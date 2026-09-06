Antonelli triomphe au GP d’Italie après une folle remontée devant son public

Le point culminant du Grand Prix d’Italie est évidemment la course de cet après-midi, que l’on va suivre en live, mais la séance de qualification a été le théâtre d’une énorme surprise avec la pole position de Pierre Gasly, sa première en carrière, et la première d’un Français en F1 depuis Jean Alesi sur le même circuit il y a 29 ans, en 1997. Et après cette surprise, la question est évidemment de savoir si le pilote Alpine peut s’inclure dans la lutte pour la victoire.

Gasly s’élancera donc en première ligne devant George Russell, puis les deux Ferrari de Charles Leclerc et Lewis Hamilton en deuxième ligne. Max Verstappen est cinquième devant Oscar Piastri, qui était troisième mais a été pénalisé pour avoir gêné Liam Lawson.

Franco Colapinto est septième aux côtés de Lando Norris, tandis qu’Arvid Lindblad et Gabriel Bortoleto sont en cinquième ligne. Ils devancent Oliver Bearman et Nico Hülkenberg, puis Carlos Sainz et Esteban Ocon.

Yuki Tsunoda est 15e devant Valtteri Bottas, et Sergio Pérez, puis Lance Stroll. Andrea Kimi Antonelli sera 19e après avoir changé des pièces moteur hors quota, tandis qu’Alex Albon sera 20e.

14h00 : Liam Lawson et Fernando Alonso partiront des stands. Le pilote Red Bull était renvoyé en fond de grille par des pénalités et s’élancera des stands pour pouvoir changer les réglages de sa RB22. Alonso aurait dû partir devant Stroll mais son Aston Martin a eu un problème moteur en Q1, comme l’explique un communiqué : "Cela a empêché Fernando de terminer son dernier run en qualifications. Nous avons travaillé sur la voiture depuis hier et en résultat, Fernando s’élancera de la voie des stands."

14h02 : La pole de Gasly a encore provoqué une réaction de Jeremy Clarkson, ancien présentateur de Top Gear et The Grand Tour, qui a promis une bière venant de sa ferme à toute l’équipe si le Français remporte la course.

14h03 : A noter que la date du 6 septembre marque les six ans du premier succès en F1 du Français, qui s’était imposé à Monza avec AlphaTauri le 6 septembre 2020.

14h06 : La pole de Gasly n’a pas fait que des heureux, puisque Toto Wolff a frappé son casque sur son bureau quand l’Alpine a battu Russell, des images que l’on a déjà vu venant du patron de Mercedes. Dans une vidéo sur les réseaux sociaux, il a justifié son coup de sang qui a notamment abîmé un écran : "Tout va bien. Je voulais tellement que George soit en pole. Il était le plus rapide, et nous avons eu un dernier tour compromis, donc c’était ennuyant. Je suis heureux pour Alpine, nous avons joué un petit rôle et le fait qu’ils soient en pole est différent, ça montre qu’ils ont fait un bon travail."

14h08 : Ferrari aurait pu faire mieux hier en qualifications, ayant notamment raté le timing de sortie de Hamilton, qui a reproché publiquement cette erreur à son équipe après la fin de séance.

14h11 : Parmi les mécontents, Alonso a été très direct avec Honda en reprochant au motoriste d’Aston Martin le manque de performances de son moteur évolué. L’Espagnol et son équipe sont très critiques sur le bloc propulseur, et la relation semble déjà extrêmement tendue.

14h15 : Gasly était évidemment bien plus rayonnant quand il a raconté comment il a mis fin à neuf ans d’attente pour enfin s’élancer en pole position dans une course de Formule 1.

14h19 : La semaine prochaine, la F1 ira à Madrid pour la première fois, et avec un circuit bosselé et bordé par les murs, les patrons d’équipes craignent énormément de dégâts au fil du week-end.

