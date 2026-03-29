Leclerc souligne les progrès en course mais attend mieux de Ferrari

Troisième du Grand Prix du Japon 2026, Charles Leclerc a salué une course animée et encourageante pour la Formule 1, tout en pointant les axes de progression encore nécessaires pour Ferrari face à une concurrence emmenée par Mercedes.

Sur le plan du spectacle, le pilote monégasque estime que la réglementation actuelle permet d’offrir davantage d’opportunités en course, notamment en matière de dépassements, même si celles-ci restent rares et précieuses.

"C’était sympa, avec cette réglementation on arrive à un moment dans le virage où ça converge entre les équipes, donc il faut saisir la chance car après, c’est très compliqué d’en avoir une autre."

"Plus on va avancer dans la saison, plus les équipes vont réussir à optimiser leur stratégie autour des dépassements, donc ça va être compliqué mais je pense qu’on va garder l’effet sympa que l’on peut voir en course."

Le pilote Ferrari nuance néanmoins ce constat positif, rappelant ses réserves sur le comportement des monoplaces en qualifications.

"Après, comme je l’ai dit hier, ça n’efface pas ce que je pense des voitures actuelles en qualifications, mais en course, je pense toujours que c’est plutôt une amélioration par rapport à l’année dernière."

Au-delà du spectacle, Leclerc insiste surtout sur le travail qui attend la Scuderia pour revenir au niveau de Mercedes, particulièrement impressionnante à Suzuka.

"Il faut qu’on pousse à fond, on a vu aujourd’hui que Mercedes a été particulièrement rapide. Ils ont eu un peu de chance avec Kimi et la Safety Car, ils avaient les pneus meilleurs que nous mais ce n’est pas là où se trouve la plus grosse différence."

"La plus grande différence est sur la voiture, mais je pense que le championnat se jouera avec les nouvelles pièces. Et c’est sur cela qu’on doit être meilleurs, et je sais qu’il y a énormément de boulot."

Malgré un déficit encore visible, Leclerc refuse de céder au pessimisme et insiste sur la rapidité du développement dans cette nouvelle ère réglementaire.

"Il ne faut pas qu’on baisse les bras car même si l’écart est grand avec Mercedes, le développement avance assez rapidement cette année, et ça peut basculer d’un côté ou de l’autre rapidement. On doit être du bon côté, et il y a de la motivation à l’usine, donc j’espère que ça paiera à partir de Miami."