Aston Martin F1 en route vers un forfait à Melbourne !

Le début de saison 2026 d’Aston Martin F1 prend une tournure de plus en plus inquiétante. Après seulement une séance d’essais libres au Grand Prix d’Australie, l’écurie britannique se retrouve déjà dans une situation critique sur le plan de la fiabilité de son moteur Honda.

Les problèmes d’unité de puissance ont empêché Fernando Alonso de participer aux EL1 à Melbourne, tandis que son coéquipier Lance Stroll n’a pu boucler que trois tours lents avant de devoir lui aussi immobiliser sa monoplace.

Le directeur de l’équipe, Adrian Newey, vient de révéler que ces arrêts étaient liés à un nouveau problème technique concernant la communication entre la batterie et son système de gestion, et non aux fortes vibrations qui avaient déjà fortement limité le roulage de la voiture lors des essais hivernaux.

La situation est d’autant plus préoccupante qu’Aston Martin ne dispose plus que de deux batteries fonctionnelles pour son moteur Honda.

"Nous manquons de batteries," a déclaré Newey. "Il ne nous reste que deux batteries, celles qui sont actuellement dans les voitures. Donc si nous en perdons une, ce sera évidemment un gros problème. Nous devons être très prudents dans la manière dont nous utilisons les batteries."

L’équipe était arrivée à Melbourne avec quatre batteries, mais deux d’entre elles ont été rendues inutilisables par des problèmes de conditionnement.

Compte tenu du rythme auquel ces composants ont été endommagés jusqu’ici, la situation est déjà très préoccupante pour l’écurie britannique.

"Étant donné notre taux de dommages sur les batteries, c’est une situation assez effrayante. Évidemment, nous espérons pouvoir passer le week-end, faire 30 tours en libres, aligner deux voitures au départ et ainsi de suite, mais pour l’instant il est très difficile d’être catégorique à ce sujet."

L’équipe pourrait-elle déclarer forfait dès aujourd’hui ?

"C’est fort possible," glisse un porte-parole chez Aston Martin F1. "Nous allons essayer de faire des tours en Libres 2 et résoudre ce que nous pouvons."

Au-delà des inquiétudes immédiates liées à la fiabilité, Newey a également reconnu que le nouveau moteur Honda souffre d’un déficit de performance important, même s’il parvient à fonctionner de manière fiable.

"Il est très difficile de faire des prévisions pour le moment," explique-t-il lorsqu’il est interrogé sur le pire scénario possible pour Aston Martin. "Pour l’instant, ce problème de vibrations absorbe toute l’énergie dans tous les domaines. C’est donc quelque chose que nous devons absolument maîtriser le plus vite possible."

"Je pense qu’il y a une action très claire pour Honda : essayer de réduire les vibrations émanant de l’unité de puissance. Ce ne sera pas une solution rapide, car cela implique des travaux fondamentaux sur l’équilibrage et l’amortissement qu’ils devront mener."

"Je ne peux pas dire à quelle vitesse ils pourront y parvenir, mais cela doit être la priorité absolue. Une fois ce problème réglé, ils pourront vraiment commencer à se concentrer sur la performance."

Newey estime toutefois que la saison 2026 devra avant tout servir à stabiliser la situation avant de viser de véritables gains de performance.

"De manière réaliste, cette saison consiste d’abord, comme je l’ai mentionné, à maîtriser ce problème de vibrations afin de pouvoir rouler de manière fiable, puis à voir combien de performance ils pourront ajouter, en particulier au moteur thermique."

Dans le même temps, Honda devra déjà penser à la prochaine génération de moteur.

"En parallèle, Honda doit commencer à travailler sur le moteur 2027, car il est clair qu’un très grand pas en avant en termes de puissance du moteur thermique sera nécessaire pour 2027, et cela doit être leur unique priorité."

Présent à ses côtés en conférence de presse, Toto Wolff a été interrogé sur la fourniture de moteurs Mercedes à son ancien partenaire. Aurait-il préféré continuer à motoriser Aston Martin F1 ?

"J’apprécie la rigueur de vos questions, mais... Aston Martin a été client et partenaire de Mercedes pendant de nombreuses années, et nous fournissons toujours des moteurs et d’autres composants pour nos voitures de route."

"Ce n’était donc pas une décision de Mercedes de ne plus travailler avec Aston Martin. Je pense qu’il s’agissait d’un choix délibéré de devenir une écurie d’usine, avec Honda et son partenaire Aramco, et c’est pourquoi nous avons dû mettre fin à notre collaboration."