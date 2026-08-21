Audi F1 commence à convaincre, Hülkenberg voit déjà plus loin

Après un début de saison particulièrement difficile, Audi F1 semble enfin avoir trouvé une dynamique plus encourageante. Nico Hülkenberg a inscrit ses premiers points de la saison en Hongrie et estime que l’équipe dispose désormais d’une monoplace capable de se mêler régulièrement à la lutte du milieu de peloton. À Zandvoort, l’Allemand veut toutefois transformer ces progrès en résultats plus constants, alors que le développement de la nouvelle équipe se poursuit déjà avec un œil important sur 2027.

Le Grand Prix de Hongrie a permis à Hülkenberg de débloquer son compteur, mais surtout de confirmer les progrès réalisés par Audi au fil des dernières manches. L’Allemand reste prudent quant à la suite, tout en affichant une confiance nettement supérieure à celle du début de saison.

"On verra. Mais c’était évidemment bien de réussir à faire cela. Nous avons traversé des moments difficiles en début de saison, mais nous avons tenu bon et je pense que nous avons désormais un package compétitif et performant pour nous battre dans le milieu de peloton."

"Je m’attends à une bataille serrée et difficile avec Racing Bulls, avec Alpine, et peut-être avec d’autres équipes de temps en temps. Mais l’ambition, l’objectif, est évidemment de marquer des points fréquemment et de manière plus régulière."

Pour Hülkenberg, l’évolution d’Audi ne se limite pas aux résultats obtenus en piste. L’équipe a également progressé dans son fonctionnement depuis le début de la saison, alors qu’elle construit encore les fondations de son projet en Formule 1.

"Je suis globalement satisfait des progrès que nous avons réalisés cette année et je pense que nous avons grandi en tant qu’équipe dans de nombreux domaines, avec déjà de grosses améliorations."

Le pilote allemand sait toutefois que le travail est loin d’être terminé. Audi reste une nouvelle structure sur le plan de l’unité de puissance et doit composer avec une situation différente de celle de nombreux concurrents disposant de plusieurs équipes clientes pour accumuler des données.

"Évidemment, il y a toujours davantage de choses sur lesquelles travailler, davantage de choses à améliorer, mais la tendance et la trajectoire sont positives, dans la bonne direction."

Cette marge de progression concerne notamment la partie moteur, puisque le projet Audi repose sur une unité de puissance développée en interne, contrairement à la plupart des autres équipes présentes sur la grille.

"Oui, il y a du potentiel. Tout le monde pousse, tout le monde développe et apporte des évolutions. Et évidemment, nous sommes une nouvelle équipe du côté de l’unité de puissance, tout est parti de zéro."

Hülkenberg souligne également une autre particularité du projet Audi : la marque allemande ne dispose actuellement que de deux monoplaces pour développer et exploiter son groupe propulseur, là où certains motoristes bénéficient de plusieurs équipes clientes.

"Nous n’avons que deux voitures, comme Aston Martin, alors que beaucoup d’autres disposent évidemment de plusieurs voitures, donc cela peut prendre un peu plus de temps. Mais nous avons clairement beaucoup plus de potentiel et de marge de progression dans ce domaine, nous le savons."

"Beaucoup de ces sujets sont davantage à long terme et sont déjà fortement orientés vers l’année prochaine également."

La progression d’Audi se traduit également par une plus grande polyvalence. Hülkenberg estime que la monoplace possède de bonnes qualités aérodynamiques et que Zandvoort, comme Budapest, devrait convenir à ses caractéristiques.

"Je pense que nous sommes plutôt bons sur le plan aérodynamique. Sur le papier, ici et à Budapest, ce ne sont pas de mauvais circuits pour nous."

Mais l’Allemand refuse de réduire les performances récentes d’Audi à une simple question de tracé. Les dernières courses ont selon lui montré une certaine constance, même si cette performance n’a pas toujours été obtenue avec les deux voitures.

"Pour être honnête, si vous regardez les cinq ou six dernières courses, nous avons toujours été compétitifs, au moins avec une voiture."

"Il n’y a donc pas vraiment de circuit spécifique."

Hülkenberg, plus qu’un simple pilote chez Audi

Dans cette phase de construction du projet, l’expérience de Hülkenberg constitue également un élément important pour Audi. L’Allemand n’est pas seulement chargé de piloter la monoplace le dimanche : comme son équipier Gabriel Bortoleto, il participe à l’orientation technique et au développement de l’équipe.

"Oui, je pense que les deux pilotes sont toujours importants pour donner une direction, fournir les retours importants là où c’est crucial, là où il faut se concentrer, et pour donner une orientation à l’équipe."

Une implication qui, selon Hülkenberg, n’a rien d’exceptionnel chez Audi mais fait partie intégrante du rôle d’un pilote de Formule 1 dans une structure en plein développement.

"Je pense que c’est le cas dans toutes les équipes. Nous ne faisons pas exception."

"Le travail du duo de pilotes doit ainsi accompagner la progression globale de la structure, alors que nous cherchons encore à franchir plusieurs étapes avant de pouvoir se rapprocher durablement des meilleures équipes."

"Gabi et moi travaillons donc dur et essayons de contribuer et de faire tout ce que nous pouvons pour aider l’équipe à aller de l’avant."