Lawson explique pourquoi son retour chez Red Bull a été si différent

Liam Lawson a vécu à Zandvoort une expérience radicalement différente de celle qui avait marqué son premier passage chez Red Bull en début de saison 2025. Rappelé en urgence pour remplacer Isack Hadjar, blessé au poignet, le Néo-Zélandais a cette fois réussi à se rapprocher sensiblement des performances de Max Verstappen et à décrocher une septième place précieuse. Pour lui, les conditions étaient pourtant incomparables avec celles de son premier passage dans l’écurie.

L’année dernière, Lawson avait été promu chez Red Bull pour seulement deux Grands Prix avant d’être rétrogradé chez Racing Bulls. Ses performances, jugées insuffisantes, avaient notamment été compliquées par un contexte particulièrement difficile : il découvrait alors deux circuits sur lesquels il n’avait encore jamais roulé en compétition, tout en devant composer avec une RB21 réputée extrêmement délicate à exploiter.

Son retour à Zandvoort lui a permis de mesurer à quel point la situation avait changé. Cette fois, Lawson disposait d’une meilleure connaissance de son environnement technique, tout en ayant la possibilité d’adapter davantage la RB22 à son propre style de pilotage.

"La principale différence avec l’année dernière, c’est qu’il y avait deux circuits sur lesquels je n’avais jamais roulé," a expliqué Lawson aux médias.

"En plus de cela, j’essayais d’apprendre à piloter une voiture qui était déjà très difficile à conduire."

Le Néo-Zélandais estime que la monoplace actuelle de Red Bull présente un comportement sensiblement différent, même si son exploitation à la limite demeure complexe. Cette fois, le défi consiste davantage à assembler les différents éléments nécessaires pour réaliser un tour rapide qu’à simplement parvenir à maintenir la voiture dans sa fenêtre de fonctionnement.

"Cette voiture n’est potentiellement pas aussi difficile à conduire, ou plutôt difficile à amener à la limite. Il s’agit donc davantage de mettre tout le reste en place : la préparation des pneus, le fait de trouver le bon équilibre sur la voiture et de s’habituer à son comportement, plutôt que d’avoir affaire à une voiture qui était simplement très difficile à amener à la limite l’année dernière."

Cette différence de contexte est particulièrement importante lorsqu’on revient sur les deux courses de Lawson chez Red Bull en 2025. Le pilote pensait alors bénéficier de temps pour s’adapter à la monoplace.

"L’année dernière, je pensais que j’allais avoir davantage de temps dans la voiture, donc je me suis plus ou moins contenté de m’adapter à tout ce que Max avait dans la voiture. Et il y avait beaucoup de choses différentes pour moi, comme les pédales, le volant, tout ça. Je n’ai pas eu le temps de m’y habituer."

À Zandvoort, son approche a donc été différente. Plutôt que de chercher à reproduire à tout prix les sensations de son équipier, Lawson a demandé à l’équipe de rapprocher la monoplace de ses propres références.

"À Zandvoort, j’ai dit : faisons en sorte qu’elle soit aussi proche que possible de ma Racing Bulls," a-t-il révélé.

Cette adaptation a manifestement porté ses fruits. Lawson s’est qualifié à proximité immédiate de Verstappen et a ensuite converti cette performance en course avec une septième place, soit six points inscrits pour Red Bull. Un résultat d’autant plus intéressant qu’il intervenait dans une équipe qu’il connaissait déjà, mais avec une monoplace issue d’un nouveau cycle réglementaire.

La Red Bull de 2025 avait en effet acquis une réputation de voiture particulièrement délicate à exploiter. Lawson n’était pas le seul à avoir souffert de son comportement : Yuki Tsunoda, appelé à lui succéder, avait lui aussi éprouvé de grandes difficultés à en extraire le potentiel.

Pour Lawson, la différence essentielle réside dans la fenêtre de fonctionnement de la monoplace. L’an dernier, le moindre écart par rapport à la limite se payait immédiatement au chronomètre.

"L’année dernière, la voiture était sur le fil du rasoir, du moins au début. Si vous n’étiez pas à cette limite, cela vous faisait perdre énormément de temps au tour."

"Cette année, il y a tellement plus de facteurs qui entrent en jeu. Le fait d’avoir davantage de temps dans cette voiture et dans cette nouvelle période réglementaire aide également. Même si la voiture est très, très différente, beaucoup de choses entrent en compte pour assembler un tour avec ces unités de puissance."

Le fait de disposer d’une unité de puissance Red Bull Ford identique à celle qu’il connaît déjà constituait également un avantage non négligeable pour Lawson, qui peut ainsi concentrer davantage son attention sur l’exploitation de la monoplace plutôt que sur la découverte d’un nouvel environnement technique.

"Oui, le fait d’avoir la même unité de puissance aide également. C’est un paramètre en moins à gérer car l’exploitation est quasi identique entre les deux équipes. Il y a juste des appellations différentes pour les mêmes choses," a conclu le pilote Racing Bulls.

Sauf très mauvaise surprise pour Isack Hadjar, Lawson devrait retrouver sa VCARB 03 à Monza ce week-end. La réponse est attendue mercredi.