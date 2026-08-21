La prolongation de Verstappen impose ’une énorme responsabilité’ à Red Bull

Le renouvellement du contrat de Max Verstappen jusqu’à la fin de la saison 2030 a offert à Red Bull une raison majeure de sourire au moment de retrouver le paddock, mais Laurent Mekies sait que cette annonce ne règle pas les difficultés sportives de l’écurie. Le directeur de l’équipe doit désormais transformer cette marque de confiance en résultats, alors que Red Bull accuse encore un retard sur Mercedes, Ferrari et McLaren.

La prolongation de Max Verstappen constituait évidemment le sujet central de la rentrée de Red Bull à Zandvoort. Après plusieurs mois de spéculations autour de l’avenir du quadruple champion du monde, l’écurie a finalement obtenu confirmation de son engagement avec en bonus une prolongation jusqu’à la fin de 2030... moyennant évidemment des clauses toujours présentes, au cas où !

Pour Laurent Mekies, arrivé à la tête de Red Bull à la mi-2025, cette décision représente bien davantage qu’une simple prolongation de contrat. Elle constitue une véritable validation du projet porté par l’équipe de Milton Keynes.

"C’est une nouvelle phénoménale, je ne vais pas mentir. C’est une nouvelle phénoménale pour Red Bull Racing et, si vous me permettez de le dire, je pense que c’est une nouvelle phénoménale pour la Formule 1, et peut-être même pour le sport automobile en général."

Le Français mesure d’autant plus la portée de cette décision que Red Bull traverse une période délicate depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation technique. Malgré les difficultés rencontrées en début de saison avec la RB22, Verstappen a choisi de rester fidèle à l’écurie qui lui a permis de remporter ses quatre titres mondiaux.

"C’est le meilleur pilote de la grille qui décide de renouveler sa confiance à l’équipe, pour quatre années et demie supplémentaires. Nous considérons cela comme une incroyable démonstration de confiance envers nos équipes, notre vision et notre culture."

Cette confiance place toutefois Red Bull face à une obligation particulièrement lourde : fournir à Verstappen une monoplace capable de jouer les victoires, alors que l’équipe a encore du retard sur ses principales rivales.

"Nous ne prenons pas cela à la légère. Nous savons que cela nous impose désormais une énorme responsabilité pour lui fournir un ensemble, châssis et unité de puissance, très, très performant, qu’il pourra exploiter et qui pourra nous ramener au sommet le plus rapidement possible."

"Nous voulons ouvrir un nouveau cycle victorieux"

Pour Mekies, la signature de Verstappen constitue donc l’un des piliers indispensables à la reconstruction de Red Bull. L’équipe doit maintenant s’appuyer sur cette stabilité pour reconstruire un ensemble capable de retrouver les sommets.

"De manière générale, il faut regarder quels sont les piliers qui vont vous permettre d’ouvrir un nouveau cycle victorieux. C’est la seule chose qui nous intéresse chez Red Bull Racing : gagner. Et c’est également la seule chose qui intéresse Max."

Le premier de ces piliers est désormais solidement établi.

"Si vous réglez le pilier des pilotes, c’est déjà quelque chose d’énorme. Et c’est évidemment ce qui s’est passé avec cette annonce. Vous avez le meilleur pilote du monde à convaincre et c’est vous qui l’avez mis en banque."

La prolongation de Verstappen doit également rassurer les employés de Red Bull alors que l’écurie poursuit sa transformation, notamment avec le développement de sa propre unité de puissance Red Bull Ford Powertrains pour 2026.

"Cela va également nous permettre d’exceller sur quelques autres piliers cruciaux dont vous avez toujours besoin pour retrouver le succès. Le plus important, ce sont les personnes, nos employés. Nous estimons avoir les meilleures personnes et pouvoir leur donner la garantie que Max restera avec nous aussi longtemps est une déclaration très claire sur la direction que prend le projet."

