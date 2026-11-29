Toto Wolff a révélé l’ampleur des dégâts subis par George Russell lors du Grand Prix du Qatar, estimant que le fond plat endommagé de sa Mercedes W17 pourrait lui avoir coûté près d’une seconde au tour. Malgré le doublé signé par l’écurie allemande à Losail, le directeur de Mercedes F1 reconnaît également avoir été quelque peu inquiet devant l’intensité de la bataille entre ses deux pilotes en début de course, au point de lui rappeler la saison 2016. L’Autrichien a par ailleurs évoqué la possibilité de consignes d’équipe à Abu Dhabi pour aider Russell au championnat.

Auteur de la pole position du Grand Prix du Qatar, George Russell a vu ses chances de victoire sérieusement compromises dès le deuxième tour de l’épreuve, lorsqu’il a percuté des débris provenant des panneaux en polystyrène détruits par Arvid Lindblad lors de sa sortie de piste au premier tour.

Mercedes a tenté de retirer les débris lors d’un arrêt aux stands du Britannique, mais les dégâts occasionnés à son fond plat étaient beaucoup trop importants pour lui permettre de continuer à rivaliser avec Kimi Antonelli.

Russell est néanmoins parvenu à conserver la deuxième place jusqu’au drapeau à damier, permettant ainsi à Mercedes F1 de concrétiser son écrasante domination du week-end qatari par un doublé.

Interrogé après l’arrivée, Toto Wolff a révélé que les dégâts subis par Russell pourraient avoir représenté une perte de performance considérable.

"George a subi d’énormes dégâts à cause des débris. Cela semblait pouvoir représenter près d’une seconde au tour. On aurait dit que quelque chose avait explosé sous le fond plat, donc à cet égard, il n’avait aucun moyen de riposter", explique Wolff.

Malgré les circonstances particulièrement frustrantes dans lesquelles George Russell a perdu toute possibilité de se battre pour la victoire, Toto Wolff assure ne pas éprouver de sentiments mitigés à l’issue de cette course, préférant retenir l’excellent résultat collectif de son équipe.

"À vrai dire, non. Un doublé est un super résultat pour l’équipe et George avait de gros dégâts à cause de la Racing Bulls, donc c’était de la malchance, et tant que le pilote arrive à extraire le maximum de la voiture, tout va bien."

Le directeur de Mercedes reconnaît toutefois que Russell semble incapable d’échapper à la malchance cette saison, alors même que le Britannique avait parfaitement entamé son Grand Prix du Qatar.

"Il ne semble pas pouvoir souffler à ce niveau. Il était en tête, il a fait une bonne course au début, et tout s’est mis contre lui."

La bataille entre Antonelli et Russell a rappelé 2016 à Wolff

Avant que les conséquences des dégâts subis par George Russell ne mettent progressivement un terme à la lutte pour la victoire, les deux pilotes Mercedes avaient livré une bataille particulièrement intense lors des premiers tours du Grand Prix du Qatar.

Toto Wolff a confirmé que Mercedes avait convenu avec ses pilotes, lors des discussions organisées dimanche matin, qu’ils seraient libres de se battre pour la victoire à Losail.

L’Autrichien estime néanmoins que les deux hommes se sont momentanément rapprochés un peu trop à son goût, ce qui l’a contraint à intervenir pour calmer leurs ardeurs.

"Nous en avons discuté le matin et nous avons décidé que nous les laisserions se battre, parce que nous ne pouvons pas demander à un pilote de renoncer à une victoire, et c’est ce dont nous avons convenu ce matin. Ensuite, évidemment, ils se sont un peu trop rapprochés pour mon bien-être", plaisante Wolff.

Le directeur de Mercedes a même reconnu que certains échanges entre George Russell et Kimi Antonelli lui avaient rappelé les affrontements particulièrement tendus entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg lors de la saison 2016.

Alors que son équipe disposait d’un avantage considérable sur l’ensemble de ses adversaires au Qatar, Wolff ne souhaitait pas prendre le risque de voir ses deux pilotes compromettre un doublé qui semblait largement à leur portée.

"Ils étaient libres de se battre mais c’était un peu trop, ça m’a rappelé 2016 et ils étaient trop proches. On ne veut pas gâcher un doublé sur un circuit où on a été performants, et c’est pour ça que je les ai arrêtés à ce stade de la course, mais c’était ouvert après."

