’Nous n’aimons pas perdre’ : Mercedes F1 se réjouit de son retour au sommet

Mercedes F1 a officiellement décroché son neuvième titre mondial des constructeurs à l’issue du GP du Brésil 2026, quelques semaines après le sacre de Kimi Antonelli chez les pilotes. Un doublé qui marque le retour au sommet de l’écurie allemande après quatre années difficiles, durant lesquelles elle a dû reconstruire sa compétitivité. Pour Toto Wolff et Andrew Shovlin, ce succès représente avant tout la récompense du travail accompli par les 2500 membres de l’organisation, à Brackley et Brixworth. Le directeur de Mercedes a également rendu un hommage appuyé à Frank Williams, dont son équipe égale désormais le record de neuf couronnes chez les constructeurs, tout en prévenant qu’une nouvelle période de domination sera extrêmement difficile à reproduire.

Mercedes a retrouvé les sommets de la Formule 1. Après le titre pilotes remporté par Kimi Antonelli au Mexique, l’écurie allemande a ajouté une neuvième couronne mondiale des constructeurs à son palmarès au GP du Brésil, mettant définitivement fin à une période de quatre saisons sans championnat.

Si la course d’Interlagos n’a pas été la plus simple pour George Russell et Antonelli, respectivement quatrième et cinquième, le résultat a suffi à permettre à Mercedes de célébrer un nouveau doublé mondial.

À Brackley, où sont conçus les châssis, et à Brixworth, où sont développées les unités de puissance, les employés ont pu savourer le retour au premier plan de l’équipe. Des images des célébrations organisées dans les deux usines ont été montrées à Toto Wolff après l’arrivée, lui donnant l’occasion de s’adresser directement à ceux qui ont contribué à ce succès.

"Bonjour à tous à Brixworth et à Brackley. Je viens de voir les images en provenance du Royaume-Uni. C’est formidable. Bravo à vous tous. Je suis tellement fier de ce que nous avons accompli, de la manière dont nous avons réussi à revenir. Alors bravo à tout le monde. Je suis tellement fier de cette organisation, de notre capacité à revenir et à rebondir après quelques années difficiles", a déclaré le directeur de Mercedes.

Au-delà des performances réalisées en piste, Wolff a insisté sur la dimension collective de ce neuvième titre, avec une attente qui a été un peu longue !

"C’est un très bon feeling, on avait eu une telle série avec huit titres de suite, que c’était difficile. On regardait nos résultats et on avait l’impression d’être des losers complets, deuxième, troisième... donc c’est plaisant de gagner à nouveau les deux titres."

"On voit de la détermination absolue à trouver de la performance dans toutes les zones. Tout le monde cherche à faire le maximum. Et dans le même temps, nous voulons le faire avec humilité et respect. Et c’est ce que l’on voit dans toutes les grandes équipes, et on a voulu l’avoir dans notre équipe."

Selon l’Autrichien, la visibilité médiatique dont bénéficient les pilotes et les principaux dirigeants ne doit pas masquer le rôle essentiel des milliers de personnes qui travaillent dans les différentes structures de Mercedes.

Le directeur de l’équipe considère que chacun des employés a apporté sa contribution au retour de Mercedes au sommet de la hiérarchie.

"Oui, absolument. Parfois, les pilotes ou moi-même sommes très visibles parce que nous apparaissons à la télévision ou devant les caméras, mais il y a tellement de personnes qui participent à tout cela."

"Je dis toujours qu’il n’y a pas deux superstars, les pilotes, mais 2500 superstars, qui accomplissent toutes un travail formidable. Nous contribuons tous à un tel championnat. C’est la fierté que je ressens actuellement de faire partie d’une organisation comme celle-ci."

Wolff a également souligné l’importance de la stabilité au sein de Mercedes, alors que l’équipe a traversé plusieurs saisons difficiles depuis la fin de sa précédente période de domination.

Malgré les déceptions, une grande partie des membres historiques de l’écurie est restée en place, permettant de préserver une continuité technique et humaine.

"Oui, exactement. C’est quelque chose dont nous pouvons être fiers, je pense : il n’y a pas eu beaucoup de renouvellement du personnel, peu de départs, et nous sommes restés unis. C’est presque toujours le même noyau de personnes."

Cette continuité n’empêche pas le neuvième sacre de Mercedes de représenter une première pour certains membres de l’équipe.

Wolff a notamment raconté une anecdote survenue pendant les célébrations du podium, lorsqu’il a réalisé que l’un de ses collaborateurs n’avait encore jamais remporté de championnat avec Mercedes.

"Mais il y a aussi quelques nouveaux venus. Nous nous prenions dans les bras sur le podium et j’ai dit à un gars : ’On l’a encore fait ?’ Il m’a répondu : ’Non, en fait, c’est mon premier’. Alors c’est aussi une bonne chose pour ceux qui vivent cela pour la première fois d’avoir un doublé mondial entre les mains."

