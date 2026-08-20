Albon veut ’voir des changements’ chez Williams F1, Sainz demande des progrès

Williams F1 a annoncé cette semaine la prolongation de contrat de ses deux pilotes, Alex Albon et Carlos Sainz, alors que les rumeurs autour de l’équipe et de son duo allaient bon train pendant la pause estivale. Le Thaïlandais a expliqué qu’il avait besoin de réponses avant de s’engager à nouveau avec le team, même s’il n’avait pas vraiment commencé à chercher une autre destination pour l’année prochaine.

Il s’est d’ailleurs réengagé pour une seule saison supplémentaire, et il explique quelles étaient les conditions pour qu’il décide de faire confiance à nouveau à Williams, après l’échec de la FW48, et d’autres problèmes qui l’ont grandement inquiété.

"C’est peut-être plus une question pour James Vowles que pour moi. Je veux voir ce que l’équipe peut apporter. Je veux voir un fort rebond par rapport à cette année" a déclaré Albon.

"Nous avons parlé de la performance de la voiture, mais il y a eu beaucoup de domaines en tant qu’équipe où nous n’avons pas été à la hauteur, qu’il s’agisse de la qualité de la voiture ou, clairement, du poids, ou du fait de manquer des essais."

"Il y a plusieurs choses cette année que nous avons laissées filer, et je sais que JV et tout le monde dans l’équipe fournissent un effort gigantesque pour corriger ces problèmes."

Williams avait de grandes ambitions pour la nouvelle réglementation, et l’équipe a finalement subi un des pires débuts de saison dans le peloton, ce qui a poussé Albon à s’interroger sur les raisons de cet échec, et à mener ce questionnement avec le team.

"Cette année, j’ai été impliqué dans une analyse plus profonde de ce qui a mal tourné entre l’année dernière et cette année. Alors pourquoi étions-nous en retard ? Pourquoi la voiture était-elle en surpoids ? Quelles en étaient les raisons ?"

"Pourquoi avons-nous manqué notre coup, même sur la philosophie de la voiture, par exemple ? Dans ma tête, je suis satisfait de ces raisons. C’est aussi simple que cela, vraiment. En même temps, je veux aussi voir ces choses se concrétiser, et je veux voir ces changements se produire l’année prochaine."

Comme son équipier, Carlos Sainz a prolongé pour l’année prochaine, mais il s’est en plus engagé à long terme. Il révèle qu’il était lui aussi en quête de réponses sur les raisons du fiasco de 2026, et sur ce que l’équipe doit faire pour ne pas voir ce problème se reproduire.

"C’était une pause importante pour moi et l’équipe après cette première partie de saison. Je ne pense pas que cela fasse partie de mon caractère de quitter le navire lorsque la situation est au plus bas" a déclaré l’Espagnol.

"Je voulais aussi faire preuve d’engagement. Je pense que j’ai dit à tout le monde à quel point j’étais engagé dans ce projet il y a deux ans, à quel point cela m’enthousiasmait."

"Et la première fois qu’il y a un obstacle sur la route, un gros obstacle, probablement plus gros que ce que quiconque aurait pu imaginer après les podiums de l’année dernière, je ne pense pas que ce soit dans ma nature, dans ma façon d’être ou dans mon caractère de quitter le navire à la première occasion venue."

"L’équipe traverse un moment très difficile en ce moment et la dernière chose que je voulais aussi, c’était de laisser les gens se demander si j’allais rester ou ne pas rester alors que je suis engagé dans le projet."

"Nous réalisons tous que l’année prochaine est super importante pour nous tous si nous sommes sérieux dans notre volonté de essayer de revenir au sommet, et dans notre manière de nous assurer que ça ne recommence pas à l’avenir."

"Nous devons franchir une étape très claire après l’obstacle que nous heurtons cette année, et c’est dans l’esprit et les efforts de chacun de mettre l’accent sur 2027 et de voir comment nous pouvons inverser la tendance."

"Dans un coin de ma tête, j’ai toujours voulu renouveler, mais j’étais, évidemment, inquiet et préoccuper par le fait que nous devions nous assurer que cela ne se reproduise plus. J’ai, évidemment, dû retourner voir tout le monde pour comprendre où nous en sommes, où nous prévoyons d’aller, et comment cela a affecté nos plans."