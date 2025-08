Sauber F1 a encore du travail mais vise un ’bon résultat’ en Hongrie

Nico Hülkenberg n’a fait qu’une séance ce jour en Hongrie, qu’il a terminée à la 12e place. Le pilote Sauber F1 avait laissé son volant à Paul Aron en EL1, et sa voiture a eu un problème mécanique. Mais Hülkenberg a connu un roulage positif et a l’espoir de bien progresser demain en vue des qualifications.

"Ce n’était pas une journée très chargée pour moi en termes de temps de piste, puisque Paul a pris le volant en EL1. Malheureusement, il a rencontré un problème assez tôt et n’a pas pu boucler beaucoup de tours, ce n’est pas l’idéal, surtout lorsqu’un jeune pilote a l’opportunité de découvrir une F1" regrette l’Allemand.

"Je ressens vraiment de la compassion pour lui. En revanche, les EL2 se sont bien déroulés de mon côté : une séance propre, sans problème, et je me suis senti à l’aise dans la voiture dès le début. Nous avons pu suivre notre programme et collecter des données précieuses. Nous allons analyser tout cela pour progresser demain."

Gabriel Bortoleto était plus en retrait en termes de rythme, notamment en pneus tendres, et il espère progresser avant la qualification : "Globalement, c’était une journée correcte, même si ce n’est pas la meilleure sensation que j’ai eue avec la voiture jusqu’à présent."

"L’EL2 a été particulièrement difficile, notamment avec les pneus tendres, où j’ai eu du mal avec l’équilibre et la performance en conditions de faible carburant. Cela dit, le rythme en course semblait prometteur, et les essais servent avant tout à tester et à apprendre. J’ai pu progresser dans mon pilotage, ce qui est toujours positif."

"Il nous reste une autre séance demain pour affiner les réglages avant les qualifications, et je suis confiant quant à notre capacité à faire un package solide. L’équipe fait un travail fantastique depuis le début de la saison, en améliorant constamment la voiture, et je pense que nous sommes en bonne position pour viser un bon résultat ici en Hongrie."

Paul Aron est heureux d’avoir eu l’opportunité de reprendre le volant d’une Formule 1, mais il est clairement déçu que sa séance ait été écourtée : "Avant tout, un grand merci à l’équipe pour cette nouvelle opportunité de reprendre le volant."

"Après un excellent week-end à Silverstone, j’avais vraiment hâte de garder cette dynamique et de continuer à progresser ici. Tout a bien commencé, les premiers tours avec les pneus durs ont été bons. Malheureusement, un problème technique après cette première série nous a obligés à arrêter la voiture par précaution."

"Bien sûr, c’est dommage pour toute l’équipe de devoir écourter la séance, mais c’est aussi ça le sport automobile. Au final, même quelques tours sont précieux, et je suis reconnaissant pour cette expérience."