Si les discussions autour de l’avenir du Néerlandais ont alimenté les spéculations pendant une grande partie de la saison, Mekies assure que le souhait de Verstappen était toujours très clair en interne.

"Vous savez, la vérité toute simple, c’est que Max a toujours dit qu’il voulait rester chez Red Bull. Il l’a dit depuis la toute première conversation que nous avons eue au sujet de la prolongation jusqu’à la toute dernière. Lorsque nous avons finalement trouvé un accord sur tout, il m’a dit : ’Je vous avais dit que j’avais toujours voulu rester !’"

Les négociations n’ont toutefois pas été menées dans un contexte sportif idéal. Red Bull a connu un début de saison compliqué avec les nouvelles monoplaces et n’a pas immédiatement trouvé le niveau de performance nécessaire pour accompagner les ambitions de son pilote.

"Bien sûr, nous avons connu une première partie de saison compliquée avec la nouvelle réglementation et une voiture qui n’était pas compétitive au début de l’année. Nous avons évidemment continué à nous battre très tard dans la course au titre l’année dernière, donc nous avons connu des moments de frustration, mais c’est parce que nous sommes unis par ce désir unique de gagner."

Cette exigence explique également le ton parfois très direct des échanges entre Verstappen et son équipe.

"Nous n’avons qu’une seule mission : gagner. Donc, chaque fois que nous ne gagnons pas, nous allons être... et nous allons rester... brutalement honnêtes les uns avec les autres. Nous allons nous challenger et exprimer nos frustrations, parce que c’est ainsi que nous ressentons tous les choses en tant que compétiteurs, et c’est ce qui nous fait nous lever chaque matin."

Red Bull se rapproche mais n’a pas encore le rythme

L’annonce concernant Verstappen n’est toutefois pas la seule actualité importante du week-end pour Red Bull. La deuxième partie de la saison débute avec une nouvelle organisation des pilotes, puisque la blessure au poignet d’Isack Hadjar l’empêche de participer au Grand Prix des Pays-Bas.

Liam Lawson retrouve ainsi temporairement Red Bull Racing, tandis que Yuki Tsunoda prend son baquet chez Racing Bulls. Mais au-delà de cette redistribution inattendue, Mekies veut surtout voir son équipe poursuivre les progrès récemment réalisés avec la RB22.

Après avoir été distancée de plus d’une seconde en début de saison, Red Bull affirme avoir considérablement réduit son déficit.

"L’ambiance ne sera pas bonne tant que nous ne serons pas de retour à la victoire. Ne vous attendez pas à ce que nous soyons satisfaits des progrès que nous avons réalisés, car ils ne sont pas encore suffisants pour gagner des courses."

Le constat est toutefois nettement plus encourageant qu’il ne l’était quelques mois auparavant.

"Nous étions à un peu plus d’une seconde du rythme au début de l’année et nous sommes probablement maintenant dans les trois derniers dixièmes. La concurrence ne nous attend pas, tout le monde développe très, très durement. Donc, le simple fait que nous ayons réussi à réduire l’écart dans cette proportion est déjà un grand mérite pour toutes les personnes à Milton Keynes."

La victoire reste donc l’objectif affiché pour les dernières courses de la saison, même si Mekies ne considère pas encore Red Bull comme suffisamment performante pour battre ses rivales à la régulière.

"Nous voulons absolument essayer de gagner des courses cette année. Pensons-nous avoir actuellement suffisamment de rythme dans la voiture pour gagner dans un affrontement à la régulière ? Non."

Le resserrement de la hiérarchie laisse néanmoins une porte ouverte à Red Bull. Avec Mercedes, Ferrari et McLaren désormais capables de jouer la victoire, la moindre erreur peut suffire à rebattre les cartes.

"Le peloton est suffisamment resserré pour que n’importe laquelle des quatre équipes puisse se retrouver en position de gagner dès que l’une d’entre elles n’exploite pas tout son potentiel durant le week-end ou commet la moindre erreur."