14h20 : C’est l’ouverture de la voie des stands pour les tours de reconnaissance avant la mise en grille.

14h23 : Gasly espère lui ne plus pouvoir parler ce soir ! Auteur de la pole position, il s’est confié avant le départ.

"Je me sens super bien. Je suis très enthousiaste à l’idée de la course et de cette journée. J’ai déjà un peu perdu la voix, mais j’espère que ce soir, je ne pourrai plus parler du tout !"

"Je vais donner le maximum. Nous sommes le 6 septembre, cela fait six ans jour pour jour depuis ma première victoire à Monza en 2020. Jusqu’ici, tous les voyants sont au vert."

"La course d’aujourd’hui sera particulière en raison de la gestion de la batterie et on risque d’assister à des écarts de rythme en dents de scie, mais je me sens bien et je vais tout donner."

14h27 : George Russell, qui s’élancera depuis la deuxième place, s’est exprimé lors de la parade des pilotes et fait office de favori avec sa Mercedes F1 en termes de rythme de course.

"Pierre a fait un travail incroyable, tout le mérite lui en revient. J’ai hâte d’être à la course aujourd’hui et je pense que nous avons une très belle opportunité de réduire l’écart au championnat avec Kimi. Ce sera une belle bataille avec Pierre et les Ferrari au départ, ensuite nous verrons."

14h30 : Lewis Hamilton espère se battre pour la victoire malgré un léger déficit en vitesse de pointe. Il s’élancera de la quatrième place derrière Leclerc.

"La bataille qui nous attend s’annonce assurément difficile, mais nous allons tout donner. J’espère que nous pourrons rivaliser avec Mercedes."

14h34 : Pierre Gasly et George Russell sont tous deux confrontés à un désavantage potentiel pour le Grand Prix d’Italie : ils ne disposent plus de pneus tendres neufs. Les deux pilotes occupant la première ligne aborderont la course avec uniquement des pneus médiums et durs neufs. S’ils ne veulent pas utiliser de tendres usés, ils seront ainsi contraints de suivre l’une des stratégies prévues par Pirelli (médiums puis durs), avec un unique arrêt aux stands entre le 24e et le 30e tour (sur un total de 53).

En revanche, tous leurs rivaux immédiats — y compris les deux Ferrari placées en deuxième ligne — disposent d’un train de pneus tendres neufs, d’un train de médiums neufs et d’un train de durs neufs, ce qui leur offre davantage d’options stratégiques.

L’une de ces stratégies consiste à débuter en pneus tendres (jusqu’au 19e-25e tour) avant de passer aux médiums, ou bien à rouler en médiums dès le départ (jusqu’au 30e-36e tour) avant d’effectuer un dernier relais court jusqu’au drapeau à damier.

14h39 : A 20 minutes du départ, les températures ont atteint un pic de 33°C (contre 34° C hier), la température de la piste étant supérieure d’une bonne vingtaine de degrés.

14h42 : Jusqu’où Kimi Antonelli pourra-t-il remonter ? C’est son ingénieur Peter Bonnington surnommé Bono qui se confie : "J’espère assez haut, parce qu’il a une bonne pointe de vitesse. Si nous parvenons à nous défaire rapidement des pilotes juste devant nous et à éviter les ennuis, nous devrions, espérons-le, nous retrouver au niveau de nos adversaires directs aux alentours du quinzième tour."

"Je pense qu’une fois que nous aurons rejoint Max, nous nous situerons à notre véritable niveau de performance et la progression sera ensuite plus lente."

14h48 : La température de piste est toujours de 56 degrés, comme hier en qualifications, et il est difficile d’imaginer les pneus tendres être performants très longtemps sur un asphalte si chaud. La stratégie pour les hommes de tête sera surement mediums-durs avec un arrêt, mais les neutralisations pourraient venir changer la donne. Pour les pilotes du fond de grille, un changement de pneus au premier tour pour passer en gommes dures pourrait aussi être jouable, avec l’espoir ensuite de boucler toute la course, ce que l’on a déjà vu de nombreuses fois en Italie.

