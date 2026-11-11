McNish salue ’l’esprit combattif’ qui a rapporté un point à Audi F1

Audi F1 a arraché le point de la dixième place à Interlagos ce dimanche, avec la dixième place de Nico Hülkenberg au Grand Prix du Brésil. Le pilote allemand partait quatrième mais a reculé dès l’envol avant de se faire dépasser par les voitures plus rapides que lui qui remontaient de l’arrière de la grille, notamment Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Isack Hadjar et George Russell.

Allan McNish, le team principal de l’équipe, se félicite de ce résultat et de la maîtrise opérationnelle qu’il a nécessité dans des conditions particulièrement difficiles le samedi et le dimanche à Sao Paulo.

"Ce fut une course difficile pour tout le monde, dans des conditions loin d’être évidentes, surtout au départ avec des pneus intermédiaires. Il a ensuite fallu déterminer le bon moment pour passer aux pneus slicks, avant qu’une nouvelle averse, vers la fin, ne ramène la piste à des conditions nécessitant à nouveau des pneus intermédiaires" note l’Ecossais.

"J’ai été agréablement surpris par notre niveau de compétitivité face aux Ferrari. Nous étions plutôt performants sur piste humide par rapport à elles, et Nico a réussi à tenir bon et à conserver sa position. Sur le sec, une fois passés aux pneus slicks, nous n’avons pas atteint le niveau de performance espéré ; nous avons rencontré quelques difficultés."

"Peut-être est-ce dû aux conditions, je ne saurais dire. Quoi qu’il en soit, nous n’avions pas tout à fait la même pointe de vitesse que nos concurrents, même si nous sommes restés dans le top 10."

"Nico s’est très bien battu sur piste humide. Nous avons manqué un peu de rythme sur le sec, mais lorsque la pluie est revenue en fin de course, il a su réagir pour récupérer la 10e place, malgré une pénalité de dix secondes reçue pour avoir dépassé Colapinto en dehors des limites de la piste, après avoir été poussé au large."

McNish regrette évidemment cette pénalité qui a forcément coûté quelques points. L’Ecossais revient en détail sur cet épisode.

"Lors de notre arrêt aux stands, Nico est ressorti en même temps que Colapinto. Ce dernier, en fin de relais avec des pneus usés, a eu du mal à garder sa trajectoire et a élargi au virage 1. Il a récidivé face à Nico, qui se trouvait à l’extérieur : il l’a poussé vers l’extérieur, manquant ainsi le point de corde. Nico est alors sorti de piste, et les commissaires ont estimé qu’il en avait tiré un avantage durable ; nous avons donc écopé d’une pénalité de 10 secondes."

"Pour nous, la situation n’était pas claire. En principe, si vous êtes devant au niveau du point de corde, vous avez le droit de conserver votre position. Or, la configuration du virage 1, qui plonge vers les « S », rend la définition du point de corde très subjective. En réalité, Colapinto n’a jamais touché le point de corde ; il en était même très loin."

"Cependant, la FIA avait défini une ligne correspondant au point de corde, et à cet endroit précis, Colapinto avait élargi sa trajectoire. C’était donc une situation très discutable, et nous ne savions honnêtement pas quelle était la meilleure marche à suivre. Si nous avions rendu la position, nous nous serions retrouvés dans la même situation qu’auparavant."

"Par ailleurs, au moment où nous avons pu analyser la situation, Nico avait déjà pris une avance considérable, creusant un écart de deux secondes sur ce tour. Il faut se conformer à la décision de la FIA. Cela ne fait aucun doute. Mais, pour nous, il n’était pas évident que ce virage n’appartenait pas à Nico – c’est la meilleure façon de le formuler."

"Une décision reste une décision, au final, nous repartons avec un point supplémentaire au compteur. Je dois dire que Nico a livré une très belle prestation, cela témoigne de l’esprit combatif qui anime toute l’équipe."

"Nous avons également réalisé un arrêt aux stands fantastique, qui lui a permis de ressortir suffisamment près de Lindblad pour se battre pour cette dernière place dans les points. Ce travail en coulisses passe parfois inaperçu, mais il a été crucial pour offrir à Nico cette opportunité, qu’il a su exploiter au mieux."

"Pour Gabi, partir du fond de grille rendait la tâche extrêmement ardue, mais il a réussi à remonter jusqu’à la 16e place. À présent, nous tournons la page, nous nous remobilisons et nous nous projetons vers Las Vegas, dans deux semaines."