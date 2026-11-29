Mercedes F1 a gagné un Grand Prix du Qatar durant lequel les deux W17 ont dominé, Kimi Antonelli signant sa dixième victoire de la saison, et George Russell complétant le doublé. Mais la course n’a pas été de tout repos avec une bataille intense entre les deux pilotes puis des dégâts sur la voiture du Britannique qui lui ont fait perdre toute chance de succès, continuant sa malchance inextricable depuis le début de saison.

Antonelli a reconnu que la Mercedes W17 était exceptionnelle ce week-end, et il a pris du plaisir au volant même si la bataille n’a pas été de tout repos avec Russell au début de la course. Il apprécie de voir que l’équipe a progressé avec la monoplace, même en fin de saison.

"La voiture était surréelle, la performance était incroyable. Dans l’air propre dans le dernier relais, j’ai essayé d’attaquer un peu plus et c’était un vrai plaisir, c’était notre meilleure course de la saison" a déclaré l’Italien.

"Je remercie l’équipe pour le travail effectué dans la compréhension de ce nouveau package. Je suis désolé pour George et ce qui lui est arrivé avec les dégâts, ça aurait été une belle bataille, mais je suis très heureux de gagner la course."

Il a aussi expliqué pourquoi il voulait rendre la première place à Russell en fin de course : "Oui parce que l’équipe essaie d’aider George pour le championnat, et ça aurait été bien pour l’équipe, donc je voulais rendre la place à George mais il était trop loin en fin de course."

Après l’arrivée, Toto Wolff lui a rappelé qu’il aurait préféré ne pas voir de bataille aussi proche entre ses pilotes que lors des premiers tours, même si le directeur de l’équipe a salué le résultat global de l’équipe.

"Kimi, c’était une très belle course. Bravo. C’était une très belle course, mis à part ces 10 secondes qui ne nous ont pas vraiment plu, mais le reste était vraiment excellent" a noté l’Autrichien, avant une réponse amusée du pilote.

"On aime bien te faire monter un peu l’adrénaline, Toto", a répondu le champion du monde, une réponse accueillie avec pragmatisme et un peu d’ironie par son patron : "Merci, tu es vraiment gentil."

Russell était fataliste après une nouvelle déception et un coup de malchance. Il s’en est pris à la direction de course, qui a laissé une piste jonchée de polystyrène sans neutraliser le déroulement des premiers tours.

"Une nouvelle chose qui s’ajoute à la liste. Cela résume à peu près la saison, je trouve que c’était inacceptable, il y avait des débris partout à la sortie du virage 1, je les ai percutés assez fort et je vois maintenant le plancher" déplore Russell.

"Je suis content d’être sur le podium mais ça aurait dû se passer différemment. J’étais rapide dans le premier tour puis j’ai pris des débris dans le deuxième virage, et il y en avait encore plus dans le troisième, je ne pouvais pas croire qu’il n’y ait pas au moins une VSC. Mais c’est ma saison !"

"Kimi a fait un travail incroyable. L’équipe a fait un excellent travail sur la voiture ce week-end, c’était incroyable. Mais j’ai hâte de passer à l’année prochaine, si on arrive jusque-là, pour en finir avec cette année."

Interrogé sur la proposition d’Antonelli de lui rendre la victoire pour compenser sa malchance, Russell admet qu’il n’aurait pas apprécié gagner de cette manière : "Non. A ce moment de la saison, signer un doublé, ça fait longtemps, et c’est tout ce que je peux dire."

Après l’arrivée, il a parlé à Stéphane Folio, son nouvel ingénieur pour le week-end, en relativisant le rôle de l’équipe dans sa malchance, mais il était déjà bien agacé par l’inaction de la direction de course.

"Ouais, ce n’est pas ta faute. C’est vraiment énervant. Au premier tour, quand je suis revenu, il y avait du polystyrène partout. C’était dingue. Mais j’ai marqué de bons points, ça fait du bien de remonter sur le podium."

Toto Wolff a tout de même salué le travail de son pilote en course : "Bravo à George. Franchement, on dirait qu’on est maudits. Les dégâts étaient énormes. On aurait dit que quelque chose avait explosé sous la voiture."