14h51 : Norris révèle qu’il a un problème de freins qu’il va devoir gérer tout au long de la course, ce qui devrait compliquer son dimanche, mais il espère quand même un bon résultat : "C’est un problème avec lequel je vais devoir composer tout au long de la course, c’est comme ça. Notre but est de remonter vers le podium mais ce sera difficile".

14h53 : Les heures qui ont précédé la course ont été riches à Monza, avec en vrac le roulage de Sebastian Vettel dans la Ferrari F2002 de Michael Schumacher, un mini concert de Laura Pausini, ou encore un tour de Flash McQueen, l’icône du film Cars, il y a une demi-heure ! Tout est à retrouver dans notre galerie dédiée.

14h55 : Gasly et Russell s’élancent en mediums, contrairement aux Ferrari et à Verstappen qui partent en tendres ! Piastri, Colapinto, Norris et Lindblad sont en mediums, Bortoleto et Bearman en tendres, Hülkenberg en mediums, Sainz et Ocon en tendres, Tsunoda en durs, les Cadillac et Stroll en tendres, Antonelli en durs, Albon en mediums, Alonso en durs et Lawson en mediums.

Départ : Très bon départ de Gasly qui reste en tête, alors que les Ferrari se mettent dans l’aspiration de Russell ! Hamilton attaque Leclerc et les deux passent le premier virage côte à côte !

Tour 1 : Hamilton tente l’impossible et doit freiner dans les graviers car Leclerc l’y a poussé, et il est repoussé au 11e rang ! Verstappen dépasse Piastri pour la quatrième place ! Hamilton dit que Leclerc l’a poussé !

Tour 2 : Russell dépasse Gasly, et Leclerc en profite pour passer à son tour, mais le pilote Alpine se défend et garde la deuxième place ! Hamilton repasse Bortoleto, et Ocon en fait de même pour prendre la dixième place. Leclerc perd le contrôle dans la Parabolica et va percuter le mur ! Il détruit sa Ferrari dans un accident similaire à celui de 2020, mais est indemne. Quel début de course catastrophique pour la Scuderia...

Tour 3 : Russell signe le meilleur tour en 1’25"651 mais la Safety Car est déployée !

Tour 4 : Drapeau rouge ! Leclerc est assis dans l’herbe mais semble aller bien, même s’il est quelque peu secoué.

15h10 : Voici la vidéo de l’accident :

15h11 : Russell, Gasly et Verstappen sont les trois premiers à se mettre au bout de la ligne des stands.

15h14 : Russell mène devant Gasly, Verstappen, Colapinto et Piastri. Norris suit devant Lindblad, Hamilton et les Haas de Bearman et Ocon. Bortoleto est 11e et Antonelli déjà 12e ! Hülkenberg suit devant Tsunoda, Lawson, Sainz, Pérez, Abon, Bottas, Stroll et Alonso.

15h16 : La question est de savoir si le classement sera pris au début du 3e tour ou plus tard, ce qui pourrait remettre Colapinto derrière Piastri et Hamilton derrière Bearman. Pour Antonelli, on ne sait pas exactement combien de places il a gagné dans la troisième boucle.

15h21 : La question est maintenant de savoir quels pneus seront utilisés au deuxième départ, puisque les pilotes n’auront plus d’obligation de s’arrêter s’ils mettent un composé de gommes différent du premier chaussé. On se rappelle que c’est ce qui avait permis à Gasly de gagner en 2020, mais cette fois, tout le monde peut en profiter.

15h23 : Certains pilotes vont surement tenter de mettre des gommes dures pour aller au bout sans repasser par les stands, même si ce pari semble osé car les gommes dures ne sont pas toujours performantes cette année.

