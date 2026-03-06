Newey se dit ’impuissant’ face aux problèmes connus par Aston Martin F1 et Honda

Le début de saison 2026 tourne définitivement au cauchemar pour Aston Martin F1, et son directeur d’équipe Adrian Newey ne cache pas sa frustration face aux difficultés rencontrées.

Hasard du planning, Newey est un des 3 patrons invités à la conférence de presse FIA des directeurs d’équipe (avec Toto Wolff et Graeme Lowdon) entre les deux essais libres 1 et 2 de ce Grand Prix d’Australie à Melbourne.

Et le Britannique a évidemment été interrogé sur ce qui s’est passé en EL1 : aucun tour pour Fernando Alonso, avec un problème sur le moteur Honda détecté avant même le début de séance, et trois tours seulement à faible allure pour Lance Stroll, lui aussi victime d’un problème moteur !

Alors qu’on lui demandait il y a quelques minutes si la situation actuelle constituait l’un des moments les plus difficiles de sa carrière, Newey a expliqué que les problèmes majeurs rencontrés avec l’unité de puissance compliquaient fortement le travail de l’équipe.

"Je pense que c’est l’un de ces moments où je me sens un peu impuissant, parce que nous avons clairement un problème d’unité de puissance très important, et notre manque de roulage signifie aussi qu’en même temps nous ne découvrons pas vraiment la voiture," explique-t-il.

Le manque de temps en piste empêche en effet Aston Martin de comprendre pleinement le comportement de sa monoplace, un handicap majeur alors que la saison vient tout juste de débuter.

"Nos informations sur la voiture elle-même sont très limitées parce que nous avons roulé si peu, et en particulier roulé avec peu d’essence, car le carburant agit comme un amortisseur pour la batterie."

Malgré ces difficultés, Newey a toutefois évité de pointer uniquement du doigt le motoriste Honda, insistant sur le fait que l’ensemble du package – châssis et unité de puissance – accuse pour l’instant un retard sur la concurrence.

"Honda nous a beaucoup limités dans la quantité de roulage que nous pouvons faire avec peu d’essence. Cela devient simplement un problème qui s’auto-alimente."

Selon lui, la situation mobilise énormément d’énergie au sein de l’équipe pour tenter de trouver une solution avec son partenaire motoriste.

"Cela demande beaucoup d’énergie – au sens humain du terme, pas au sens des kilowatts – de notre côté pour essayer de travailler avec Honda afin de produire la meilleure solution globale, parce que nous pouvons nous retourner et dire : ’ce n’est pas notre problème’, mais en réalité c’est notre problème, car au final la voiture est la combinaison du châssis et de l’unité de puissance."

Newey a souligné la pénurie de pièces détachées chez Aston Martin, car une nouvelle panne de batterie l’empêcherait de participer au reste du week-end.

"Le point critique, c’est le nombre de batteries. Nous sommes arrivés avec quatre batteries, mais deux d’entre elles ont rencontré des problèmes de conditionnement. À l’heure actuelle, nous n’avons plus que deux batteries opérationnelles. Vu la fréquence à laquelle nous subissons des pannes de batteries, la situation est plutôt inquiétante."

"Nous espérons pouvoir terminer le week-end et faire démarrer deux voitures, etc. Mais il est très difficile d’être précis pour le moment."

Interrogé sur la possibilité d’acheminer davantage de batteries par avion à Melbourne, Newey a répondu : "Malheureusement non, car il n’y en a pas."