Interview - Gasly en pole avec Alpine : ’Neuf ans à attendre ce moment en F1 !’

Pierre Gasly a signé à Monza la première pole position de sa carrière en Formule 1, neuf ans après ses débuts dans la discipline et six ans après avoir remporté son premier Grand Prix sur ce même circuit. Au volant d’une Alpine transcendée par les évolutions apportées et son moteur Mercedes, le Français a surpris l’ensemble du paddock en devançant les favoris lors d’une séance de qualifications exceptionnelle. À l’issue d’un tour final qu’il savait suffisamment fort pour être récompensé, Gasly a pourtant découvert avec une immense émotion qu’il lui avait permis de décrocher la première place sur la grille du Grand Prix d’Italie.

Interrogé en conférence de presse sur la signification de cette performance, Gasly a d’abord laissé transparaître toute l’émotion qui l’accompagnait.

"Oui, je veux dire... Beaucoup d’émotions. Non, je suis extrêmement heureux pour toute l’équipe. Je suis extrêmement heureux de notre performance. Cela fait neuf ans que je suis en Formule 1, que j’essaie, vous savez, de donner absolument le meilleur de moi-même chaque week-end, et ce n’est pas tous les jours que nous avons une voiture capable de nous permettre de nous battre pour la pole position. Aujourd’hui, c’était le cas et, oui, je suis vraiment, vraiment heureux d’avoir saisi cette opportunité et d’avoir réussi à la concrétiser."

Le Français a notamment insisté sur la qualité de son tour décisif, estimant que la performance avait été construite dès les premières minutes de la séance.

"C’était un tour exceptionnel. Nous étions dans le rythme dès le premier tour en Q1, cela fonctionnait bien. Et, oui, neuf ans à attendre ce moment, cette sensation. J’ai décroché ma première victoire ici, à Monza, et maintenant j’obtiens ma première pole position, donc c’est définitivement un endroit spécial pour moi."

Des attentes largement dépassées

Lorsqu’il lui a été demandé quel niveau de confiance il avait avant le week-end et si cette pole correspondait à ses attentes, Gasly a reconnu que le résultat dépassait très largement les ambitions initiales d’Alpine.

"Non, clairement pas. Je veux dire, Monza est un circuit un peu unique. Nous le savons, mais, non, cela a clairement dépassé toutes nos attentes. Mais depuis ce matin, je pense que le rythme était meilleur. Nous avons réussi à faire un bon pas en avant, vous savez, entre la P3 et les qualifications, et je pense que ce pas était légèrement plus important que celui des autres autour de nous."

Le Français a ensuite raconté comment ses ambitions avaient progressivement évolué au fil des différentes parties de la séance.

"Dès la Q1, vous savez, nous étions un peu surpris de nous voir aussi haut, car dans mon esprit, notre objectif était la Q3. Mais ensuite, je pense que j’étais P1 en Q1, puis P4 en Q2. Je ne voulais pas trop m’emballer, mais lors de la première tentative en Q3, je crois que j’étais encore troisième et là je me suis dit : OK, j’ai vraiment une chance."

Gasly savait alors qu’une occasion rare se présentait à lui et entendait la saisir pleinement.

"Et comme je l’ai dit, c’est probablement la première fois que j’ai vraiment une véritable chance et, oui, j’ai essayé de tout donner. C’était assez mouvementé dans Ascari et la Parabolica. Je ne pense pas qu’il y avait énormément de temps à aller chercher là-bas et, en franchissant la ligne, je savais que ce serait l’un de ces tours qui seraient récompensés, mais décrocher la pole position, je ne m’y attendais pas. Donc, oui, je suis très, très heureux."

Un tour parmi les meilleurs de sa carrière

Lorsqu’il lui a été demandé s’il considérait ce tour comme le meilleur de sa carrière en Formule 1, Gasly a préféré relativiser, tout en reconnaissant immédiatement la place particulière qu’il occuperait dans ses souvenirs.

