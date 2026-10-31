Tsolov a réalisé son ’rêve’ de F1, Racing Bulls salue ses débuts

Racing Bulls a vécu une journée positive au Grand Prix du Mexique pour débuter le week-end. Liam Lawson a laissé Nikola Tsolov disputer ses premiers essais officiels en F1 avant de reprendre le volant en EL2, une séance marquée par une touchette avec Max Verstappen. De son côté, Arvid Lindblad a salué une journée correcte sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez.

Le pilote britannique a terminé la première journée au septième rang de la hiérarchie, après avoir déjà été dans le top 10 des EL1, ce qui montre une bonne base pour lui en vue de la suite du week-end.

"Aujourd’hui a été une journée plutôt correcte dans l’ensemble. L’altitude rend ce circuit assez unique, donc les EL1 ont été un peu délicats, d’autant plus qu’il s’agit de nouvelles conditions pour l’unité de puissance. L’équipe a apporté de bons changements avant les EL2, et la voiture semblait plus vivante" indique Lindblad.

"Il reste encore quelques détails à travailler d’ici demain, mais je pense que nous sommes en bonne position. J’aime vraiment piloter sur ce circuit et j’ai hâte de disputer le reste du week-end. Nous verrons ce que nous pouvons accomplir en qualifications demain, mais l’objectif est définitivement la Q3."

Nikola Tsolov a pu enfin être mis à l’épreuve par l’équipe qui hésite encore à le titulariser l’année prochaine, et il a expliqué ce qu’il a ressenti durant ce roulage, ainsi que pendant une journée qui a été particulièrement marquante.

"Ce fut une journée super spéciale aujourd’hui et quelque chose dont je rêve depuis que j’ai commencé la course. L’atmosphère en F1 est très différente, c’est fou" s’est félicité celui qui a été le premier Bulgare à disputer une séance officielle en F1.

"J’ai abordé la séance sans me mettre trop de pression et l’équipe m’a vraiment aidé sur ce point en veillant à ce que je me sente le mieux possible, je lui en suis donc très reconnaissant. La voiture est certainement différente de tout ce que j’ai pu piloter, c’était difficile de s’y habituer mais je suis monté en rythme assez rapidement."

"J’ai coché toutes les cases pour ce que nous devions tirer de la séance et j’ai hâte de m’améliorer à chaque occasion qui se présentera. Je me suis vraiment amusé et j’ai hâte de passer le reste du week-end avec l’équipe et d’apprendre autant que je peux."

Alan Permane, le directeur de l’équipe, a salué le travail effectué par Tsolov et a noté un bon programme pour Racing Bulls ce vendredi. Il a aussi déploré l’accrochage entre Lawson et Verstappen, jugeant que les deux auraient pu être de meilleure volonté.

"Une solide journée pour nous. La voiture a bien fonctionné au cours des deux séances. Nikola a fait du très bon travail pour sa première fois dans cette voiture et sur cette piste ; le rythme était là et il a fait tout ce que nous lui avons demandé."

"Nous avons effectué quelques tests aérodynamiques avec lui et l’un de ses objectifs était de nous aider avec des retours d’expérience et de déceler des différences dans plusieurs des spécifications que nous utilisions, et il l’a très bien fait. La voiture était dans une fenêtre correcte lors des EL2, le rythme semble bon à la fois sur les relais longs et courts."

"Liam a eu un incident regrettable et inutile avec Max, que je pense qu’ils auraient tous les deux pu mieux gérer. Lorsque vous vous lancez pour un tour de sortie, il est vraiment important de faire le dernier secteur rapidement, ce que tous les deux essayaient de faire."

Mise à jour : Lawson a été pénalisé d’une place sur la grille pour dimanche après l’accrochage avec Verstappen. Le détail de ces décisions est disponible dans notre article dédié.