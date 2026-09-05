Colapinto est mitigé face à 7e place et veut ’comprendre’ comment Gasly a fait sa pole

Franco Colapinto a atteint la Q3 au Grand Prix d’Italie, la première pour lui depuis Miami, et la deuxième de la saison. Le pilote Alpine F1 est évidemment déçu de pas avoir fait mieux, alors que son équipier Pierre Gasly a signé la pole position, mais sa septième place sur la grille est positive dans l’espoir d’obtenir un bon résultat en course demain.

Le pilote argentin a signé le huitième temps de la séance et avancera d’un rang grâce aux pénalités infligées à Kimi Antonelli, et il explique toutefois qu’il aurait pu faire mieux, car la voiture avait un plus grand potentiel à débloquer.

"Oui, probablement un peu plus. Bien sûr, je n’ai pas été tout à fait aussi rapide que Pierre au fil de la séance, en Q1, j’égalais ses temps, mais il a ensuite continué à faire de grands progrès alors que mes gains étaient plus modestes" a déclaré l’Argentin, qui était à un demi-dixième de Gasly en Q1.

"Je dois donc comprendre cela et en tirer des leçons, voir comment il a autant progressé d’une séance à l’autre et réalisé de tels bonds en avant. Je suis très heureux pour l’équipe, c’est un résultat impressionnant. C’est incroyable de réussir cela ici, à Monza. Placer les deux voitures en Q3 est déjà très positif, mais c’est encore mieux quand il s’agit de la pole position."

Les points seront l’objectif demain pour lui, et il est convaincu que c’est largement dans les cordes de son équipe, sur un tracé où l’A526 a débloqué un maximum de potentiel en qualifications.

"Oui, je le pense. Je crois que la journée de demain pourrait être bonne. Bien sûr, nous allons essayer de faire le travail et d’être prêts pour une course solide."