GP d’Australie, EL2 : Piastri devance les Mercedes F1, quatre équipes en 6 dixièmes

C’est déjà l’heure de conclure ensemble cette première journée d’essais du Grand Prix d’Australie, qui marque l’ouverture de la saison 2026 de F1 ! En effet, la deuxième séance d’essais libres, ou EL2, va se disputer à Melbourne sur le circuit de l’Albert Park.

Ce n’est que le début d’une grande aventure, puisque la toute nouvelle ère hybride, la deuxième de l’histoire de la Formule 1, s’ouvre ce week-end, avec au passage une nouvelle réglementation châssis, aéro et pneus, afin de rebattre toutes les cartes.

Les points d’intérêt sont donc énormes, et l’on a pu voir lors des EL1, disputés à 2h30 du matin heure française, que les enjeux étaient très nombreux. Performance, fiabilité, gestion d’énergie et préparation de la course, les équipes ne chôment pas en ce premier vendredi officiel de la saison !

Ferrari a impressionné lors de la première séance en signant un doublé, et Red Bull a également signé une belle performance en se plaçant juste derrière. Arvid Lindblad, Audi et dans une moindre mesure Cadillac faisaient partie des bonnes surprises.

5h35 : La situation est d’une gravité extrême chez Aston Martin. Avec aucun tour pour Fernando Alonso et trois boucles seulement pour Lance Stroll en EL1, l’équipe court après la montre et doit réussir à signer des temps corrects pour prouver à la FIA qu’elle peut participer à la course. Loin des questionnements sur les vibrations et la santé des pilotes, la question même de savoir si l’équipe participera à la course est actuellement la principale. Adrian Newey s’est confié, désabusé, entre les deux séances (à lire ici).

5h39 : Le week-end d’Aston Martin pourrait tourner court pour une raison très simple expliquée par Newey : "Le point critique, c’est le nombre de batteries. Nous sommes arrivés avec quatre batteries, mais deux d’entre elles ont rencontré des problèmes de conditionnement. À l’heure actuelle, nous n’avons plus que deux batteries opérationnelles. Vu la fréquence à laquelle nous subissons des pannes de batteries, la situation est plutôt inquiétante. Nous espérons pouvoir terminer le week-end et faire démarrer deux voitures, etc. Mais il est très difficile d’être précis pour le moment." Interrogé sur la possibilité d’acheminer davantage de batteries par avion à Melbourne, Newey a répondu : "Malheureusement non, car il n’y en a pas."

5h42 : Il semblerait que l’annulation à venir des Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie saoudite à cause de la guerre en Iran laissera un trou dans le calendrier. En effet, il se pourrait qu’il n’y ait pas de remplacements à ces courses.

5h47 : Les voitures à moteur Mercedes vont essayer de se prouver, pendant cette séance, que la fiabilité est bien présente, après quelques problèmes dans trois des quatre équipes utilisant le moteur allemand en EL1.

5h51 : Voici d’ailleurs les tours parcourus en EL1 : Ferrari - 63, Williams - 54, Haas - 53, Alpine - 53, Red Bull - 51, Mercedes - 50, Audi - 44, Racing Bulls - 40, Cadillac - 38, McLaren - 28 et Aston Martin - 3.

5h57 : La météo est toujours clémente à Melbourne, la température de l’air a augmenté depuis les EL1 avec 22 dans l’air, mais la piste est moins chaude avec 31 degrés.

6h00 : C’est parti pour les EL2 !

6h01 : Comme en EL1, c’est Nico Hülkenberg qui est le premier en piste.

6h02 : La Cadillac de Sergio Pérez est actuellement sur des chandelles, tandis que la voiture de Fernando Alonso n’est pas encore remontée.

6h03 : Arvid Lindblad et George Russell se sont touchés dans les stands, l’incident est sous enquête.

6h04 : Et Aston Martin annonce que Fernando Alonso ne roulera encore pas sur cette séance.

6h05 : Le début de séance est de nouveau agité ! Franco Colapinto a connu un ralentissement en ligne droite, et Lewis Hamilton a signé le meilleur temps en 1’21"506.

6h06 : La voiture de Max Verstappen a calé en bout de ligne des stands, et il tente de la redémarrer. George Russell prend le meilleur temps en 1’21"300. Lance Stroll est en piste dans l’Aston Martin.

6h07 : La Red Bull du Néerlandais est ramenée à son stand, tandis qu’Andrea Kimi Antonelli a fait le deuxième chrono, et Oscar Piastri le quatrième. Stroll est rentré au stand après deux tours en pneus tendres.

6h08 : Hamilton prend le meilleur temps en 1’20"903, et Russell échoue à le battre malgré deux premiers secteurs meilleurs.

6h09 : Liam Lawson prend le cinquième temps, et Isack Hadjar le bat immédiatement.

6h10 : Hülkenberg prend la septième place, et Charles Leclerc améliore. Les commissaires étudieront l’incident des stands après la séance, tout comme le fait que Colapinto ait roulé très lentement en piste.

6h11 : C’est un problème de capteur qui retient la Cadillac de Pérez au stand.

6h12 : Antonelli se place en tête en 1’20"801.

6h13 : Piastri place une McLaren en tête pour la première fois du week-end en 1’20"638. Gabriel Bortoleto place son Audi en huitième position, juste derrière son équipier.

6h14 : Et Alonso sort en piste, contrairement aux informations que nous avions entendues. L’équipe doit maintenant croiser les doigts qu’il n’y ait aucun problème de batterie, et elle doit voir si les vibrations ont été réduites.

6h15 : Hadjar a fait un gros travers près du mur mais tout s’est bien terminé pour le pilote français.