Wolff ne veut pas "voler une victoire" à Antonelli pour aider Russell

Kimi Antonelli avait également révélé après l’arrivée du Grand Prix du Qatar avoir envisagé de rendre la première place à George Russell en fin de course, afin d’aider son équipier dans sa lutte pour la troisième place du championnat du monde des pilotes.

Le champion du monde 2026 n’a toutefois pas été en mesure de concrétiser cette intention, compte tenu de l’important retard accumulé par Russell en raison des dégâts sur sa monoplace.

Toto Wolff a salué l’état d’esprit de son jeune pilote, tout en précisant que Mercedes ne lui avait jamais demandé de céder la victoire à son équipier.

L’Autrichien a également apporté quelques précisions concernant les discussions organisées avant le départ, durant lesquelles il avait notamment été convenu de ne pas compromettre les chances de Russell au championnat et de lui permettre de conserver l’avantage s’il disposait du rythme nécessaire.

"C’est un bel état d’esprit. On ne lui a pas demandé, on a discuté ce matin qu’on ne se battrait pas, qu’on ne risquerait pas de points pour George et que si George avait le rythme, il resterait devant. C’était un bel état d’esprit mais George était à 30 secondes."

Interrogé sur la possibilité que Mercedes fasse absolument tout son possible pour permettre à George Russell de sécuriser la troisième place du championnat du monde des pilotes lors de la finale de la saison à Abu Dhabi, Toto Wolff s’est montré plus réservé.

Le directeur de Mercedes reconnaît qu’une situation dans laquelle son équipe devrait demander à Kimi Antonelli de renoncer à une victoire au bénéfice de son équipier serait particulièrement délicate à gérer.

Wolff estime qu’une telle décision devrait faire l’objet de discussions approfondies avec les deux pilotes, sans aucune garantie qu’un accord puisse être trouvé.

"On ne peut pas voler une victoire à un pilote, et si c’est Kimi c’est une décision difficile. On doit analyser si on prendrait une telle décision et si les pilotes seraient d’accord, et on n’en est pas sûrs."

Mercedes veut comprendre pourquoi sa W17 a été aussi dominante au Qatar

Au-delà du résultat sportif et des circonstances ayant marqué la course de ses deux pilotes, Toto Wolff souhaite désormais que les ingénieurs de Mercedes approfondissent leur compréhension des raisons pour lesquelles la W17 a affiché un tel niveau de compétitivité tout au long du week-end à Losail.

L’écurie allemande a évolué dans une catégorie à part dès les premiers tours de roue vendredi, Kimi Antonelli réalisant le meilleur chrono des trois séances d’essais libres avant de remporter la course, tandis que George Russell a décroché la pole position samedi.

Toujours aussi prudent lorsqu’il s’agit de tirer des conclusions positives des performances de son équipe, Toto Wolff reconnaît néanmoins avoir été particulièrement impressionné par le comportement de la W17 au Qatar.

"Cela a été une journée très solide. Je ne veux pas trop parler des bonnes performances parce que je suis toujours ce rabat-joie qui voit le verre à moitié vide, au grand désarroi de mon équipe et de ma famille", plaisante l’Autrichien.

"Mais la voiture était comme sur des rails ce week-end. Nous étions parfois plus d’une seconde plus rapides. Maintenant, nous devons comprendre pourquoi c’était le cas, mais j’en suis très heureux."

La finale de la saison à Abu Dhabi offrira toutefois un défi technique très différent à Mercedes F1, dont la monoplace semble particulièrement apprécier les caractéristiques du tracé qatari.

La combinaison d’un revêtement très lisse, de températures relativement fraîches et d’une abondance de virages rapides a permis à Mercedes d’exploiter pleinement le potentiel aérodynamique de sa W17 à Losail.

Les conditions attendues sur le circuit de Yas Marina seront sensiblement différentes, avec des températures plus élevées, un revêtement plus abrasif et davantage de virages lents.

Toto Wolff ne s’attend donc pas nécessairement à retrouver le même niveau de domination à Abu Dhabi, mais espère que cette dernière épreuve permettra à Mercedes de poursuivre son apprentissage en vue de la saison 2027.

"C’est un circuit très différent. Ici, l’asphalte est doux, les températures étaient fraîches et les virages rapides, ce que notre voiture semble aimer. Abu Dhabi est très différent, il fait plus chaud, l’asphalte est abrasif et les virages plus lents. Mais on essaiera d’en apprendre le maximum."