Antonelli pourrait-il battre le record de points d’Hamilton pour un débutant en F1 ?

La première saison de Lewis Hamilton en F1 est incontestablement la meilleure de l’histoire d’un débutant en F1.

Le pilote britannique a manqué de peu le titre dès sa première saison, s’inclinant d’un seul point face à Kimi Räikkönen.

La saison 2007 d’Hamilton reste l’une des meilleures du septuple champion du monde. Hamilton a marqué 109 points pour McLaren en 2007, ce qui reste le record du plus grand nombre de points marqués par un débutant.

Cela semble peu de nos jours mais rappelons que le système de points a changé en 2010, les pilotes recevant 25 points pour une victoire au lieu de 10.

Malgré ce changement, le record d’Hamilton est resté intact. Il semblait qu’en 2023, Oscar Piastri allait le battre. Malgré le regain de forme de McLaren en fin de saison, Piastri a marqué 97 points au total.

Il est important de noter que si la saison 2007 avait adopté le système de points moderne, Hamilton aurait marqué 267 points.

Cependant, un record reste un record en F1 même si le barème a changé... alors ce total de 109 points, pourrait-il être battu cette année ?

Après 14 manches en 2025, Antonelli compte 64 points. Antonelli doit marquer 46 points lors des 10 dernières manches pour battre le record d’Hamilton.

Étant donné que Mercedes F1 a souvent la quatrième voiture la plus rapide (au pire) lors d’un week-end donné, Antonelli sera probablement en mesure de le battre.