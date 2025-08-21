’Je cherche la bonne chose à faire’ : Wolff réfute ne pas être ’juste’ dans ses négociations

Toto Wolff a rejeté l’idée selon laquelle il serait difficile de négocier avec lui, malgré le fait que Nico Rosberg ait dit qu’Andrea Kimi Antonelli était dans une situation "horrible" face à son employeur.

Le directeur de l’écurie Mercedes F1 a affirmé qu’il était juste quand il négociait en privé avec ses pilotes.

L’écurie basée à Brackley devrait confirmer très prochainement que George Russell et Kimi Antonelli resteront dans l’équipe pour la saison 2026 de Formule 1, une décision qui mettra enfin un terme à des mois de spéculations autour de la composition de son équipe de pilotes.

Mercedes a négocié avec Max Verstappen, et cela a placé ses deux pilotes dans une situation précaire, mais le PDG insiste sur le fait qu’il fait preuve d’empathie lorsqu’il doit travailler à une prolongation de contrat avec un de ses pilotes.

"Non, je pense être juste" a déclaré Wolff.

"Je pense qu’il faut toujours se mettre à la place de l’autre. Je me mets donc à la place de mon interlocuteur et je me demande : si j’étais à sa place, qu’est-ce que je voudrais accomplir ?"

"Ensuite, je reviens à moi-même et je me demande : qu’est-ce qui est juste ici, en réalité ? Quelle est, selon moi, la bonne chose à faire ?"

"Je réfléchis à cela, et je pense que je suis équilibré à ce sujet. Mais évidemment, chaque partie souhaite parfois optimiser sa position, ce qui peut compliquer les choses."