle essentiel en poursuivant le développement de l’équipe et de son organisation afin de faire de nous le meilleur motoriste de F1. Je suis vraiment impatient de l’accueillir au sein de l’équipe."

De son côté, Thomas Fuhr se dit particulièrement enthousiaste à l’idée de rejoindre le projet Audi en Formule 1.

Le nouveau directeur général souligne l’ampleur du travail déjà réalisé par les équipes de Neuburg, qui ont conçu un groupe propulseur entièrement nouveau avant de le faire débuter en piste cette année.

"Je suis fier de rejoindre le projet Formule 1 d’Audi. La possibilité de contribuer à façonner l’avenir d’Audi dans ce sport est ce qui rend cette opportunité si passionnante. L’équipe de Neuburg a développé un groupe propulseur entièrement nouveau et l’a amené en piste."

"Je veux m’appuyer sur ce travail en réunissant les compétences de l’ensemble de l’organisation et en créant les conditions qui nous permettront de rivaliser au plus haut niveau."