15h25 : Vous pouvez retrouver toutes les informations, photos et vidéos de l’accident de Leclerc sur notre article dédié.

15h28 : Aucune sanction ne sera prise pour l’incident entre les Ferrari, confirme la direction de course.

15h29 : La course repartira à 15h39 ! On attend encore l’ordre de la grille et la confirmation qu’il s’agira d’un départ arrêté, ce qui est probable.

15h34 : On attend encore les infos sur la reprise de la course, toujours fixée à 15h39, alors que les pilotes remontent dans leur voiture.

15h39 : Les pilotes quittent la voie des stands, et les stratégies ont changé !

15h40 : Russell et Gasly sont en durs, Verstappen en mediums, Colapinto, les McLaren et Lindblad en durs, Hamilton en mediums, les Haas en durs, Bortoleto et Antonelli en mediums, Hülkenberg est en durs, Tsunoda en mediums, Lawson et Sainz en durs, Pérez en softs, Albon en durs, Bottas en mediums, Stroll en durs et Alonso en softs.

15h41 : Et c’est l’heure du deuxième départ arrêté !

15h43 : Un deuxième tour de formation est donné car Tsunoda est arrêté de travers sur la grille...

Départ : Très bon départ de Russell qui se place devant Gasly, mais le Français tente de passer à l’extérieur en vain.

Tour 6 : Colapinto dépasse Verstappen mais le Néerlandais repasse ! Et dans Lesmo, l’Argentin sort au large et repart 15e, quelle catastrophe pour celui qui était en lice pour un podium... Et Antonelli est huitième !

Tour 7 : Russell mène de peu devant Gasly et Verstappen, et Hamilton passe Piastri pour la quatrième place. Antonelli gagne deux places de plus et pointe au sixième rang ! Norris est septième devant Lindblad, Bearman et Tsunoda. Et Gasly se fait passer par Verstappen.

Tour 8 : Russell signe le meilleur tour en 1’26"440, battu par Verstappen en 1’26"328 ! Mais Russell à 1"7 d’avance sur le Néerlandais. Lawson continue sa remontée, il est 11e derrière Tsunoda.

Tour 9 : Russell bat le record du tour en 1’26"093, et c’est maintenant Hamilton en 1’25"931 qui a le meilleur tour ! Verstappen est à 1"9 de Russell et emmène Gasly, Hamilton, Piastri, Antonelli et Norris. Mais Gasly semble perdre légèrement le contact avec Verstappen. Lindblad est légèrement décroché derrière Norris, et il devance Tsunoda, qui a passé Bearman.

Tour 10 : Verstappen revient à 1"3 de Russell, et Hamilton attaque Gasly pour prendre la troisième place ! Piastri suit et est attaqué par Antonelli, qui signe le meilleur tour en 1’25"749, et Norris. Plus loin, Pérez parvient à rester devant Albon. Piastri et Antonelli dépassent tour à tour Gasly, qui est sixième.

Tour 11 : Verstappen profite de ses pneus mediums en 1’25"609 et il est dans le sillage de Russell, qui a des gommes dures. Hamilton est à 1"9 et Piastri le suit de près. Antonelli est aussi à l’attaque, et Norris menace Gasly.

Tour 12 : Verstappen se défait de Russell dans la ligne droite de départ, à l’aspiration ! Piastri passe Hamilton au même endroit, et Antonelli en profite juste après pour attaquer la Ferrari et perndre la quatrième place.

Tour 13 : Russell est toujours pressant sur Verstappen. Antonelli se défait de Piastri et prend la troisième place ! Gasly est toujours sixième devant Norris, tandis que Colapinto n’arrive pas à faire mieux que 15e pour le moment.

Tour 14 : Antonelli signe le meilleur tour en 1’25"469 et revient sur les deux leaders, alors que Russell tente d’attaquer Verstappen mais reste derrière. Le Britannique reprend la place mais la perd à nouveau, et Antonelli en profite pour revenir. Hamilton a attaqué Piastri à deux reprises, en vain puisqu’il a coupé la chicane. Gasly et Norris sont toujours au contact avec toutes ces batailles. Lawson est repassé au stand passer des mediums, il est dernier.