"Je veux dire, ce n’est pas ma première course en F1. Il y en a eu trop et je ne me souviens pas de toutes. Je ne sais pas. C’est définitivement l’un de ces tours que je placerai tout en haut."

L’émotion du week-end, et tout ce qui l’entourait, renforçait encore la portée de cette performance.

"Je suis simplement heureux, mec. Je suis simplement heureux pour l’équipe et aussi, vous savez, pour l’ensemble du week-end, avec beaucoup d’émotions, tout ce qui se passe, etc. J’essaie simplement de continuer à faire mon travail du mieux que je peux et c’est ce que nous avons fait aujourd’hui. Donc je suis très, très heureux et très fier de mon équipe ici."

Un cri de joie après le drapeau à damier

Lorsqu’il lui a été demandé quelle avait été sa toute première pensée après avoir franchi la ligne d’arrivée de cette Q3, Gasly a immédiatement rappelé à quel point l’attente avait été longue.

"Cela faisait longtemps. Cela faisait longtemps que je n’avais pas décroché une pole position. Donc, oui, probablement, je ne sais pas, si vous prenez la Formule 2."

La difficulté de parvenir à se retrouver en position de jouer la pole en Formule 1 rendait ce résultat encore plus particulier pour le Français.

"Oui, la Formule 1 est assez difficile parce que, vous savez, vous travaillez aussi dur que possible pour essayer de produire votre meilleure performance et, comme je l’ai dit, en neuf ans, je n’avais jamais vraiment été en position d’avoir une chance. Je pense que le plus proche que j’ai été, c’était au Qatar il y a quelques années, mais je n’avais jamais vraiment eu la voiture qui me permettait de me battre à l’avant."

Cette fois, les circonstances étaient différentes.

"Et aujourd’hui, je pense que, pour être honnête, c’était probablement la première fois. Et c’est simplement une sensation extraordinaire de savoir que vous êtes dans le coup. Vous savez, tous ces derniers centièmes que vous allez potentiellement extraire de ce dernier tour vont être récompensés, parce que parfois l’un de ces tours nous permet tout juste d’atteindre la Q3. Aujourd’hui, j’ai eu beaucoup de chance et je suis extrêmement reconnaissant d’avoir eu la voiture que j’avais et qui m’a donné cette opportunité."

Le Français a ensuite décrit avec beaucoup de spontanéité la réaction qui a suivi son passage sous le drapeau à damier.

"Mais lorsque j’ai franchi la ligne, honnêtement, c’était comme la dernière fois. J’ai simplement crié. Je n’ai aucune idée de ce que j’ai dit, mais cela n’avait probablement absolument aucun sens. J’ai simplement hurlé à la radio et c’était du bonheur à l’état pur, beaucoup d’émotions, et je suis extrêmement heureux pour mon équipe."

Une exécution parfaite et une Alpine transformée

Lorsqu’il lui a été demandé d’expliquer d’où venait une telle performance, entre exécution, charge de carburant et réglages, Gasly a détaillé la progression réalisée depuis le début du week-end.

"Je n’ai pas roulé en EL1. Hier, en EL2, les choses semblaient correctes mais, vous savez, pour le top 10. Je pense que nous avons effectué quelques ajustements pour l’EL3, ce qui m’a encore donné un peu plus de confiance, et pendant les essais, je n’ai jamais vraiment eu d’aspiration."

"Nous savions qu’il y avait un peu plus à aller chercher lors des séances d’essais et je pense que l’exécution de l’équipe a été très bonne, vous savez, en me mettant toujours dans une excellente position sur la piste, en gérant l’écart du mieux que nous pouvions, vraiment."

La dernière tentative a notamment été préparée avec une aspiration calculée derrière Hamilton.

"Donc, je pense que lors de mon dernier tour, j’ai réussi à viser un peu plus de 2,5 secondes derrière Lewis lorsqu’il allait accélérer et, en quelque sorte, m’emmener avec lui. Je pense donc que l’exécution a été parfaite."

Mais Gasly estime que la réussite ne repose pas uniquement sur la stratégie de piste : l’équilibre de son Alpine lui a également permis de prendre davantage de risques.

