Après un vendredi correct, Haas F1 peut encore faire mieux

Haas F1 et dans le bon peloton, mais l’équipe ne pense pas encore avoir optimisé ses performances sur l’ensemble de la première journée du Grand Prix de Hongrie. Oliver Bearman retrace sa journée sur le Hungaroring après avoir terminé dans le top 10.

"Les EL1 se sont bien passés, on a connu une bonne séance, la voiture était bonne dès le premier tour, ce qui est un bon moyen de commencer le week-end. J’étais en confiance à chaque tour et ça progressait à chaque tour, la voiture était incroyable" a déclaré Bearman.

"En EL2 c’était plus difficile, j’avais le même feeling dans la voiture mais la séance était plus compliquée. J’ai eu beaucoup de trafic et j’ai eu du mal à trouver du rythme. Je n’ai pas réussi à faire un tour mais il y avait de la performance dans la voiture. Si on arrive à avoir une bonne séance demain et une bonne qualif, on sera au niveau."

"Le feeling est bon, les EL1 étaient un peu trop bons, mais les EL2 étaient en deçà de là où nous sommes. C’est un tour court et l’on doit tout mettre bout à bout, mais je pense que ça peut être bien."

Esteban Ocon, juste en dehors du top 10, a connu un vendredi délicat avec une VF-25 moins performante en EL2, mais il ne s’inquiète pas de pouvoir optimiser son équilibre et ses performances : "Je pense qu’en EL1, on avait une bonne voiture sans optimiser les tours, il y avait mieux à faire."

"En EL2 on a fait un pas en arrière, la voiture était plus difficile à piloter, elle n’avait pas exactement le bon équilibre dans les virages. On va travailler dur ce soir pour comprendre et en tirer mieux en matière de la performance demain. Les vendredis soirs sont souvent intenses et importants donc on va voir ce qu’on peut en tirer."

S’il veut se pencher sur chaque possibilité de progression, c’est parce que les écarts sont très serrés : "Un dixième représente six places, donc ça fait une grande différence, et on doit régler tous les détails."