6h16 : Et l’Aston Martin d’Alonso est au ralenti en piste, mais l’Espagnol reste sur l’asphalte et repart pour un tour dans lequel il espère certainement accélérer un peu.

6h18 : Alonso est rentré au stand sans faire de chrono. La Red Bull de Verstappen est en train d’être démontée, visiblement victime de problèmes plus sérieux que ceux de Lindblad avec le même moteur lors des EL1. Après un arrêt au bout des stands, le Britannique avait pu repartir en piste.

6h19 : Russell accélère et signe un 1’20"049, ce qui bat le meilleur temps de Leclerc en EL1.

6h20 : Stroll reprend la piste, il rejoint les Mercedes, Hamilton et Norris. Antonelli prend d’ailleurs le deuxième chrono.

6h22 : Stroll signe un temps en 1’27"214, ce qui n’est pas encore dans les 107 % du chrono de Russell.

6h24 : Lindblad continue d’impressionner et signe le huitième temps. Le Britannique est immédiatement dans le rythme chez Racing Bulls.

6h25 : Antonelli améliore en 1’19"943, et Lawson se place cinquième. Les 107 % sont encore plus loin maintenant pour Stroll, qui est toujours en piste.

6h26 : Et Verstappen est en piste pour la première fois de ces EL2 !

6h27 : Les deux pilotes Haas se placent cinquième (Esteban Ocon) et sixième (Oliver Bearman), pour ce qui semble être leur premier tour rapide du week-end. Stroll a amélioré mais n’est pas encore dans les 107 %.

6h28 : Lindblad prend le cinquième chrono provisoire, et Russell s’est raté au virage 3.

6h29 : Alonso est de retour en piste. Seul Pérez n’a pas encore roulé, alors que nous arrivons à la mi-séance.

6h30 : Leclerc remonte dans le classement et prend le troisième temps, à quatre dixièmes d’Antonelli et trois de Russell.

6h31 : Le moteur de la Cadillac a été démarré, le Mexicain devrait prendre la piste prochainement, mais pas encore dans l’immédiat. Et Hamilton prend à son tour le troisième temps, à moins de deux dixièmes d’Antonelli.

6h32 : Verstappen prend le huitième temps, derrière Lindblad et Hadjar.

6h33 : Colapinto s’est raté au virage 3, mais il évite le passage par les graviers.

6h34 : Alonso atteint 5 tours et Stroll 10 boucles. Les deux pilotes ont un chrono en 1’25"8, soit hors des 107 % (1’25"539).

6h35 : Et Piastri prend la tête en 1’19"729, ce qui redescend les 107 % à 1’25"310.

6h36 : Alonso améliore en 1’25"552.

6h37 : Verstappen prend le sixième temps, alors que Hamilton est passé à son tour par les graviers au virage 3.

6h38 : Russell est sous enquête pour non-respect de la procédure d’essais de départ. Il se rendra chez les commissaires pour cela et pour l’accrochage avec Lindblad dans les stands après la séance.

6h40 : Alonso a amélioré en 1’24"939, et Pierre Gasly est 16e. Lando Norris est en piste avec des pneus tendres pour la première fois de la journée après son problème mécanique en EL1 et un long relais en durs en début d’EL2.

6h43 : Norris prend le sixième temps à une seconde de Piastri. Les Haas et les Audi sont en piste, tout comme les Racing Bulls et les Mercedes. Bottas et Stroll sont également sur le circuit.

6h46 : Cinq pilotes sont au stand, en plus de Pérez qui n’a toujours pas pu rouler, mais la plupart va vraisemblablement tenter des chronos.

6h48 : En revanche, Mercedes est pour l’instant en pneus durs sur des longs relais.

6h50 : Verstappen est passé a haute vitesse hors piste au virage 10 et a cassé sa RB22, une partie du plancher a volé dans les graviers.

6h51 : Leclerc s’est aussi raté au virage 1 et il est passé par l’herbe.

6h52 : Et Pérez est en piste, enfin.

6h53 : Verstappen est rentré au stand et la voiture semble bien abîmée.

6h54 : Et Cadillac dit à Pérez d’arrêter sa voiture, qui a un souci. Le drapeau jaune est déployé, alors qu’Alonso était notamment en piste. La VSC est mise en place car Pérez s’est arrêté au bon endroit pour une évacuation rapide de la voiture.

6h55 : La séance est déjà repartie sous régime de drapeau vert.

6h56 : Hadjar a fait une petite erreur dans l’avant-dernier virage.

6h57 : A noter que Sainz a lui aussi très peu roulé avec 10 tours bouclés seulement, et un problème confirmé par Williams.

6h58 : Et Stroll a aussi eu un problème sur sa voiture, il a été rappelé par l’équipe au stand à cause d’une avarie.

7h00 : La séance est terminée !

Personne n’améliore, Alonso a pu faire un temps en 1’24"6, ce qui place Aston Martin dans les 107 %, au moins la sienne, alors que Stroll n’y est pas. La suite du week-end s’annonce plus qu’incertaine pour l’équipe, et un forfait n’est pas exclu.

En attendant, c’est Piastri qui signe le meilleur temps de la séance devant Antonelli et Russell, marquant la revanche des moteurs Mercedes après une EL1 difficile. Hamilton et Leclerc complètent le top 5 et les quatre équipes de pointe se tiennent déjà en six dixièmes, montrant que la bataille pour le podium va être serrée !

Verstappen est sixième devant Norris, Lindblad est huitième et signe son deuxième top 10 de la journée. Hadjar et Ocon complètent le top 10, Bearman suit devant Hülkenberg, Lawson et Bortoleto. A noter que Cadillac semble plus en retrait qu’en EL1.

Rendez-vous tout au long de la journée pour les réactions après cette première journée, les photos et dès demain à 2h15 pour les Essais libres 3.