Dix ans en F1 : Lance Stroll mise sur Newey et Aston Martin pour enfin réussir

Pour Lance Stroll, la nouvelle ère d’Aston Martin F1 marque bien plus qu’un simple changement technique. À la veille des premiers véritables essais hivernaux à Bahreïn, le Canadien insiste sur la dimension humaine et structurelle du projet, incarnée par l’arrivée d’Adrian Newey.

L’arrivée de Newey chez Aston Martin F1 représente l’un des transferts les plus marquants des dernières années. Le génie de l’aérodynamique, auteur de multiples voitures championnes avec Red Bull et McLaren, a rejoint l’équipe de Silverstone pour piloter un projet ambitieux et redéfinir la compétitivité de la structure britannique.

Après plusieurs saisons en demi-teinte malgré l’investissement massif de Lawrence Stroll, Aston Martin espère profiter de l’expérience et de la vision globale de Newey pour passer à une nouvelle dimension. Pour Lance Stroll, rouler sous sa direction et participer à cette évolution technique constitue un véritable rêve de pilote professionnel.

"C’est très spécial d’avoir une opportunité de conduire une voiture d’Adrian. C’est vraiment le rêve de tous les pilotes, alors je suis vraiment excité de monter dans la voiture, mais aussi de continuer le développement avec lui durant l’année."

"Adrian, c’est beaucoup plus qu’un ingénieur. C’est le leader de tout le projet. Il regarde la voiture dans toutes ses facettes. Il a une très bonne idée de ce que ça prend pour être une équipe très compétitive. C’est ce que je commence à comprendre quand je vois le projet dans son ensemble."

A Barcelone, Lance Stroll n’avait pu faire que 5 tours. A-t-il hâte d’en savoir plus demain à Bahreïn pour sa première vraie journée en piste avec l’AMR26 ? Sa réponse est mesurée car l’objectif premier sera clairement de rouler sans problème et fiabiliser tout ce qui doit l’être.

"Oui je vais enfin va voir comment elle va être. Mais on a encore de la fiabilisation au programme avant tout. C’est sûr qu’il y a encore beaucoup de travail à faire avec Honda et avec la voiture. C’est la première fois qu’on développe la transmission dans notre usine, donc il y a beaucoup de choses à comprendre. Mais l’avenir est très excitant."

"La performance ne sera pas importante car ce ne sera plus la même voiture en Australie. On va amener le plus d’évolutions possible tout au long de la saison. Avec une nouvelle réglementation, on veut ajouter de la performance chaque semaine. "

"Le plus important, c’est qu’on a une fondation sur laquelle travailler. Une fondation fiable. C’est une longue saison avec 24 courses. Est-ce qu’on sera où on le souhaite à Melbourne ? Non. Il y a encore plusieurs aspects de ce projet qu’on doit polir et ça va prendre un peu de temps."

Lance Stroll amorcera sa 10e saison en F1, peut-être celle où de très bons résultats pourraient arriver. Le Canadien, qui a signé 3 podiums en 193 courses, attend toujours sa première victoire. Ce projet Aston - Newey - Honda est-il enfin celui qui lui permettra de briller un peu plus ?

"Il y a des années où ma voiture était compétitive et qu’il y avait des opportunités de se battre dans le top 5 ou le podium, mais il y a plusieurs saisons où on n’était pas compétitifs. Ce sont de longues fins de semaine et de longues saisons. Mais c’est le sport. Il y a de bons moments et des moins bons. Maintenant, je suis concentré sur l’avenir. Je pense qu’on a une équipe et une structure pour se battre pour des victoires dans les prochaines années."