Tour 15 : Verstappen devance les deux Mercedes, et Russell se montre à hauteur mais semble vouloir rester derrière, car il ne lance pas son attaque. Il se défait finalement de Verstappen après les premiers virages. Mais Antonelli est maintenant juste derrière Verstappen, avec les mêmes gommes que le Néerlandais.

Tour 16 : Russell est menacé par Verstappen et Antonelli au début du tour, alors que Hamilton repasse Piastri. Antonelli se défait de Verstappen tandis que Piastri repasse Hamilton ! A noter que les 7 premiers se tiennent en moins de 4 secondes.

Tour 17 : Verstappen est dans le sillage d’Antonelli mais ne passe pas, alors que Hamilton a réussi à repasser Piastri dans la fin du 16e tour. Le Britannique est à 1"9 du trio de tête. Gasly et Norris sont toujours 6e et 7e, et Lindblad, Tsunoda et Bearman suivent dans le top 10. Colapinto est 14e.

Tour 18 : Antonelli signe le meilleur tour en 1’25"203 et s’empare de la tête devant Russell ! Verstappen est toujours proche du duo de la même équipe. Hamilton dépasse Piastri mais ils perdent maintenant beaucoup de temps sur le trio de tête, puisque Hamilton est à 4"6 d’Antonelli.

Tour 19 : Verstappen attaque Russell pendant que celui-ci tente d’attaquer Antonelli, mais le trio garde le même ordre ! Piastri repasse devant Antonelli, Norris dépasse Gasly mais l’Alpine reprend la sixième place.

Tour 20 : Russell attaque à nouveau Antonelli et passe alors que Verstappen est relégué à une seconde de l’Italien ! Norris dépasse Gasly pour la sixième place. Antonelli reprend la tête !

Tour 21 : Le jeu d’attaque continue entre les deux Mercedes, Russell revient à hauteur de son équipier mais n’attaque pas à la chicane pour tenter de le dépasser à la Roggia, après les premiers virages, mais il reste derrière. Verstappen est décroché à 1"5 et Piastri est à 3"5 du Néerlandais, juste devant Hamilton. Norris est à 4 secondes de Hamilton et lui rend deux secondes au tour à cause de sa bataille avec Gasly.

Tour 22 : Et Russell attaque dans la ligne droite à nouveau ! Il passe, mais son équipier reprend son bien dans la Roggia à la sortie de la première chicane. Lawson écope d’un drapeau noir et blanc.

Tour 23 : Russell repasse une nouvelle fois Antonelli, qui va évidemment tenter un nouvel assaut dans la Roggia. Hamilton en profite pour passer Piastri, et Norris repasse Gasly, mais Russell garde la tête !

Tour 24 : Mercedes intime l’ordre à Antonelli de creuser l’écart sur Verstappen, peut-être sous-entendant qu’ils ne doivent plus se battre, et l’Italien n’attaque pas, mais cela profite à Verstappen qui est revenu à moins d’une seconde. Attention à ne pas créer des problèmes qui, jusqu’ici, ne se posaient pas...

Tour 25 : Russell reçoit la consigne de creuser l’écart et Antonelli doit rester derrière. Piastri repasse devant Hamilton, alors que derrière, Norris a décroché Gasly mais accuse 5 secondes de retard sur Hamilton.

Tour 26 : Russell reste devant Antonelli et Verstappen est à 1 seconde d’Antonelli.

Tour 27 : Verstappen est légèrement décroché à 1"4 d’Antonelli. Bortoleto a dépassé Bearman pour la dixième place. Alonso a abandonné !

