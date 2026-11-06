Aston Martin F1 retrouve de la fiabilité au Brésil mais reste loin du compte

Aston Martin a bouclé une première journée d’essais libres relativement tranquille au Grand Prix du Brésil, avec Fernando Alonso au 15e rang et Lance Stroll à la 18e place des EL2. Si les performances de l’AMR26 restent modestes, Mike Krack se félicite surtout du retour d’une fiabilité satisfaisante et d’un programme technique mené à son terme. L’écurie britannique a pu travailler sur les différents composés pneumatiques et les longs relais, tout en poursuivant son apprentissage de la monoplace. Mais les prévisions météorologiques incertaines pour samedi et dimanche pourraient encore bouleverser la hiérarchie à Interlagos.

Aston Martin n’a pas particulièrement brillé au classement lors des deux premières séances d’essais libres du Grand Prix du Brésil, mais l’équipe a au moins pu mener à bien le programme qu’elle s’était fixé pour ce vendredi.

Fernando Alonso a terminé les EL2 en 15e position, devant son coéquipier Lance Stroll, 18e. L’Espagnol n’a pas fait de déclaration à l’issue de cette première journée, tandis que le Canadien s’est montré satisfait d’avoir pu retrouver la piste et accomplir le travail prévu.

"C’est formidable d’être de retour au Brésil et je me sens mieux", a déclaré Stroll.

"C’était bien de pouvoir prendre la piste aujourd’hui ; nous avons réussi à suivre notre programme prévu pour ce vendredi. Il va maintenant falloir analyser les données, et nous avons du travail à accomplir dans la soirée."

Le pilote Aston Martin sait néanmoins que les conditions pourraient évoluer sensiblement au cours des deux prochaines journées, la météo restant particulièrement incertaine à Interlagos.

"Par ailleurs, la météo est quelque peu incertaine ici ; nous verrons donc ce que nous réserve la suite du week-end."

Un programme classique, mais essentiel pour Aston Martin

Du côté de la direction de l’équipe, Mike Krack a dressé un bilan similaire, soulignant avant tout l’importance d’avoir pu enchaîner les tours sans perturbation majeure.

Les conditions atmosphériques ont toutefois réservé quelques surprises, notamment pendant les EL2, avec une humidité suffisamment importante pour rendre difficile l’identification des précipitations.

"Les conditions sont très moites, on ne savait pas s’il pleuvait ou si c’était autre chose dans la deuxième séance."

Malgré cette incertitude, Aston Martin a pu suivre un programme d’essais relativement traditionnel, en répartissant les différents composés pneumatiques entre ses pilotes pendant la matinée.

Cette organisation devait permettre à l’équipe de recueillir des informations complémentaires sur les réglages de sa monoplace, avant de se concentrer sur les simulations de course lors de la deuxième séance.

"Globalement c’était un programme normal, on a séparé les composés pneus entre durs et mediums entre nos pilotes le matin pour travailler sur les réglages, et on a fait les longs relais l’après-midi."

"C’était un programme normal, ça semble ennuyeux mais c’était important de le faire."

Krack rassuré par le retour de la fiabilité

Au-delà du travail réalisé sur les pneumatiques, Mike Krack retient un autre élément encourageant : le comportement de la monoplace sur le plan de la fiabilité.

Après les difficultés rencontrées précédemment au Mexique, Aston Martin semble avoir retrouvé une situation plus stable au Brésil, ce qui lui a permis de se concentrer sur ses essais sans interruption majeure.

"Notre fiabilité semble être revenue ici au Brésil, et notre rythme se situe, jusqu’à présent ce week-end, plus ou moins au niveau attendu."

Comme Lance Stroll, Mike Krack garde également un œil attentif sur les prévisions météorologiques.

Le responsable d’Aston Martin estime que les conditions annoncées pour les qualifications et la course ne sont pas particulièrement favorables, sans pouvoir encore déterminer précisément leur impact sur les performances de l’équipe.

"Les prévisions météorologiques ne sont pas très favorables pour demain et dimanche ; nous verrons donc ce que nous pourrons accomplir."

"Nous continuons à en apprendre davantage sur la voiture, ce que nous avons poursuivi aujourd’hui lors d’une séance relativement sereine pour les deux côtés du garage."