Hamilton est frustré après un résultat ’désastreux’ pour Ferrari à Monza

Lewis Hamilton n’a pas caché sa déception après l’arrivée du Grand Prix d’Italie, qu’il a terminé en sixième place alors qu’il partait au quatrième rang. La course a vite tourné à la catastrophe pour Ferrari, puisque les deux pilotes se sont touchés dans la première chicane, Charles Leclerc défendant une attaque un peu optimiste de Hamilton de manière trop sévère, et envoyant la deuxième SF-26 dans les graviers.

Par la suite, il est remonté depuis la 11e place et a lutté avec Oscar Piastri pendant de nombreux tours, avant d’être décroché par l’Australien et la deuxième McLaren de Norris. Au moment de tirer le bilan de son dimanche, le septuple champion du monde est évidemment très frustré.

"C’est un peu désastreux, très difficile à avaler. On a perdu beaucoup de points, et je n’ai pas pu garder les moteurs Mercedes derrière, ils étaient juste trop rapides. On a surement choisi les mauvais pneus, ça n’aurait pas fait une grande différence, on aurait peut-être pu tenir plus longtemps mais ils nous auraient passé," a déclaré Hamilton.

Interrogé sur l’incident avec Leclerc, il a préféré ne pas s’étendre, sans cacher son agacement : "Je suis reparti dixième ou quelque chose comme ça, donc il n’y a pas grand chose de plus à dire. Je peux juste dire que l’équipe fait un super travail à l’usine, il y a des évolutions, la voiture progresse et il se passe ça. Je ne peux rien dire de plus."

"C’est déjà du passé, il est trop tard pour y penser maintenant. J’ai perdu beaucoup de points aujourd’hui face à Mercedes alors qu’ils sont juste devant au classement. Nous ferons de notre mieux pour continuer à attaquer le reste de la saison, mais ils ont pris le large."

Le Monégasque a lui-même admis que c’était un peu trop tendu avec son équipier en début de course, expliquant qu’il pensait avoir laissé assez de place mais a vu qu’il avait envoyé l’autre Ferrari dans les graviers.

"Avec Lewis, c’était beaucoup trop serré au premier virage. Et malheureusement, au deuxième virage, je ne sais pas s’il y a eu contact, je mordais pas mal sur le vibreur intérieur," a reconnu Leclerc.

"Et j’ai essayé de négocier le virage, mais sans assez serrer la trajectoire. Je n’ai vu ce qui s’était passé qu’ensuite dans mes rétroviseurs, ce qui n’est jamais la situation idéale entre deux voitures de la même écurie."

Fallait-il passer des pneus neufs pendant cette période de VSC (voiture de sécurité virtuelle). Le débriefing a-t-il expliqué pourquoi cela ne s’est pas fait ?

"Eh bien, nous n’avons pas encore fait le débriefing, tout est encore très frais... C’est une situation difficile à digérer aujourd’hui. J’espérais vraiment mieux, mais j’ai absolument tout donné. Il nous manquait simplement de la vitesse en ligne droite. J’étais une proie facile pour les pilotes autour de moi et pour ceux qui étaient devant. Mais nous allons analyser la situation en interne et essayer de comprendre ce que nous aurions pu faire de mieux, j’en suis sûr."

"J’avais le sentiment que nous aurions probablement dû opter pour les pneus durs, mais nous devions aussi doubler des concurrents car nous étions plus loin dans le classement que prévu. J’ai cru qu’on allait me faire rentrer aux stands, mais ça n’a pas été le cas, donc j’ai fini par manquer de gomme."