"L’équilibre de la voiture est probablement l’un des meilleurs que j’ai eus jusqu’à présent cette année, vraiment. Encore une fois, cela m’a donné la confiance nécessaire pour attaquer tous ces virages, glisser et jouer avec la voiture, et nous avons réussi à faire fonctionner tout cela lors de cette dernière tentative, quand tout comptait."

"Donc, je pense que ce n’est évidemment pas dû à un seul paramètre simple. Je pense que tout le monde a fait un très bon travail et nous avons été récompensés pour cela."

L’évolution de Zandvoort a-t-elle fait la différence ?

Lorsqu’il lui a été demandé si la pole aurait été possible sans l’évolution apportée à Zandvoort, Gasly a été catégorique.

"Absolument pas. Oui, le nouveau package nous a déjà apporté beaucoup de performance à Zandvoort. Nous avons vu que nous étions beaucoup plus compétitifs et je pense qu’il m’apporte aussi, en quelque sorte, un peu plus de ce dont j’ai besoin dans la voiture en matière d’attaque des entrées de virage, avec la possibilité d’aborder le virage en ayant un ressenti un peu plus constant avec la voiture."

"Le package nous a définitivement apporté de bonnes performances. Encore une fois, je n’aurais jamais imaginé que nous serions dans cette position après Zandvoort."

La victoire dimanche ?

Lorsqu’il lui a été demandé si le rythme d’Alpine sur les longs relais était suffisamment bon pour lui permettre de se battre pour la victoire dimanche, Gasly a préféré ne pas se projeter trop loin.

"C’est un problème pour demain. Je veux dire, vous savez, ce sera évidemment génial. Je suis dans la meilleure position, non ? Je pars premier, personne n’est devant moi. Je dois simplement me concentrer sur ma conduite et, vous savez, je sais ce que cela donne lorsqu’il n’y a personne autour de moi sur ce circuit, donc c’est un bon avantage et probablement le meilleur endroit pour le faire."

Gasly sait cependant que la pole ne garantit rien sur la distance d’un Grand Prix.

"Mais ensuite, oui, ce sera une longue course. Je pense que notre rythme... je me suis senti plutôt bien, en fait. Évidemment, nous n’avons pas le rythme de ces gars autour de nous, mais nous semblons avoir gagné davantage de rythme entre hier et aujourd’hui."

"Donc, vous savez, nous allons évidemment donner le meilleur de nous-mêmes et voir ce que nous pouvons en tirer. Mais, oui, je suis impatient."

Lorsqu’il lui a été demandé combien de temps il comptait rester en première position dimanche, Gasly a affiché une ambition aussi simple qu’évidente.

"C’est une très bonne question. Mon plan est de rester premier aussi longtemps que possible. Combien de temps cela va durer ? Je n’en ai aucune idée."

"Je vais me concentrer sur ma conduite, ne faire aucune erreur et tirer le meilleur de ce que j’ai. Donc, évidemment, j’espère vraiment que nous pourrons rester à cette position, mais comme nous le savons, c’est la course. Le temps nous le dira et je vais simplement m’assurer de faire mon travail comme je le fais toujours, et samedi soir, je serai aussi préparé que possible pour demain et je donnerai à cette opportunité toutes les chances de fonctionner."

Le contexte de Monaco dans toutes les têtes

Lorsqu’il lui a enfin été demandé si la décision de la Cour d’appel internationale de lui retirer officiellement son podium du Grand Prix de Monaco pouvait constituer une motivation supplémentaire avant la course, et à quel point il apprécierait de retrouver une récompense sur le podium, Gasly s’est montré beaucoup plus mesuré.

"Je veux dire, je ne pense pas pouvoir dire grand-chose à ce sujet et tout ce que je peux dire, c’est que ce n’est pas une situation agréable, ni idéale."

"Évidemment, j’essaie d’utiliser tout ce que je peux pour en faire quelque chose de positif et une motivation supplémentaire, mais je pense que j’aurais pu m’en passer ce week-end. Oui, c’est tout ce que je dirai."