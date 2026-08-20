Quand Hadjar pourra-t-il revenir ? Mekies donne des nouvelles du Français

Le nouveau contrat de Max Verstappen et le retour de Liam Lawson chez Red Bull Racing sont l’une des curiosités du Grand Prix des Pays-Bas, mais pour ce dernier, c’est avant tout la conséquence d’un nouveau coup dur pour Isack Hadjar. Le Français, victime d’une blessure au poignet pendant la pause estivale, est contraint de déclarer forfait à Zandvoort, obligeant Red Bull à réorganiser ses deux équipes pour un week-end Sprint particulièrement chargé. Laurent Mekies fait le point ce soir. Quand reverra-t-on Isack au volant ?

Alors que l’avenir de Max Verstappen vient d’être définitivement clarifié avec sa prolongation chez Red Bull jusqu’en 2030, l’écurie doit composer avec une autre actualité importante : l’absence d’Isack Hadjar. Le Français s’est blessé au poignet pendant la trêve estivale, dans le cadre de son entraînement, et ne sera pas suffisamment remis pour reprendre le volant ce week-end.

Laurent Mekies, directeur de Red Bull Racing, se veut toutefois rassurant concernant l’état de santé de son pilote, tout en insistant sur la nécessité de ne prendre aucun risque avec lui.

"Isack va bien. Il s’est légèrement blessé pendant la pause estivale en s’entraînant. Il va d’ailleurs arriver demain [vendredi] sur le circuit."

Le Français n’a donc pas été écarté en raison d’une blessure jugée préoccupante, mais Red Bull préfère lui laisser le temps de récupérer complètement. Une décision logique compte tenu de la densité du programme à Zandvoort et du format Sprint, qui impose une préparation particulièrement exigeante aux pilotes.

"Nous n’avons aucune raison de prendre le moindre risque avec lui. Il a réalisé un début de saison fantastique, il a été de plus en plus performant chaque fois qu’il a piloté cette voiture en sortant du garage, séance après séance, week-end après week-end."

Mekies rappelle ainsi l’excellente progression de Hadjar depuis son arrivée chez Red Bull. Le Français s’est rapidement adapté à la RB22 et a régulièrement franchi des paliers en matière de performance. Hors de question, donc, de compromettre cette dynamique pour un seul Grand Prix.

Mais quand le reverra-t-on dans la RB22 ?

"Nous ne prenons absolument aucun risque, nous le laissons récupérer tranquillement ce week-end et, espérons-le, nous le reverrons très, très rapidement dans la voiture."

Un retour dès Monza n’est donc pas exclu selon Mekies.

Lawson retrouve Verstappen chez Red Bull

Cette absence offre une opportunité inattendue à Liam Lawson. Sans même avoir été sollicité sur ce point, Mekies souligne immédiatement l’autre conséquence de la situation : le retour du Néo-Zélandais dans l’équipe première.

"Cela nous donne aussi l’occasion d’accueillir à nouveau Liam chez Red Bull Racing, ce qui est très agréable. Il a fait du très bon travail durant la première partie de la saison, il connaît très bien cette génération de voitures et c’est donc la solution parfaite."

Pour Lawson, le scénario est particulièrement symbolique puisque Zandvoort occupe déjà une place importante dans son parcours en Formule 1. C’est ici, en 2023, qu’il avait effectué ses débuts comme remplaçant de Daniel Ricciardo chez AlphaTauri, avant d’enchaîner plusieurs apparitions en tant que suppléant.

Son parcours chez Red Bull avait ensuite connu un spectaculaire retournement de situation au début de la saison 2025. Promu aux côtés de Verstappen, Lawson n’avait finalement passé que deux Grands Prix au sein de l’écurie avant d’être rétrogradé chez Racing Bulls.

Depuis, le Néo-Zélandais a progressivement reconstruit sa réputation et sa carrière. Ses performances au cours des dix-huit derniers mois ont convaincu les dirigeants de Red Bull de lui offrir cette nouvelle chance, même si celle-ci ne devrait être que temporaire.

Mekies considère en tout cas que cette opportunité récompense le travail effectué par Lawson depuis son difficile passage chez Red Bull.

"Ses deux premières courses avec l’équipe l’an dernier ont été très difficiles. Je suis certain que ce n’était pas la fin qu’il méritait."

Le directeur de Red Bull insiste surtout sur la manière dont le pilote de 24 ans a réussi à rebondir après cette période compliquée, sans laisser cet épisode définir la suite de sa carrière.

"Si nous regardons la manière dont il a réussi à se reconstruire depuis, à repartir de l’avant, ainsi que le niveau de performance qu’il affiche depuis, de manière régulière, avec l’ancienne génération de voitures comme avec cette génération, je pense qu’il mérite vraiment cette opportunité."

Lawson retrouvera donc Verstappen dans un contexte très différent de celui de 2025. Cette fois, il dispose d’une expérience plus importante et d’une meilleure connaissance des monoplaces de la génération actuelle. Surtout, il arrive avec une réputation qu’il a eu le temps de reconstruire après son passage express chez Red Bull.

Tsunoda récupère le baquet de Lawson chez Racing Bulls

Ce jeu de chaises musicales ne s’arrête cependant pas à Red Bull Racing. Pour permettre à Lawson de prendre la place de Hadjar, Yuki Tsunoda retrouve le volant d’une Racing Bulls aux côtés du rookie Arvid Lindblad.

Le Japonais, qui occupe habituellement le rôle de pilote de réserve cette saison, retrouve ainsi une équipe qu’il connaît bien après y avoir passé plusieurs saisons.

Pour Mekies, cette nouvelle redistribution des baquets constitue également une opportunité méritée pour Tsunoda, qui a continué à travailler en coulisses depuis le début de la saison.

"Yuki a également la possibilité de reprendre le volant, et il le mérite lui aussi. Il a travaillé patiemment dans le simulateur tout au long de l’année, et c’est une autre évolution agréable de ce week-end."