Tour 28 : L’écart est réduit entre les Mercedes et Verstappen est à 1"9, alors que Stroll est à l’arrêt, la course tourne à la catastrophe pour Aston Martin. La voiture de sécurité virtuelle est déployée. Hülkenberg, Sainz, Ocon, Pérez et Bottas s’arrêtent, repartant en mediums pour les quatre premiers, tandis que Bottas est en tendres.

Tour 29 : Antonelli et Verstappen en profitent pour s’arrêter et échanger leurs mediums. Antonelli ressort sixième en mediums neufs et Verstappen septième en durs neufs.

Tour 30 : Russell a maintenant 5 secondes d’avance sur Piastri, qui a repoussé Hamilton à 1"5. Norris est à 5"3 de la Ferrari, Gasly est à 1"1 de la McLaren et il est déjà attaqué par Antonelli, qui le dépasse dans le deuxième secteur !

Tour 31 : Antonelli signe le meilleur tour en 1’24"595 et revient dans le sillage de Norris, alors que Verstappen dépasse Gasly. Pérez est pénalisé de 5 secondes, tandis qu’Aston Martin révèle avoir fait abandonner Alonso pour des "soupçons de dégâts" sur sa voiture.

Tour 32 : Russell a 6 secondes d’avance sur Piastri, et Antonelli, qui a passé Norris, revient à raison d’une seconde au tour sur Hamilton devant lui. Verstappen signe le meilleur tour en course en 1’24"514, et il est très proche de Norris.

Tour 33 : Russell dépasse les 7 secondes d’avance sur Piastri, et Hamilton voit Antonelli revenir à 2"9. Verstappen se défait de Norris. Et Russell est noté comme n’ayant pas respecté les drapeaux jaunes !

Tour 34 : Russell creuse toujours l’écart sur Piastri (8s), même si Antonelli revient à raison d’une demi-seconde à une seconde au tour. L’Italien est à 1"5 de Hamilton, qui a le même retard sur Piastri. Verstappen est à 2"4 d’Antonelli et a creusé l’écart sur Norris, qui a lui-même distancé définitivement Gasly.

Tour 35 : Hamilton s’est raté à la chicane et Antonelli en profite pour prendre la troisième place.

Tour 36 : Antonelli signe le meilleur tour en 1’24"421, et il est dans le sillage de Piastri ! Verstappen est revenu sur Hamilton.

Tour 37 : Antonelli se défait de Piastri et prend la deuxième place, il est à 8"8 de Russell et il reste 17 tours ! Verstappen dépasse Hamilton. Colapinto remonte dans le top 10 en passant devant Bortoleto.

Tour 38 : Antonelli est à 8"5 avec un tour plus rapide, tandis que Verstappen signe le meilleur tour en 1’24"242. Et les commissaires ouvrent l’enquête sur Russell pour non-respect des drapeaux jaunes ! A noter que Leclerc est sorti du centre médical mais révèle avoir eu peur car sa vision a été troublée par son accident.

Tour 39 : Antonelli est à 7"8 de Russell, et la pénalité pourrait tout changer dans cette course, tandis que Verstappen passe Piastri pour la troisième place.

Tour 40 : Russell accélère et limite la perte sur Antonelli, l’écart est de 7"5 entre les deux hommes. Piastri est dans le sillage de Verstappen mais ne parvient pas à passer. Norris est revenu sur Hamilton.

Tour 41 : Et Russell échappe à une pénalité ! Les commissaires ferment le dossier, et Antonelli va devoir rattraper les 7"1 qui le séparent de son équipier s’il veut gagner. Et Piastri repasse Verstappen.

Tour 42 : L’écart s’est bien réduit entre les deux Mercedes, il est de 6"2 au début du tour. Piastri est à 6"4 et subit à nouveau les attaques de Verstappen, qui passe la McLaren mais tire tout droit à la chicane et laisse passer Piastri. Norris est aussi à l’assaut de Hamilton et dépasse la Ferrari.

