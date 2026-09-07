Russell prend un nouveau coup mais n’en veut pas à Mercedes F1 pour sa stratégie

George Russell a pris un nouveau coup sur la tête au Grand Prix d’Italie, à Monza. Déjà battu par Pierre Gasly en qualifications, le Britannique a terminé 2e de l’épreuve derrière… son coéquipier, Kimi Antonelli, pourtant parti du fond de grille ! Alors qu’il comptait bien reprendre des points sur son coéquipier, pénalisé pour changements moteur, en Lombardie, George Russell a donc désormais 66 points de retard sur son chef de file au championnat !

Russell a été dépassé en toute fin de course par Antonelli. Après une première tentative ratée, le jeune pilote de 20 ans n’a pas eu trop de mal à repasser à l’offensive. Il faut dire qu’il avait des pneus bien plus frais que son coéquipier, puisqu’il s’était arrêté sous période de voiture de sécurité virtuelle, et pas George Russell, qui était en durs (quand Antonelli était alors en médiums).

N’a-t-il pas été désavantagé par la stratégie de son équipe ? Pourquoi ne pas avoir profité de la voiture de sécurité virtuelle pour s’arrêter également, même s’il était en durs et Antonelli en médiums ? Le Britannique va-t-il dénoncer le traitement que lui a infligé son équipe à Monza, ou bien a-t-il compris la stratégie du muret des stands ? Et plus globalement, comment peut-il garder le moral après la démonstration faite par Antonelli en course ?

« Tout d’abord, un immense bravo à Kimi, car à première vue, partir de là où il était et finir par la victoire, c’était incroyablement impressionnant » commence par admettre Russell.

« Mais quand j’ai vu qu’il était déjà remonté à la cinquième place après seulement quelques tours, je me suis dit qu’il était dans la lutte. »

« La VSC est arrivée à un moment inopportun, je ne pense pas que l’équipe savait quelle était la bonne stratégie. Comme Max était dans la bataille, décider de diviser la stratégie était probablement la bonne chose à faire pour l’équipe. »

« Avec le recul, bien sûr, il est facile de dire que j’aurais dû m’arrêter ou que si j’avais gagné la course, j’aurais dit que Kimi aurait dû rester en piste. J’aurais aimé me battre avec Kimi jusqu’au bout, c’était une belle bataille et j’avais le sentiment de tenir mon rang à ce moment-là. Mais c’était probablement une autre raison pour laquelle l’équipe voulait que nous adoptions des stratégies différentes. »

« Je comprends, je vais retenir le positif du week-end, ce fut un week-end plus compétitif pour moi ici et à Zandvoort par rapport à la période précédant la trêve estivale, et bien sûr c’est décevant de ne pas gagner, mais nous en sommes là. »

George Russell n’a donc jamais envisagé de s’arrêter en profitant de la voiture de sécurité virtuelle ?

« Je ne l’ai pas envisagé. Je pensais en fait que les pilotes derrière moi allaient rester en piste aussi. Mais je suis sûr que l’équipe était assez nerveuse sur le muret des stands en regardant notre bataille et était probablement très heureuse de nous envoyer sur des stratégies différentes. Et, bien sûr, lorsque Max est également dans la lutte, du point de vue de l’équipe, on couvre les deux scénarios. Kimi a fait un excellent travail. »

« Les durs, c’était sans aucun doute le meilleur pneu pour aller jusqu’au bout. Je pensais que c’était viable. Quand j’ai vu Max et Kimi en pneus médiums, je me sentais plutôt bien car je savais qu’ils allaient perdre en performance plus que moi. Donc, au milieu de la course, j’étais vraiment satisfait de ma position. Et, bien sûr, avant la VSC, j’ai eu quelques tours, probablement deux ou trois tours, où je menais. L’équipe ne voulait évidemment pas que Kimi et moi nous battions, il aurait donc été très intéressant de voir comment la course se serait déroulée s’il n’y avait pas eu de VSC. »

Le Britannique comprend donc parfaitement la stratégie de Mercedes F1, et ne créera aucune polémique sur le sujet.

« J’étais en pneus durs et Kimi en pneus médiums, donc si l’un de nous devait s’arrêter, ça allait être Kimi. Et c’est la raison pour laquelle j’étais un peu contrarié par le moment de cette VSC car, comme l’a dit Max, je pense qu’il aurait été difficile pour ces pilotes en médiums de rivaliser avec quelqu’un en pneus durs. Mais cela n’enlève rien à la superbe course de Kimi dans son ensemble. »

De manière très injuste, George Russell a été sifflé par le public italien au pied du podium. Ce qui ne l’a guère affecté.

« Évidemment, quand vous courez dans le pays de quelqu’un d’autre, il faut s’y attendre. Alors j’ai simplement souri face à ça. »

Russell voit le verre à moitié plein

George Russell est donc étrangement positif pour un pilote qui a perdu une course dans les derniers tours, en étant dépassé par son coéquipier qui était parti en fond de grille. Il préfère en effet se concentrer sur son cas personnel, comme s’il avait acté la supériorité de Kimi Antonelli.

« Ce fut évidemment une excellente course dans l’ensemble d’un point de vue neutre. Dès que j’ai vu Kimi remonter à la cinquième place après seulement une poignée de tours, j’ai su qu’il allait être dans la lutte avec nous. Ces premiers tours ont été très impressionnants et il était très difficile de casser l’aspiration. Celui qui menait devenait vulnérable et risquait d’être de nouveau dépassé, ce qui a contribué à entraîner beaucoup de voitures dans ces premiers tours. »

« Mais, comme je l’ai dit, je vais retenir le positif du week-end car, personnellement, la période précédant la trêve estivale a été vraiment difficile pour moi. Depuis le retour de la pause, avec le Sprint et les deux courses, nous avons terminé dans les trois premiers à chaque fois. Bien sûr, j’aurais adoré gagner, mais la performance est bien meilleure que ce que j’avais avant la trêve. »

Toto Wolff a déclaré avoir failli intervenir sur le muret des stands, quand ses deux pilotes se sont livrés de féroces batailles, échangeant souvent leurs positions. Finalement, George Russell et Kimi Antonelli ont dû arrêter leur ‘yo-yo racing’, ce que George Russell a regretté.

« J’aurais adoré continuer sur la même stratégie car je me sentais en bonne position dans cette bataille. Je savais exactement ce que je devais faire avec la gestion de l’énergie pour défendre, mais aussi quand attaquer et faire ces manœuvres, et je me suis beaucoup préparé pour cette course à cet égard. Ensuite, bien sûr, la VSC est intervenue au moment idéal pour permettre aux pilotes de déclencher l’arrêt aux stands. Et nous en sommes là. »