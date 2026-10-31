Audi F1 a connu une journée ’pas simple’ au Mexique, les débuts de Slater gâchés

Les débuts d’Audi F1 au Grand Prix du Mexique n’ont pas été de tout repos ce vendredi, avec des problèmes de performance et de fiabilité sur les deux voitures, ce qui a empêché l’équipe de dérouler son plan et de faire des chronos satisfaisants. Nico Hülkenberg n’était pas satisfait au terme de la journée, après avoir subi des problèmes.

Le pilote allemand reconnait qu’il y a encore beaucoup de travail pour mettre la voiture au niveau auquel elle devrait être, et il reconnait qu’il faudra faire mieux pour lutter pour la Q3 en qualifications et pour le top 10 en course.

"Ce ne fut pas le vendredi le plus simple pour nous. Quelques éléments n’ont pas vraiment fonctionné comme prévu, et il reste encore quelques questions en suspend auxquelles nous devons répondre. Nous avons un peu de devoirs à faire cette nuit, mais nous espérons trouver des réponses et être en meilleure forme demain" a déclaré Hülkenberg.

Gabriel Bortoleto a connu des problèmes pour sa seule séance libre en EL2, après avoir laissé le volant à Freddie Slater en EL1. Mais en plus de ses problèmes qui l’ont empêché de rouler comme il aurait voulu, l’équipe a aussi fait des erreurs avec sa voiture.

En effet, des pièces ont été transportées de manière couverte, ce qui est illégal, et les commissaires se sont penchés sur la scène, finissant par infliger 5000 euros d’amende : "Pas la journée la plus facile pour nous. J’ai manqué les EL1, car Freddie était dans la voiture, mais nous avons ensuite rencontré quelques problèmes avant les EL2."

"Cela signifie que je n’ai pas pu beaucoup rouler, ne bouclant que deux tours tout à la fin de la séance. Un grand merci tout de même à mes mécaniciens pour tout le travail qu’ils ont fourni afin de me faire retourner en piste pour ces derniers tours."

"C’est dommage de ne pas avoir eu plus de temps dans la voiture aujourd’hui, mais nous ferons de notre mieux pour rattraper cela demain lors de la dernière séance d’essais avant les qualifications."

Slater a lui aussi vécu une heure de roulage difficile pour ses débuts en Formule 1. La voiture de Bortoleto lui a aussi posé des problèmes, et il a ainsi été empêché de faire les tours rapides qu’il aurait aimé tenter.

"Pour moi c’était une journée très spéciale, d’avoir enfin une première journée dans une Formule 1 avec Audi. C’est un moment incroyable pour moi et ma carrière, c’est un moment dont je rêve depuis que j’ai quatre ou cinq ans" a déclaré Slater.

"C’est génial d’avoir enfin cette opportunité, je n’ai malheureusement pas eu autant de tours que je l’espérais mais ça fait partie du sport automobile. Le seul tour était plutôt bien et c’est génial d’avoir une première impression des F1 2026."

"Je voulais faire le plan prévu, car c’est le travail qu’on me demande pour cocher les cases. Mais on a oublié un ventilateur dans un ponton, ça a fait surchauffer le moteur, et on a dû remettre certaines choses à zéro, ça prend du temps et je n’ai eu qu’un tour rapide à la fin."

"C’est malheureux mais c’est comme ça parfois. Mais le moment où j’ai pu avoir tout le déploiement, que j’ai coupé le mode recharge et que j’ai pu attaquer la ligne droite, c’était incroyable à vivre."