Un hommage appuyé à Frank Williams

Avec cette neuvième couronne mondiale des constructeurs, Mercedes rejoint Williams au palmarès des équipes les plus titrées de l’histoire de la Formule 1, derrière Ferrari et McLaren.

Cette égalité revêt une signification particulière pour Toto Wolff, qui a lui-même été actionnaire de Williams avant de rejoindre Mercedes.

Interrogé sur ce record, le dirigeant autrichien a refusé toute comparaison personnelle avec Frank Williams, dont il conserve une profonde admiration.

Pour Wolff, les accomplissements du fondateur de l’écurie britannique dépassent largement les statistiques et le nombre de championnats remportés.

"Je n’arrive pas vraiment à réaliser, parce que je ne pourrai jamais atteindre ce que Frank a accompli dans sa vie. Ce n’est pas seulement une question de chiffres ou de titres, mais aussi de l’homme exceptionnel qu’il était et de toute la résilience dont il a fait preuve."

"Frank Williams évolue tout simplement dans une autre galaxie que moi. C’est un homme que j’admire énormément."

Si Mercedes célèbre aujourd’hui son retour au sommet, Toto Wolff ne s’attend pas pour autant à voir son équipe reproduire la domination exercée entre 2014 et 2021.

Durant cette période, l’écurie allemande avait remporté huit titres constructeurs consécutifs, établissant une série sans précédent dans l’histoire de la discipline.

Mais Wolff estime que le niveau de professionnalisme atteint par les différentes équipes et le resserrement de la hiérarchie rendent désormais une telle domination beaucoup moins envisageable.

"Je ne pense pas qu’à notre époque, avec le niveau de professionnalisme qu’ont désormais atteint les équipes, il soit possible de reproduire ce que nous avons fait, avec huit championnats consécutifs."

"Je pense que l’on a pu voir aujourd’hui à quel point c’était difficile. Il y aura trois ou quatre équipes qui se battront pour le championnat l’année prochaine et cela pourra basculer d’un côté comme de l’autre."

Même au moment de célébrer un nouveau doublé mondial, Wolff reconnaît avoir déjà l’esprit tourné vers les prochains défis.

"Alors, dans mon esprit, vous savez, je suis ce type pessimiste qui voit toujours le verre à moitié vide. Je pense déjà à la prochaine course."

"Je n’y pense pas encore vraiment (à 2027). L’équipe me dit que je suis triste parce que je ne fête pas cela, et on me dit de mettre un sourire sur mon visage pour la télé, mais je n’y arrive pas, je pense à ce qui s’est mal passé dans cette course, à ce qu’on doit faire à Vegas ou l’an prochain, et ça fait partie de mon caractère, mais le moment dans le garage était très sympa."

Shovlin : "Nous n’aimons pas perdre chez Mercedes"

Andrew Shovlin, directeur de l’ingénierie en piste de Mercedes, partage la satisfaction de Wolff, même s’il reconnaît que la manière dont l’équipe a décroché ce titre n’a pas été particulièrement confortable.

La course du Brésil a été mouvementée pour Mercedes, mais le résultat final a permis de concrétiser quatre années de travail pour retrouver une position de prétendant aux championnats.

"C’est vraiment une journée extrêmement spéciale, même si nous n’avons pas décroché ce titre de la manière la plus élégante. La course n’a pas été la plus fluide, mais il suffit de voir à quel point l’équipe savoure ce moment", a expliqué Shovlin.

"Tous ceux qui travaillent à Brackley et à Brixworth ont tellement donné pour cela. Nous avons traversé quatre années assez difficiles. Revenir au sommet procure exactement le plaisir que nous imaginions tous."

Interrogé sur la motivation qui a permis à Mercedes de poursuivre ses efforts malgré cette longue période sans titre, Shovlin a résumé l’état d’esprit de l’organisation en quelques mots.

"Nous n’aimons pas perdre chez Mercedes, donc c’est une grande partie de notre motivation."

"C’est simplement une sensation tellement agréable au sein de l’équipe, après avoir passé autant de temps sans remporter de championnat."

Shovlin souligne également que de nombreux collaborateurs ont rejoint Mercedes depuis la fin de sa série victorieuse en 2021.

Pour ces employés, le titre 2026 constitue donc une première expérience de sacre mondial, à l’image de l’anecdote racontée par Toto Wolff.

"Il y a tellement de membres de l’équipe qui nous ont rejoints depuis la fin de notre précédente période de succès, en 2021, et qui n’avaient donc jamais vécu cela."

"Mais c’est tellement agréable de voir toute l’équipe s’être rassemblée pour travailler sur le châssis, sur l’unité de puissance et nous ramener dans une position où nous pouvons nous battre pour les championnats."