Antonelli pénalisé après le GP du Brésil pour une sortie des stands dangereuse

Andrea Kimi Antonelli n’a pas totalement échappé aux commissaires après un GP du Brésil compliqué. Le nouveau champion du monde de Formule 1 a écopé d’une pénalité de cinq secondes pour avoir été relâché de manière dangereuse lors d’un arrêt aux stands, alors que Franco Colapinto arrivait dans la voie rapide de la pitlane. Les conditions glissantes ont provoqué une perte de contrôle momentanée de la Mercedes, créant une situation potentiellement dangereuse. Cette sanction ne modifie toutefois pas la cinquième place de l’Italien, qui conserve son résultat et peut célébrer le neuvième titre constructeurs de Mercedes, décroché à trois courses de la fin de la saison.

Le GP du Brésil a laissé un goût contrasté à Andrea Kimi Antonelli. Alors que Mercedes a officiellement remporté le championnat du monde des constructeurs 2026, le nouveau champion du monde des pilotes a connu une course mouvementée, marquée notamment par un tête-à-queue alors qu’il occupait la tête de l’épreuve.

L’Italien de 20 ans a finalement terminé cinquième, derrière son coéquipier George Russell, quatrième, mais son après-midi s’est prolongé par une convocation devant les commissaires de la FIA.

Antonelli et un représentant de Mercedes ont été convoqués afin de s’expliquer sur une sortie des stands jugée potentiellement dangereuse lors d’un arrêt au cours de la course.

L’incident concernait une interaction avec Franco Colapinto, dont l’Alpine circulait dans la voie rapide de la pitlane au moment où la Mercedes a été relâchée.

Après avoir examiné les circonstances de l’incident, les commissaires ont estimé qu’Antonelli avait été relâché de manière dangereuse.

La Mercedes s’est retrouvée sur la trajectoire de l’Alpine de Colapinto, obligeant le pilote italien à réagir pour éviter un accrochage après avoir momentanément perdu le contrôle de sa monoplace sur une surface particulièrement glissante.

Dans leur décision, les commissaires ont détaillé les raisons de cette sanction.

"La voiture 12 [Antonelli] a été relâchée de manière dangereuse alors que la voiture 43 [Colapinto] approchait dans la voie rapide", ont-ils indiqué.

"Bien que la voiture 12 ait été autorisée à circuler dans la voie des stands parallèlement aux voitures se trouvant dans la voie rapide, dans ce cas précis, la voiture 12 a momentanément perdu le contrôle sur la surface glissante et a dû prendre des mesures pour éviter une collision, ce qui a entraîné une situation potentiellement dangereuse."

Mercedes n’a pas contesté le fait que la sortie des stands aurait pu être mieux gérée.

"L’équipe a reconnu que cette remise en piste aurait pu être mieux gérée et effectuée de manière plus sûre. Nous infligeons une pénalité de cinq secondes."

Antonelli conserve sa cinquième place malgré la sanction

La pénalité de cinq secondes a été ajoutée au temps de course d’Antonelli après l’arrivée, mais elle n’a eu aucune conséquence sur son classement final.

Le nouveau champion du monde avait terminé avec plus de 20 secondes d’avance sur Oscar Piastri, sixième au volant de sa McLaren. Cet écart lui permet donc de conserver sa cinquième position malgré la sanction.

La décision des commissaires ne change ainsi rien au résultat du pilote Mercedes, même si elle vient s’ajouter aux difficultés rencontrées pendant la course.

Antonelli avait notamment perdu la tête de l’épreuve après un tête-à-queue, avant de terminer derrière son coéquipier Russell. Une performance inhabituelle pour l’Italien, qui venait de décrocher son premier titre mondial au Mexique et avait régulièrement affiché un niveau de compétitivité élevé cette saison.

Malgré cette course difficile pour Antonelli, Mercedes a vécu une journée particulièrement importante à Interlagos. Grâce aux points inscrits par Russell et Antonelli, l’écurie allemande a mathématiquement assuré son neuvième titre mondial des constructeurs, alors qu’il reste encore trois Grands Prix à disputer.

Bearman également sanctionné pour une sortie dangereuse

Antonelli n’a pas été le seul pilote pénalisé pour une sortie des stands dangereuse au GP du Brésil.

Oliver Bearman, pilote Haas, a lui aussi écopé d’une pénalité de cinq secondes pour un unsafe release survenu lors de son arrêt aux stands.

Comme dans le cas d’Antonelli, cette sanction n’a eu aucune conséquence sur son classement final.

Le Britannique a terminé la course à la 17e place, avec un tour de retard, et conserve donc cette position malgré les cinq secondes ajoutées à son temps.