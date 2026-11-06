Mercedes F1 : Antonelli domine les Libres 2 au Brésil, mais alerte sur un piège au premier virage

Mercedes a affiché un rythme prometteur lors des essais libres du Grand Prix du Brésil, avec Kimi Antonelli, champion du monde 2026, en tête des EL2 après avoir signé le deuxième temps des EL1. Mais malgré cette performance, l’Italien a souligné les difficultés posées par les bosses au freinage du premier virage d’Interlagos, tandis que George Russell, quatrième, estime que la W17 dispose encore d’une marge de progression. Entre une concurrence particulièrement serrée, une météo incertaine et une pénalité de cinq places sur la grille pour Russell, les deux pilotes s’attendent à des qualifications disputées.

Kimi Antonelli a expliqué que les bosses présentes au freinage du virage 1, lors du Grand Prix de São Paulo, constitueraient un défi tout au long du week-end.

Le champion du monde a terminé deuxième puis premier lors des deux séances d’essais libres du vendredi ; toutefois, ces deux sessions ont été marquées par des sorties de piste, les pilotes bloquant leurs roues à l’amorce du premier virage à gauche, en descente, au sein du S de Senna.

La présence de bosses au freinage, combinée à une température des pneus assez basse, a rendu les phases de ralentissement particulièrement délicates. Un tour pouvait ainsi être immédiatement compromis si le pilote était contraint de couper par la zone de dégagement, ce qui est arrivé à Antonelli lors de son premier tour en pneus tendres durant les essais libres 1.

Revenant sur cette situation, le pilote Mercedes a expliqué qu’il tentait de moduler la pression sur la pédale de frein afin de trouver le juste équilibre.

"C’est assez bosselé à l’entrée du virage 1, il n’est donc pas facile de déterminer le point de freinage idéal. Comme le niveau d’adhérence évolue, on cherche à freiner de plus en plus tard," a confié Antonelli.

"Avec toutes ces bosses, il est difficile de gérer la pression de freinage ; ce n’est vraiment pas simple. J’ai essayé d’en faire un peu plus, mais c’était finalement un peu trop."

Évoquant sa journée dans son ensemble, Antonelli a estimé qu’il restait des progrès à accomplir sur sa W17, notamment en ce qui concerne les longs relais.

"Je me suis senti à l’aise avec la voiture sur un tour lancé, mais il reste du travail à faire sur les longs relais. Dans l’ensemble, je me sens bien et j’aborde les qualifications avec enthousiasme."

"Je pense que nous avons une bonne carte à jouer pour les qualifications, même si les écarts entre nous tous sont très faibles."

"McLaren est performante, tout comme Red Bull ; nous faisons donc tout notre possible pour être prêts. Il faudra également surveiller les conditions météorologiques, mais je suis vraiment impatient."

"C’est un circuit très plaisant. L’adhérence est un peu limitée, mais je donne le meilleur de moi-même."

George Russell a lui signé le 4e temps.

"Dans l’ensemble, c’était un vendredi solide. Nous semblons être dans le coup, même si les écarts entre plusieurs équipes en tête sont très faibles," dit-il.

"De mon côté, le rythme sur les longs relais m’a semblé meilleur que la performance sur un seul tour ; il y a donc des points sur lesquels nous pouvons travailler ce soir pour tenter de progresser avant les qualifications. La voiture n’était pas parfaite et nous devons corriger un problème de sous-virage ; il reste encore de la performance à aller chercher si nous voulons nous battre aux avant-postes demain."

"Les conditions risquent d’évoluer au cours du week-end ; ce que nous avons observé aujourd’hui ne sera donc pas forcément représentatif de ce qui nous attend demain et dimanche. Tout porte à croire que nous allons assister à une nouvelle bataille très serrée, où les moindres détails feront la différence."

"Évidemment, la pénalité de cinq places sur la grille complique un peu plus notre tâche. Cela rend les qualifications d’autant plus cruciales : il est impératif de réaliser une bonne performance pour placer la voiture le plus haut possible sur la grille avant l’application de la pénalité. Si nous y parvenons, je suis convaincu que nous pourrons nous mettre en position de remonter et de jouer aux avant-postes dimanche."