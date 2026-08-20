Antonelli ne veut pas être distrait par le championnat mais confirme une pénalité à Monza pour favoriser le titre

Andrea Kimi Antonelli a profité de la pause estivale de la Formule 1 dans le rôle d’un leader à l’avance confortable, puisqu’il possède deux victoires d’avance sur son plus proche poursuivant. Le pilote Mercedes F1 admet qu’il ne s’attendait pas à aborder la deuxième partie de la saison avec une telle marge, mais il révèle que son objectif sera surtout de continuer à enchaîner les week-ends en optimisant ses résultats, comme en première partie de saison.

Si l’idée du titre mondial n’est évidemment pas écartée dans son esprit, et qu’elle va évidemment prendre de l’ampleur au fil de la saison, l’Italien ne veut pas non plus que cela le perturbe lorsqu’il sera au volant de sa W17.

"Je n’aurais pas imaginé cela, mais c’était la meilleure manière de vivre cette pause. On a bien fini la première moitié et c’est génial d’être de retour, je suis impatient, et ce sera intense mais je suis prêt, je suis impatient de relever ce défi" a déclaré Antonelli.

"Je sais que les attentes sont très élevées mais, de mon côté, j’ai juste besoin de continuer à obtenir des résultats, de continuer à faire mon travail du mieux que je peux sans me soucier du championnat ou de quoi que ce soit dans ce genre."

"Je ne veux pas être dans la voiture en train de conduire en pensant au championnat ou en ayant peur de faire des erreurs ou des choses comme ça."

"Bien sûr, il y aura des moments où je pourrais réfléchir davantage avant de faire quelque chose mais, à part ça, je veux juste en profiter au maximum et être totalement libre. Ensuite, nous verrons où nous en serons à la fin de l’année."

Malgré son jeune âge, il est d’ailleurs bien conscient qu’il pourrait être lui-même son pire ennemi, s’il commence à trop se poser de question. C’est pour cela qu’il souhaite garder la même approche et le même état d’esprit.

"On pourrait dire que l’un de mes adversaires est aussi moi-même. C’est pourquoi il est vraiment important de garder un esprit solide, un état d’esprit solide."

"Toujours rester concentré sur les bonnes choses et toujours monter dans la voiture avec le bon état d’esprit, un bon niveau d’intensité, puis continuer à travailler avec les personnes en qui j’ai confiance au cas où j’aurais besoin d’elles. Essayer aussi d’en faire le meilleur usage."

"Ce sera une seconde moitié très intense avec beaucoup de triples courses, beaucoup de voyages, beaucoup de destinations différentes, mais je suis vraiment enthousiaste et je suis impatient. Je suis prêt à relever le défi et j’espère que ce sera une super seconde moitié."

Interrogé sur le fait que ce GP des Pays-Bas sera le dernier puisque le contrat de Zandvoort arrive à son terme, il admet être triste : "C’est un très bon circuit, c’est dommage de le perdre, car sur le plan du pilotage il est très amusant."

Même s’il ne veut pas penser au championnat pendant qu’il pilote, l’Italien confirme à demi-mot qu’il le garde dans un coin de son esprit, puisqu’il confirme qu’il sera pénalisé pour des changements de pièces liées au moteur à Monza, lors de sa course à domicile. Un choix malheureux mais qui a du sens dans sa quête de couronne mondiale.

"Nous le ferons à Monza" a-t-il confirmé à La Gazzetta dello Sport. "C’est l’un des circuits les plus faciles pour dépasser. C’est vrai aussi que c’est ma course à domicile, mais en ce moment, je pense plutôt au championnat."

"Comme nous devrons inévitablement écopé d’une pénalité à un moment donné de la saison, je dois évaluer où je peux me donner les meilleures chances de remonter des positions et d’obtenir un résultat."

"C’est pourquoi Monza est définitivement en tête de liste pour la pénalité, et nous essaierons de toute façon de remonter pour faire une bonne course devant les fans."