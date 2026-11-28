Ferrari a connu sa pire séance de qualifications de la saison en matière de rythme pur au Grand Prix du Qatar, selon les propres mots de Frédéric Vasseur. Charles Leclerc et Lewis Hamilton n’ont pu faire mieux que septième et neuvième sur le circuit de Losail, où la SF-26 semble incapable de fonctionner correctement sur un revêtement particulièrement lisse. Le Monégasque et son directeur d’équipe reconnaissent avoir été surpris par le manque de compétitivité de la Scuderia dès les premiers essais libres, tandis que les différentes modifications de réglages effectuées depuis vendredi n’ont pas permis de redresser la situation.

Septième des qualifications, Charles Leclerc ne s’attendait pas à un miracle au moment d’aborder cette séance, compte tenu des difficultés rencontrées par Ferrari depuis le début du week-end qatari.

Le Monégasque reconnaît toutefois que son équipe n’avait absolument pas anticipé un tel déficit de performance avant son arrivée à Losail, notamment vis-à-vis de Mercedes, McLaren et Red Bull, avec lesquelles la Scuderia est habituellement en mesure de rivaliser.

"Ça a été une qualification compliquée et un week-end compliqué en général. Ce n’est pas une grosse surprise après nos essais libres d’être là où on est. Mais ça a été une surprise en arrivant en EL1, car on ne s’attendait pas à se battre pour ces places-là et à être aussi loin des équipes devant, donc il va falloir qu’on comprenne", explique Leclerc.

Le pilote Ferrari a néanmoins révélé que son équipe avait déjà identifié une piste de réflexion concernant l’origine de ses difficultés. Selon lui, ce ne sont pas tant les caractéristiques du tracé qatari et ses nombreux enchaînements de virages rapides qui posent problème à la SF-26 que celles de son revêtement.

"On a une idée de ce qui ne marche pas aujourd’hui, ce n’est pas le tracé, mais la caractéristique de l’asphalte qui est unique et on a une voiture qui ne fonctionne pas ici, au contraire des équipes avec lesquelles on se bat normalement."

"Le revêtement de la piste est très lisse, ce qui pourrait être une piste. D’ailleurs, nous avons rencontré des difficultés similaires lors de plusieurs autres courses disputées sur des surfaces tout aussi lisses. Nous devons donc nous pencher sur la question pour trouver une solution à long terme. Il n’existe pas de solution miracle à court terme face à un tel problème, mais nous allons continuer à travailler pour essayer de comprendre."

"Pour demain, on va essayer de maximiser ce qu’on a, et on verra où est-ce que ça nous mène."

Vasseur déplore la pire qualification de Ferrari en matière de rythme en 2026

Frédéric Vasseur partage le constat de Charles Leclerc concernant les difficultés rencontrées par Ferrari depuis son arrivée à Losail. Le directeur de la Scuderia reconnaît que son équipe n’est jamais parvenue à s’adapter correctement aux conditions rencontrées sur le circuit qatari, malgré les quatre séances disputées depuis le début du week-end.

Avec Charles Leclerc septième et Lewis Hamilton neuvième, Vasseur considère même au micro de Canal+ que Ferrari a livré sa moins bonne prestation de la saison en qualifications du strict point de vue de la compétitivité de sa monoplace.

"On ne l’avait pas vu venir avant le week-end mais on l’a vu venir depuis le début du week-end car on est à peu près là depuis hier matin. C’est décevant, c’est notre pire qualification de la saison en termes de rythme et on n’a pas réussi à s’adapter aux conditions avec un tarmac très lisse et peu d’appui, et c’est un peu dur."

Si Ferrari accuse un déficit de performance sur le plan moteur, Frédéric Vasseur estime toutefois que celui-ci ne suffit pas à expliquer le recul particulièrement important de son équipe dans la hiérarchie à Losail.

Le Français rappelle que la SF-26 n’a pas évolué depuis le Grand Prix des États-Unis à Austin en matière d’aérodynamique et de motorisation. Il considère donc que le potentiel intrinsèque de la monoplace n’est pas directement en cause, contrairement à la manière dont son équipe est parvenue à exploiter ce potentiel ce week-end.

Plus préoccupant encore pour le directeur de Ferrari, la Scuderia avait déjà été confrontée à des difficultés d’exploitation des pneumatiques au Qatar l’année dernière, sans être parvenue à progresser dans ce domaine depuis.

"Côté moteur, on sait qu’on n’est pas au mieux, mais côté aérodynamique et moteur, on n’a rien changé par rapport à Austin, donc ça ne vient pas du potentiel de la voiture. Ça vient du setup et de l’utilisation des pneus. L’année dernière, on avait déjà souffert avec les pneus et on n’a pas progressé depuis un an."

Interrogé sur l’incapacité de Ferrari à trouver une solution à ses problèmes au fil des séances, Vasseur reconnaît que son équipe s’est quelque peu égarée dans sa recherche de réglages, en tentant de compenser les difficultés identifiées dès les premiers tours de roue vendredi.

"On a essayé mais quand on s’égare au début, on essaie de compenser, mais on repart à côté de la plaque, un peu à côté de l’optimisation."

Ferrari compte sur une approche stratégique différente en course

Frédéric Vasseur ne se montre guère plus optimiste concernant les perspectives de Ferrari en course dimanche.

Le directeur de la Scuderia souligne notamment que, contrairement à ses principaux adversaires, qui ont pu consacrer les différentes séances du week-end à optimiser leurs performances, Ferrari a passé une grande partie de son temps à chercher des solutions pour retrouver une base de réglages satisfaisante.

Les contraintes pneumatiques spécifiques au Grand Prix du Qatar, avec notamment la limitation de la distance pouvant être parcourue avec chaque train de gommes (27 tours), pourraient néanmoins offrir quelques opportunités stratégiques à l’écurie italienne.

Vasseur espère ainsi pouvoir profiter de ces circonstances pour adopter une approche différente de celle de ses adversaires, sans pour autant nourrir d’illusions excessives concernant les résultats qu’il sera possible d’obtenir.

"Ça va être compliqué, on ne va pas se voiler la face. Les autres essaient de progresser depuis quatre séances quand nous, on jardine un peu. Mais avec le règlement des pneus, il y aura des choix stratégiques à faire, on va essayer... pas d’être plus malin mais de faire différemment, et on verra ce qui en ressort."

Enfin, alors que les tensions entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont constitué l’un des principaux sujets de discussion chez Ferrari depuis leur accrochage lors du Grand Prix de Las Vegas, Frédéric Vasseur a également été interrogé sur les éventuelles consignes qui seraient données à ses pilotes avant la course de dimanche.

Le directeur de la Scuderia estime avoir déjà suffisamment clarifié ses attentes auprès de ses deux pilotes et considère qu’il leur appartient désormais de respecter les directives qui leur ont été communiquées.

"Moi, rien, c’est eux qui ont le volant entre les mains, on leur a donné des ordres clairs, à eux de les respecter."