Après les larmes de Monza, Colapinto doit désormais confirmer au Madring

Franco Colapinto s’apprête à vivre un week-end forcément particulier à Madrid. L’Argentin connaît intimement la capitale espagnole pour y avoir vécu et y avoir effectué ses premiers pas dans la compétition automobile européenne. Ce nouveau rendez-vous du calendrier de la Formule 1 prend donc des allures de course à domicile, alors que le pilote Alpine arrive en Espagne après un Grand Prix de Monza particulièrement encourageant pour son écurie, malgré une occasion manquée de se battre aux avant-postes.

Après avoir vécu à Madrid, Franco Colapinto ne pouvait qu’être particulièrement enthousiaste à l’idée de retrouver la capitale espagnole pour ce nouveau Grand Prix. L’Argentin souligne le lien très particulier qui l’unit à cette ville, où son parcours en sport automobile européen a véritablement commencé.

"Oui, cette saison, espérons-le, seulement cette saison. Non, je suis vraiment très heureux d’être de retour ici, en Espagne, à Madrid. C’est la deuxième course de l’année en Espagne, ce qui est très excitant. Madrid semble vraiment être la course la plus proche de chez moi, notamment en raison de toutes mes expériences précédentes et de la manière dont j’ai commencé en Europe et en compétition automobile."

Colapinto a en effet découvert les courses européennes à Madrid, ce qui donne une dimension particulière à ses débuts sur le nouveau circuit au volant d’une Formule 1.

"J’ai commencé ici, à Madrid, donc courir ici en Formule 1, c’est un rêve qui devient réalité. Je pense que c’est également très bon pour le sport d’avoir à nouveau une grande ville comme Madrid au calendrier et d’y avoir un circuit très excitant. Il semble également très intéressant à piloter. Ça va être sympa. Donc oui, j’ai hâte d’être à demain et de vivre ce week-end."

Un circuit plus difficile que Monza pour Alpine ?

Cette arrivée à Madrid intervient après un Grand Prix d’Italie très réussi pour Alpine. Le nouveau tracé devrait toutefois davantage mettre à l’épreuve les qualités de la monoplace française, Colapinto reconnaissant que Monza correspondait particulièrement bien aux caractéristiques de son A526.

"Espérons que non, mais je pense que ce sera un peu plus difficile. Monza convenait vraiment bien à notre voiture et aux endroits où nous étions performants, notamment les lignes droites, mais aussi les virages à basse vitesse, où nous étions également assez bons."

"Et puis je pense que la mise à jour nous a beaucoup apporté. Cette évolution introduite à Zandvoort a été très positive pour la voiture. Elle l’a placée dans une bien meilleure fenêtre et, une nouvelle fois, nous avons pu produire une bien meilleure performance à Monza."

"Je pense donc qu’il reste encore beaucoup de travail à faire, mais j’espère que nous pourrons également le traduire en un bon week-end ici à Madrid et avoir une voiture rapide."

Les regrets de Monza toujours présents

Monza reste toutefois associé à des sentiments contrastés pour Colapinto. L’Argentin avait été particulièrement ému après la course italienne, allant jusqu’à fondre en larmes après avoir laissé échapper une opportunité de se battre avec les meilleures équipes.

Quelques jours plus tard, le pilote Alpine reconnaît que cette déception a persisté, tout en soulignant à quel point l’occasion était exceptionnelle.

"Oui, je pense que, personnellement, j’étais encore contrarié pendant quelques jours. Cela n’arrive pas très souvent d’avoir l’opportunité de se battre avec les meilleures équipes et les meilleurs pilotes, et de se retrouver au milieu de McLaren, Ferrari et Red Bull."

"C’était agréable et c’est une bonne sensation, une motivation différente de se battre soudainement pour le podium au départ, et c’était vraiment génial. C’était, bien sûr, ma première expérience dans cette situation, mais c’était vraiment génial et procurait une sensation très différente."

"Je pense que c’est ce que nous recherchons avec l’équipe. Donc personnellement, ce fut un très bon week-end et une très bonne étape en avant."

"Bien sûr, l’erreur a détruit mes chances et mes opportunités, donc j’étais contrarié et frustré, évidemment. Mais ensuite, il y a eu une bonne récupération pendant la course."

"Donc oui, j’espère que nous pourrons faire la même chose bientôt et nous battre avec les meilleures équipes."

Alpine veut conserver l’avantage sur Racing Bulls

Au-delà de la performance pure, Alpine a également réalisé un progrès important dans sa lutte directe avec Racing Bulls. L’écurie française a affiché davantage de vitesse lors des dernières courses, et notamment à Monza, où elle a clairement pris le dessus.

Colapinto confirme que cet objectif constitue désormais l’une des priorités d’Alpine pour la suite de la saison.

"Bien. Je pense que notre objectif principal, bien sûr, est d’être devant eux, et c’est pourquoi l’amélioration que nous avons réalisée à Monza est très positive : nous étions clairement plus forts."

"Et c’est dans cette direction que nous devons continuer à pousser. Je pense que l’évolution est arrivée au bon moment parce que nous rencontrions quelques difficultés et que nous manquions légèrement de rythme par rapport à eux et à Audi, et cela nous a de nouveau placés, je pense, légèrement devant."

Madrid permettra donc de vérifier si cette hiérarchie peut se confirmer sur un tracé totalement différent de Monza.

"Une nouvelle fois, nous devons essayer de comprendre comment le rythme se situe ici par rapport à eux, mais à Monza, nous étions définitivement assez rapides et, oui, j’espère que nous pourrons rester devant et continuer à marquer davantage de points."