Tour 43 : Antonelli reprend 8 dixièmes à Russell et réduit l’écart à 5"1. Verstappen reprend la place à Piastri, alors que Norris a décroché Hamilton et revient sur le duo qui le devance. Albon a passé Hülkenberg pour la 13e place mais s’est refait passer.

Tour 44 : Russell perd encore 8 dixièmes et l’écart est de 4"3 entre les deux Mercedes. Verstappen a moins d’une seconde d’avance sur Piastri, et Norris est revenu derrière son équipier.

Tour 45 : Russell n’a plus que 3"9 d’avance sur Antonelli, et son ingénieur lui dit que son équipier va le rattraper à 3 tours de la fin. Colapinto a passé Tsunoda pour la neuvième place, ce qui va permettre à Alpine de reprendre un peu plus de points à Racing Bulls.

Tour 46 : Antonelli signe le meilleur tour en 1’24"037 et reprend 1"1 à Russell ! Ce dernier a les pneus très fatigués, comme le confirme son équipier. L’écart est de 2"3, et ils ont repoussé Verstappen à 11"5. Piastri et Norris sont dans le sillage de la Red Bull. Williams dit à ses pilotes d’inverser ses positions en 14e et 15e places.

Tour 47 : Antonelli signe encore le meilleur tour en 1’23"861, et il est à 1"5 ! Il reste encore 7 tours à tenir et ça semble très difficile pour le leader. Albon rentre au stand.

Tour 48 : Russell voit Antonelli revenir à moins d’une seconde, et rapidement à une demi-seconde ! Verstappen est aussi de plus en plus menacé par les McLaren.

Tour 49 : Antonelli est collé à son équipier dans la ligne droite et attaque Russell qui résiste et coupe la piste, et Antonelli tente de passer dans le deuxième virage et sort tout seul dans les graviers, à cause d’un sous-virage dû à un passage dans la saleté hors trajectoire !

Tour 50 : Mais l’Italien remonte très vite sur son équipier, et il est déjà dans le sillage de la voiture-sœur, pour passer avant Ascari ! Antonelli prend la tête à domicile !

Tour 51 : L’écart est déjà supérieur à plus d’une seconde, et il pourrait devenir le premier Italien à gagner à Monza depuis Ludovico Scarfiotti en 1966 ! Derrière, Norris attaque Piastri mais ne passe pas, car l’Australien ressert sa trajectoire devant lui.

Tour 52 : Russell est toujours à plus d’une seconde d’Antonelli alors que nous sommes dans l’avant-dernier tour ! McLaren dit à Piastri de ne pas défendre trop violemment devant son équipier.

Dernier tour : Antonelli a 1"9 d’avance à l’entame du dernier tour et la course semble jouée. Norris tente d’attaquer Piastri, en vain. Mais le champion en titre attaque au dernier moment et passe sur la ligne !

Arrivée : Antonelli remporte la course à domicile en étant parti de la 19e place ! Un exploit à domicile, il est le quatrième Italien à gagner à Monza après Farina en 1950, Ascari en 1951 et 1952, et Scarfiotti en 1966 ! Et il termine la course par un meilleur tour en 1’23"504 ! Une démonstration hors du commun pour un pilote de toute évidence hors du commun !

Russell termine deuxième mais aura pris un énorme coup au moral ce dimanche, tandis que Verstappen est troisième. Norris a finalement terminé quatrième avec 0"197 d’avance sur Piastri ! Hamilton est sixième.

Le poleman, Pierre Gasly, ne fait pas mieux que septième, devant Lindblad, Colapinto qui peut regretter son erreur du début de course, et Tsunoda, qui marque son premier point cette année. Au championnat, Alpine reprend trois points à Racing Bulls, qui en garde 13 de marge.

Bortoleto et Hülkenberg suivent devant Sainz, Lawson, Bearman, Ocon, Albon, Pérez et Bottas.